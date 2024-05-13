Woman in dirndl holding wildflower bouquet on blooming mountain meadow, coniferous forest in background.
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Salcbursko
Letní dovolená mezi horskými pastvinami, jezery a vodopády

Salcbursko v zimě
Křišťálově čistá jezera a vodopády, alpské pastviny, lesy a okouzlující horské prostředí – díky blízkosti přírody v Salcbursku snadno zapomenete na každodenní starosti.

Letní dovolená v Salcbursku – to jsou uvolněné dny u jezera, ale i vydatné pochoutky v horských chatách nebo piknik v přírodě s vašimi blízkými. V Salcbursku zkrátka příroda hraje hlavní roli. Nejteplejší roční období zde má dokonce své vlastní jméno: "Almsommer". Vše se točí kolem aktivity, sportu a radosti v přírodě, tak totiž vypadá alpský životní styl. Lidé, kteří žijí v Salcbursku, milují nejrůznější sportovní aktivity na čerstvém vzduchu. Jak by tomu mohlo být jinak, když je zde koncentrovaná krása jezer, lesů, hor a horských pastvin.

Například největší rakouský národní park Vysoké Taury je známý svou výjimečnou biologickou rozmanitostí, alpskou krajinou a četnými vodopády. Region Salzburger Seenland je oblíbený díky svým křišťálově čistým jezerům. A Solná komora si již téměř 200 let udržuje svou pověst malebného a osvěžujícího místa, které je skvělým letním útočištěm.

Základní informace o Salcbursku
Hlavní město:Salcburk
Rozloha:7 156 km²
Počet obyvatel:přibližně 571 500 (k roku 2024)
Podíl lesů v krajině:51,9%
Nejvyšší hora:Großvenediger (3 674 m n. m.)
Národní park:Hohe Tauern
Přírodní parky:3
Termální lázně:6

SalzburgerLand Card
All-inclusive karta pro vaši letní dovolenou s mnoha atrakcemi a výletními cíli ve městě Salcburk a spolkové zemi Salcbursko.

Akce v Salcbursku
Tradiční i moderní události naleznete v salcburském kalendáři akcí.

Salcbursko ze všech úhlů pohledu

Top místa, aktivity & události

Národní park Vysoké Taury: největší chráněná oblast v Alpách

Salzburger Seenland: čtyři jezera zasazená mezi louky a lesy

Léto na pastvinách: alpské zážitky v přírodě a na salaších

Přírodní klenoty: vodopády, údolí, nádherné výhledy

Lungau: tradiční, klidné a přesto osvěžující živé prostředí

Alpská kuchyně: potěšení z nejlepších surovin v regionu

Solná komora: malebné útočiště k letnímu odpočinku

Aktivity v Salcbursku

Národní park Vysoké Taury

Ochrana přírody v Salcbursku

Největší národní park v Alpách splňuje i ta největší alpská očekávání. Chráněná oblast se pyšní více než 250 třítisícovými vrcholy a 342 ledovci v nedotčené přírodě. Srdce národního parku tvoří Grossglockner, který je se svými 3 798 metry nejvyšší horou Rakouska. Slavná Grossglocknerská vysokohorská silnice zase nabízí potěšení z jízdy v serpentinách až na nejvýše položenou vyhlídkovou plošinu v Rakousku.

Domov orlů, kozorožců a svišťů můžete zkoumat také přímo v přírodě se strážci národního parku. V centru národního parku v Mittersill najdete pod střechou ty největší zajímavosti zpracované kreativními způsoby.

Národní park Vysoké Taury

Výletní cíle v Salcbursku

Nejkrásnější regiony

Lungau

Vystoupejte pěšky nebo na kole do nadmořské výšky nad 1 000 metrů a pociťte, jak se vrcholy, pastviny a horská jezera mění v přírodní zázraky.

Lungau

Hochkönig

Hora s nadmořskou výškou 2 181 metrů je ideálním dějištěm nejrůznějších aktivit, například pěší turistiky, cyklistiky a kulinářských zážitků v horských chatách.

Hochkönig

Gasteinertal

Údolí se zvláštním alpským kouzlem, které láká designéry, jogíny a požitkáře.

Gasteinertal

Obertauern

Při túrách do výšky 2 500 m n. m. vás osvěží horský vzduch a potěší fantastické výhledy.

Obertauern

Tennengau

Na výběr máte mezi pohořím Osterhorngruppe, typickým alpskými pastvinami, a krasovým masivem Tennengebirge. Vyrazte na túru a zastavte se v některé z horských chat.

Tennengau

Großarltal

Pěší turistika a horská cyklistika k tradičním chatám na svazích, ale i pohoda na koupališti a návštěva muzea v údolí. Všechny varianty dobrou volbou.

Großarltal

Nejkrásnější města a místa

Mozartovo město Salcburk

Salcburk je jednou z nejznámějších kulturních metropolí na světě. Okouzlující barokní město s pevností, katedrálou a mnoha památkami je zárukou vysoké kvality.

Salcburk

St. Gilgen u jezera Wolfgangsee

Toto malebné městečko, známé také jako "Mozartova ves", je centrem sportu a kultury v nitru překrásné a romantické přírody.

St. Gilgen

Saalbach-Hinterglemm

V létě na horském kole, v zimě na lyžích. Zde si užijete aktivní dovolenou po celý rok. Není divu, když najdete majestátní hory všude, kam se jen podíváte.

Saalbach-Hinterglemm

Zell am See-Kaprun

Ledovec, hory, jezero – další půvabná kombinace, kterou objevíte v Salcbursku.

Zell am See-Kaprun

Saalfelden-Leogang

Region známý svižnými outdoorovými aktivitami, zajímavými kulturními událostmi a nezaměnitelným horským panoramatem.

Saalfelden-Leogang

Mauterndorf

V malém a poklidném městysu v Lungau obklopeném vrcholy Vysokých Taur jsou tradice stále důležitou součástí života..

Mauterndorf

Bad Gastein

Historické lázeňské město s termálními prameny, architekturou ve stylu belle époque a působivým horským prostředím.

Bad Gastein

Wagrain-Kleinarl

Místo, které charakterizuje voda, hory, příroda, rozmanitost aktivit a důraz na udržitelnost.

Wagrain-Kleinarl

Maria Alm

Idylická vesnička, kterou najdete přímo na úpatí masivu Hochkönig, vás okouzlí v zimě i v létě.

Maria Alm
2 600 let těžby soli

Solné světy v Salcbursku

I díky ložiskům soli v Dürrnbergu v blízkosti města Hallein se v Salcbursku již v 6. století př. n. l. usadili Keltové. Název "Salzburg" je však poprvé doložen až z doby kolem roku 755. Od roku 1190 přinesl kvetoucí obchod se solí salcburským arcibiskupům bohatství a vliv, o čemž dodnes svědčí honosné barokní stavby podle italského vzoru. Nejdůležitější dopravní tepnou pro přepravu soli byla řeka Salzach.

Připojení k habsburské monarchii však v roce 1816 obchod ukončilo. Habsburkové totiž sůl těžili výhradně v solných dolech v Hallstattu a Bad Ischlu. Finálně byly v Halleinu uzavřeny v roce 1989. Návštěvníci mohou dodnes solný důl navštívit během působivé prohlídky s průvodcem.

Solné doly v Salcbursku

Nejdůležitější akce

Jazz festival Saalfelden

Středobod jazzu a improvizované hudby – tento jazzový festival, který se koná již více než 45 let, každý rok nabízí spojení alpské scenérie a experimentální hudby.

Jazz festival Saalfelden

Letní akce na horských pastvinách

To jsou vydatné snídaně, vysokohorské túry s průvodcem, dny divoké zvěře na Tiergartenalm, bály, ale i degustace pálenek.

Letní akce na horských pastvinách

UCI Mountain Bike World Series

Od roku 2010 se v Epic Bikeparku Leogang konají závody světového poháru UCI Mountain Bike World Cup v cross-country, downhillu a enduru.

UCI Mountain Bike World Series

Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun

Na vynikající světově vyzdvihované triatlonové trati účastníci uplavou 1,9 km v jezeře Zeller See, ujedou 90 km na kole a uběhnou dalších 21,1 km.

Ironman

Slavné osobnosti

Wolfgang Amadeus Mozart

Wolfgang Amadeus Mozart je jedním z nejslavnějších světových skladatelů. Tisíce hostů přijíždějí každoročně do Salcburku, aby zjistili více o životě tohoto génia.

Wolfgang Amadeus Mozart

Franz Xaver Gruber

Tento učitel zkomponoval světově proslulou píseň Tichá noc, symbol míru a solidarity.

Franz Xaver Gruber

Kněz Joseph Mohr

V roce 1818 spojili Joseph Mohr a F. X. Gruber melodii a text písně Tichá noc a vytvořili mistrovské dílo, které spojuje lidi napříč národy.

Joseph Mohr

Regionální recepty

Polévka s krupicovými knedlíčky

Tajemstvím tohoto receptu je hrubá krupice a máslo o pokojové teplotě. Tak se povedou krupicové knedlíky snadno a rychle.

Chuť na polévku s knedlíčkem?

Filet ze pstruha s houbami

Tajemství tohoto receptu: lesní houby a čerstvé bylinky. Tento recept pro labužníky je snadný a rychlý.

Ochutnejte pstruha!

Filet ze sivena s pažitkou a křenem

Bluntauský siven – kříženec pstruha potočního a polárního – na druhé straně pochází z údolí Bluntau v Salcbursku.

Ochutnejte!

Salcburské noky

Salcburská kuchyně se zakládá na jednoduchých receptech, které lze kreativně vylepšovat. Nejznámější specialitou jsou Salcburské noky.

Salcburské noky!

Mramorová bábovka

Gugelhupf je klasika rakouské kuchyně. Podle tohoto receptu je příprava mramorové babovky rychlá a snadná.

Příprava zde!

Buchty s vanilkovým krémem

Buchty plněné povidly nebo meruňkovou marmeládou a podávané s vanilkovou omáčkou - klasický zimní dezert.

Klasický zimní dezert

Cheesecake s modřínovými šišky, malinami a zmrzlinou

Pinzgauer Schotten: Kreativní alpská kuchyně z Rakouska potěší gurmány. Šéfkuchař Andreas Döllerer je jedním z průkopníků tohoto hnutí.

Alpský kulinární zážitek!

Jedinečná místa k pobytu

Cortisen am Wolfgangsee: designový střet starého a nového

Die Hochkönigin: úleva pro tělo i duši poblíž hor a jezer

DAS.GOLDBERG: Výhled na hory, borovicové dřevo, zlato a voda

Wiesergut: moderní butique hotel s tradičními kořeny

Forsthofalm: hotel s wellness a místní gurmánskou kuchyní

Puradies: 1 500 m² lázeňského ráje s přírodní architekturou

Miramonte: mix glamouru šedesátých let a moderní bohémy

Informace o ochraně klimatu

Proč je alpské pastevectví tak důležité?

  • Horské zemědělství přispívá k zachování kulturní krajiny a bezpečnosti v údolích. Obhospodařovávané vysokohorské pastviny chrání před lavinami a sesuvy půdy.

  • Alpské pastevectví zabraňuje prorůstání křovin, a tím podporuje biologickou rozmanitost.

  • Na alpských horských pastvinách roste až 70 různých bylin na metr čtvereční (v údolích v průměru jen sedm). Tato biodiverzita je pro přírodu důležitá.

  • Alpští zemědělci a chovatelé vytvářejí kvalitní mléčné výrobky z kravského, ovčího a kozího mléka.

  • Pastviny jsou energií nabitým místem k odpočinku v nedotčené a prosté horské krajině.

Udržitelné cestování

Nejčastější dotazy

Cykloturistika a horská kola: Vyrazte na dvou kolech podél zdejších řek nebo si vyšlápněte vzhůru do hor.

Pěší turistika: Vystoupejte přes horské pastviny až na vrcholy s panoramatickým výhledem na jezera a ledovce, který si zasloužíte.

Golf: Odpalte míček golfovou holí přímo před mohutnými horskými masivy a jezery.

Vodní sporty: Vítr na surfování, divoká voda na rafting. V Salcbursku můžete snadno proniknout do základů nejrůznějších vodních sportů.

Saalbach Hinterglemm: Údolí v pohoří Pinzaguer Grasberge je oblíbeným cílem milovníků horských kol, rodin s dětmi a všech, kteří hledají klid a pohodu.

Hochkönig: Mohutná hora o výšce 2 181 m n. m. je ideálním dějištěm nejrůznějších aktivit: pěší turistiky, cyklistiky nebo k vychutnávání alpských pochoutek v původních chatách.

Gasteinertal: Nádherné secesní domy z období belle époque dodávají tomuto údolí zvláštní kouzlo. Je oblíbeným útočištěm designérů, jogínů a milovníků kávové kultury.

Zell am See-Kaprun: Ledovec, hory, jezero – další úžasná kombinace, která zdobí Salcbursko.

Obertauern: Horský vzduch a výhledy z výšky až 2 500 m n. m. přímo vybízejí k pěší turistice v této nádherné alpské oblasti.

Tennengau: Na výběr máte mezi pohořím Osterhorngruppe, typickým alpskými pastvinami, a krasovým masivem Tennengebirge. Vyrazte na túru a zastavte se v některé z horských chat.

Lungau: Vrcholy, horské pastviny a jezera od nadmořské výšky 1 000 metrů se nejlépe prozkoumávají pěšky nebo na kole. Pomyslnou třešničkou na dortu je přírodní oáza ve zdejší biosférické rezervaci.

Národní park Vysoké Taury: Největší národní park v Alpách splní i ta nejdivočejší očekávání. Oblast se pyšní více než 250 třítisícovými vrcholy a 342 ledovci v chráněné přírodě, středobodem je vrchol Großglockner.

  • Wolfgangsee – malebné jezero v Solné komoře, obklopené horami masivu Dachstein.

  • Zeller See – velké jezero nedaleko města Zell am See, které je ideálním prostorem pro vodní sporty, jako je plachtění, windsurfing a plavání.

  • Fuschlsee – další krásné jezero v Solné komoře, známé svou průzračnou vodou a klidnou atmosférou. Je oblíbeným místem ke koupání, projížďkám na loďkách a procházkám podél jeho břehů.

  • Hintersee – malebné horské jezero v pohoří Tennengebirge, obklopené působivými skalními útvary.

  • Wallersee – proslulé vodními sporty, jako je plachtění, surfování a rybaření.

  • Mattsee – oblíbené pro svou čistou vodu a krásné okolí, zároveň je ideálním místem pro vodní sporty, jako je plavání, plachtění a windsurfing.

  • Obertrumer See – důležitá součást regionu Trumer Seenland ve Flachgau a oblíbený cíl milovníků plachtění, surfování a SUP.

Karta SalzburgerLand Card je all-inclusive vstupenkou, která umožňuje zcela zdarma vyrazit za 180 zážitky a atrakcemi ve městě Salcburk i spolkové zemi. Vybrat si můžete z varianty na 6 nebo 12 dní. Některé nabídky lze využít opakovaně, zatímco termální lázně, lanovky a některé další atrakce lze navštívit pouze jednou během platnosti karty.

  • Jezera a lázně

  • Hrady a zámky

  • Muzea a výstavy

  • Důlní muzea

  • Zážitky v přírodě

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