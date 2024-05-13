Introduction
Letní dovolená v Salcbursku – to jsou uvolněné dny u jezera, ale i vydatné pochoutky v horských chatách nebo piknik v přírodě s vašimi blízkými. V Salcbursku zkrátka příroda hraje hlavní roli. Nejteplejší roční období zde má dokonce své vlastní jméno: "Almsommer". Vše se točí kolem aktivity, sportu a radosti v přírodě, tak totiž vypadá alpský životní styl. Lidé, kteří žijí v Salcbursku, milují nejrůznější sportovní aktivity na čerstvém vzduchu. Jak by tomu mohlo být jinak, když je zde koncentrovaná krása jezer, lesů, hor a horských pastvin.
Například největší rakouský národní park Vysoké Taury je známý svou výjimečnou biologickou rozmanitostí, alpskou krajinou a četnými vodopády. Region Salzburger Seenland je oblíbený díky svým křišťálově čistým jezerům. A Solná komora si již téměř 200 let udržuje svou pověst malebného a osvěžujícího místa, které je skvělým letním útočištěm.
SalzburgerLand Card
All-inclusive karta pro vaši letní dovolenou s mnoha atrakcemi a výletními cíli ve městě Salcburk a spolkové zemi Salcbursko.
Salcbursko ze všech úhlů pohledu
Top místa, aktivity & události
Ochrana přírody v Salcbursku
Největší národní park v Alpách splňuje i ta největší alpská očekávání. Chráněná oblast se pyšní více než 250 třítisícovými vrcholy a 342 ledovci v nedotčené přírodě. Srdce národního parku tvoří Grossglockner, který je se svými 3 798 metry nejvyšší horou Rakouska. Slavná Grossglocknerská vysokohorská silnice zase nabízí potěšení z jízdy v serpentinách až na nejvýše položenou vyhlídkovou plošinu v Rakousku.
Domov orlů, kozorožců a svišťů můžete zkoumat také přímo v přírodě se strážci národního parku. V centru národního parku v Mittersill najdete pod střechou ty největší zajímavosti zpracované kreativními způsoby.
Nejkrásnější regiony
Lungau
Vystoupejte pěšky nebo na kole do nadmořské výšky nad 1 000 metrů a pociťte, jak se vrcholy, pastviny a horská jezera mění v přírodní zázraky.
Hochkönig
Hora s nadmořskou výškou 2 181 metrů je ideálním dějištěm nejrůznějších aktivit, například pěší turistiky, cyklistiky a kulinářských zážitků v horských chatách.
Tennengau
Na výběr máte mezi pohořím Osterhorngruppe, typickým alpskými pastvinami, a krasovým masivem Tennengebirge. Vyrazte na túru a zastavte se v některé z horských chat.
Nejkrásnější města a místa
Mozartovo město Salcburk
Salcburk je jednou z nejznámějších kulturních metropolí na světě. Okouzlující barokní město s pevností, katedrálou a mnoha památkami je zárukou vysoké kvality.
St. Gilgen u jezera Wolfgangsee
Toto malebné městečko, známé také jako "Mozartova ves", je centrem sportu a kultury v nitru překrásné a romantické přírody.
Saalbach-Hinterglemm
V létě na horském kole, v zimě na lyžích. Zde si užijete aktivní dovolenou po celý rok. Není divu, když najdete majestátní hory všude, kam se jen podíváte.
Saalfelden-Leogang
Region známý svižnými outdoorovými aktivitami, zajímavými kulturními událostmi a nezaměnitelným horským panoramatem.
Mauterndorf
V malém a poklidném městysu v Lungau obklopeném vrcholy Vysokých Taur jsou tradice stále důležitou součástí života..
Bad Gastein
Historické lázeňské město s termálními prameny, architekturou ve stylu belle époque a působivým horským prostředím.
Wagrain-Kleinarl
Místo, které charakterizuje voda, hory, příroda, rozmanitost aktivit a důraz na udržitelnost.
Solné světy v Salcbursku
I díky ložiskům soli v Dürrnbergu v blízkosti města Hallein se v Salcbursku již v 6. století př. n. l. usadili Keltové. Název "Salzburg" je však poprvé doložen až z doby kolem roku 755. Od roku 1190 přinesl kvetoucí obchod se solí salcburským arcibiskupům bohatství a vliv, o čemž dodnes svědčí honosné barokní stavby podle italského vzoru. Nejdůležitější dopravní tepnou pro přepravu soli byla řeka Salzach.
Připojení k habsburské monarchii však v roce 1816 obchod ukončilo. Habsburkové totiž sůl těžili výhradně v solných dolech v Hallstattu a Bad Ischlu. Finálně byly v Halleinu uzavřeny v roce 1989. Návštěvníci mohou dodnes solný důl navštívit během působivé prohlídky s průvodcem.
Nejdůležitější akce
Jazz festival Saalfelden
Středobod jazzu a improvizované hudby – tento jazzový festival, který se koná již více než 45 let, každý rok nabízí spojení alpské scenérie a experimentální hudby.
Letní akce na horských pastvinách
To jsou vydatné snídaně, vysokohorské túry s průvodcem, dny divoké zvěře na Tiergartenalm, bály, ale i degustace pálenek.
UCI Mountain Bike World Series
Od roku 2010 se v Epic Bikeparku Leogang konají závody světového poháru UCI Mountain Bike World Cup v cross-country, downhillu a enduru.
Slavné osobnosti
Wolfgang Amadeus Mozart
Wolfgang Amadeus Mozart je jedním z nejslavnějších světových skladatelů. Tisíce hostů přijíždějí každoročně do Salcburku, aby zjistili více o životě tohoto génia.
Franz Xaver Gruber
Tento učitel zkomponoval světově proslulou píseň Tichá noc, symbol míru a solidarity.
Regionální recepty
Polévka s krupicovými knedlíčky
Tajemstvím tohoto receptu je hrubá krupice a máslo o pokojové teplotě. Tak se povedou krupicové knedlíky snadno a rychle.
Filet ze pstruha s houbami
Tajemství tohoto receptu: lesní houby a čerstvé bylinky. Tento recept pro labužníky je snadný a rychlý.
Filet ze sivena s pažitkou a křenem
Bluntauský siven – kříženec pstruha potočního a polárního – na druhé straně pochází z údolí Bluntau v Salcbursku.
Salcburské noky
Salcburská kuchyně se zakládá na jednoduchých receptech, které lze kreativně vylepšovat. Nejznámější specialitou jsou Salcburské noky.
Mramorová bábovka
Gugelhupf je klasika rakouské kuchyně. Podle tohoto receptu je příprava mramorové babovky rychlá a snadná.
Buchty s vanilkovým krémem
Buchty plněné povidly nebo meruňkovou marmeládou a podávané s vanilkovou omáčkou - klasický zimní dezert.
Jedinečná místa k pobytu
Proč je alpské pastevectví tak důležité?
Horské zemědělství přispívá k zachování kulturní krajiny a bezpečnosti v údolích. Obhospodařovávané vysokohorské pastviny chrání před lavinami a sesuvy půdy.
Alpské pastevectví zabraňuje prorůstání křovin, a tím podporuje biologickou rozmanitost.
Na alpských horských pastvinách roste až 70 různých bylin na metr čtvereční (v údolích v průměru jen sedm). Tato biodiverzita je pro přírodu důležitá.
Alpští zemědělci a chovatelé vytvářejí kvalitní mléčné výrobky z kravského, ovčího a kozího mléka.
Pastviny jsou energií nabitým místem k odpočinku v nedotčené a prosté horské krajině.