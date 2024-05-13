Horse-drawn sleigh with three people on snowy landscape, farmhouses and snow-covered firs in background.
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Zimní dovolená v Salcbursku
Zimní dovolená plná lyžování, sáňkování, bruslení a romantických výletních cílů

K letním zážitkům
Zasněžené hory ideální k lyžování a sáňkování, zamrzlá jezera k bruslení, wellness a kouzelný advent. Zimní dovolená v Salcbursku potěší návštěvníky se smyslem pro krásu.

Dovolená plná romantiky a odpočinku, nebo pohybu a dynamiky?

Salcbursko má mnoho různých podob, které můžete postupně objevovat během vaší zimní dovolené. Třeba tu odpočinkově a romanticky laděnou, protože v Salcbursku na vás stále dýchá to pravé zimní kouzlo. Zažít ho můžete například při jízdě na sáních s koňským spřežením, letu balónem, procházce zasněženou krajinou nebo horské túře na sněžnicích.

Ti, kteří dávají přednost rychlé a dynamické stránce Salcburska, se mohou těšit na sportovní výzvy na každém kroku ve zdejších lyžařských střediscích. Lyžování, běh na lyžích, sáňkování a vzrušující zábavné sporty se postarají o zábavu spolu s adrenalinem. A očekávanou vydatnou svačinou zaženete hlad v jedné z horských chat.

Základní informace o Salcbursku
Hlavní město:Salzburg
Rozloha:7 156 km²
Počet obyvatel:přibližně 571 500 (k roku 2024)
Nejvyšší hora:Großvenediger (3 674 m n. m.)
Lyžařská střediska:57
Národní park:Hohe Tauern
Termální lázně:6

Akce v Salcbursku
Tradiční i moderní události naleznete v salcburském kalendáři akcí.

Zimní Salcbursko ze všech úhlů pohledu

Top místa, aktivity & události

Rodinná dovolená: zdolávejte hory společně

Lyžování ve špičkových lyžařských střediscích

Běžecké lyžování v perfektních stopách

Zábavné zimní sporty: tubing, snowbiking a snowkiting

Ledolezení s pořádnou dávkou adrenalinu

Zimní romantika při projížďce koňským spřežením

Salcburská kuchyně s alpským nádechem

Zimní aktivity v Salcbursku

Na lyžích, saních nebo s mačkami

Zimní sporty v Salcbursku

Od zamrzlých jezer na severu Salcburska se směrem na jih táhne celá síť zimních sportovních regionů – od oblasti Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn přes Obertauern po Werfenweng a Kitzsteinhorn. K zimnímu životnímu stylu samozřejmě patří i legendární lyžařské chaty a zdejší oblíbená kuchyně s alpskými specialitami, mezi které patří například bramborový Gröstl, sýrový knedlík Kaspressknödel nebo borůvkový koláč.

Nejmodernější lanovky, osvětlení a veřejná doprava – v salcburských lyžařských areálech je vše uzpůsobeno tak, abyste si mohli naplno užít příjemnou zimní dovolenou udržitelným způsobem.

Lyžování v Salcbursku

Zimní výletní cíle v Salcbursku

Nejkrásnější regiony

Salcburský Lungau

Vyrazte z města do krásné přírody regionu Lungau! Nejjižnější salcburský zimní ráj je známý svým klidem a přirozeností.

Lungau

Hochkönig

120 kilometrů sjezdovek, 34 lanovek a vleků, 85 kilometrů zimních turistických tras a 40 kilometrů běžeckých tratí a stop – zkrátka ideální místo pro zimní radovánky.

Hochkönig

Tennengau

Zwischen der Osterhorngruppe und dem Karstmassiv des Tennengebirges gelegen, bietet die Region Skifahren, Langlaufen, Eislaufen oder Fahrten mit dem Pferdeschlitten.

Tennengau

Gasteinertal

Špičkové lyžařské areály, prvotřídní ubytovací zařízení a wellness nabídky skrývá toto údolí se zvláštním alpským kouzlem, které láká designéry, jogíny i požitkáře.

Gasteinertal

Saalfelden-Leogang

Winterfeeling mit Skifahren, Langlaufen, Schneeschuhwandern und ruhigen Momenten zwischen Steinernem Meer und Leoganger Steinbergen – mit vielen Aktivitäten für Familien.

Saalfelden-Leogang

Obertauern

100 kilometrů sjezdovek a záruka sněhu od listopadu až do května láká milovníky zimních sportů ke snowkitingu, lyžování, sáňkování a běžeckému lyžování v 1 752 m n. m.

Obertauern

Großarltal

Údolí Großarltal, propojené se sousedním Dorfgasteinem, nabízí 10místnou kabinkovou lanovku, nejlepší sjezdovky, exkluzivní vrcholovou restauraci a rodinné nabídky.

Großarltal

Wagrain-Kleinarl

Winterspaß heißt hier Snow Space Salzburg genießen, Pisten, stille Winterwege, Rodeln, Après-Ski und aktiv verschneite Landschaften im SalzburgerLand erleben.

Wagrain-Kleinarl

Nejkrásnější města a místa

St. Gilgen

Toto malebné městečko, známé také jako "Mozartova ves", je centrem sportu a kultury v nitru překrásné přírody.

St. Gilgen

Saalbach-Hinterglemm

V létě na horském kole, v zimě na lyžích. Zde si užijete aktivní dovolenou po celý rok.

Saalbach-Hinterglemm

Zell am See-Kaprun

Ledovec, hory, jezero – další půvabná kombinace, kterou objevíte v Salcbursku.

Zell am See-Kaprun

Saalfelden-Leogang

Region známý svižnými outdoorovými aktivitami, zajímavými kulturními událostmi a nezaměnitelným horským panoramatem.

Saalfelden-Leogang

Bad Gastein

Historické lázeňské město s termálními prameny, architekturou ve stylu belle époque a působivým horským prostředím.

Bad Gastein

Wagrain-Kleinarl

Místo, které charakterizuje voda, hory, příroda, rozmanitost aktivit a důraz na udržitelnost.

Wagrain-Kleinarl

Mauterndorf

Ein kleiner geruhsamer Ort im Lungau, traditionsreich und umgeben von den Bergen der Hohen Tauern. Wunderschön zum Winterwandern und Langlaufen.

Mauterndorf

Maria Alm

Idylická vesnička, kterou najdete přímo na úpatí masivu Hochkönig, vás okouzlí v zimě i v létě.

Maria Alm
Odpočinek od všedních dní

„Alpine Wellness" v salcburském stylu

Sílu probouzející sirné koupele, uklidňující solné bazény, inhalační terapie, plavání v minerální vodě – léčivou sílu vody můžete pocítit v mnohých termálních lázních a krytých bazénech v salcburských regionech. Pokud se necháte hýčkat ve vyhřívaném venkovním bazénu, určitě se setkáte tváří v tvář s některým ze zasněžených vrcholů. To je pravé salcburské „Alpine Wellness".

A když jsou vaše tělo i mysl příjemně prohřáté a uvolněné, čerstvý venkovní vzduch vás povzbudí při lyžování, běžkování, procházce na sněžnicích nebo při nenáročné procházce.

Termální lázně v Salcbursku

Slavné osobnosti

Wolfgang Amadeus Mozart

Světoznámý hudební génius Wolfgang Amadeus Mozart byl pravým Salcburčanem, který se ve městě narodil a také v něm působil.

Wolfgang Amadeus Mozart

Franz Xaver Gruber

Tento učitel zkomponoval světově proslulou píseň Tichá noc, symbol míru a solidarity.

Franz Xaver Gruber

Joseph Mohr

Tento kněz napsal text písně Tichá noc, která odkazuje na víru a celosvětovou harmonii.

Joseph Mohr
Dozvuky celosvětového úspěchu

"Sound of Music"

Ve městě Salcburku a dalších koutech Salcburska se natáčel jeden z nejúspěšnějších hollywoodských hudebních filmů všech dob – Sound of Music. Vzpomínky Marie Augusty Trappové a její slavné pěvecké rodiny se proměnily v celosvětový filmový hit.

Zámek Hellbrunn a zahrada Mirabellgarten ve městě Salcburk, ale i bazilika v Mondsee a městečko St. Gilgen u jezera Wolfgangsee v Salcbursku – místa, kde se film natáčel, dodnes navštěvují fanoušci z celého světa.

Sound of Music Tour – autobusem na filmové lokace

Fräulein Maria's Bicycle Tours – na kole po městě Salcburk

Sound of Music Trail – pěšky po filmových stopách

Regionální recepty

Polévka s krupicovými knedlíčky

Tajemstvím tohoto receptu je hrubá krupice a máslo o pokojové teplotě. Tak se povedou krupicové knedlíky snadno a rychle.

Chuť na polévku s knedlíčkem?

Filet ze pstruha s houbami

Tajemství tohoto receptu: lesní houby a čerstvé bylinky. Tento recept pro labužníky je snadný a rychlý.

Ochutnejte pstruha!

Filet ze sivena s pažitkou a křenem

Bluntauský siven – kříženec pstruha potočního a polárního – na druhé straně pochází z údolí Bluntau v Salcbursku.

Ochutnejte!

Salcburské noky

Salcburská kuchyně se zakládá na jednoduchých receptech, které lze kreativně vylepšovat. Nejznámější specialitou jsou Salcburské noky.

Salcburské noky!

Mramorová bábovka

Gugelhupf je klasika rakouské kuchyně. Podle tohoto receptu je příprava mramorové babovky rychlá a snadná.

Příprava zde!

Buchty s vanilkovým krémem

Buchty plněné povidly nebo meruňkovou marmeládou a podávané s vanilkovou omáčkou - klasický zimní dezert.

Klasický zimní dezert

Jedinečná místa k pobytu

Cortisen u jezera Wolfgangsee: boutique hotel se 4* superior

Die Hochkönigin v Maria Alm: 4 hvězdy superior

DAS.GOLDBERG: Pohled na hory, borovicové dřevo, zlato a voda

Wiesergut: moderní Boutiquehotel s tradičními kořeny

Naturhotel Forsthofgut v Leogangu: 5 hvězd a lesní SPA

Forsthofalm: Hotel s wellness a oceňovanou kuchyní

Puradies: Heaven Spa na 1.500 m²

Luxusní Wellnesshotel Nesslerhof v Großarlu

Familienhotel Kesselgrub v Altenmarkt-Zauchensee

Hotel Sacher v Salcburku: 5hvězdičkový luxus

Oberforsthof v St. Johann: 4hvězdičkový Superior hotel

Klimatické okénko

Jak může jít zimní dovolená ruku v ruce s ochranou klimatu?

  • vybírejte si udržitelná lyžařská střediska

  • rezervujte si ubytování v některém z ekologicky certifikovaných hotelů

  • prožijte zimní dovolenou na biostatku

  • naplánujte si cestu vlakem z domova až na místo

  • využívejte udržitelnou dopravu v lyžařském středisku

  • vychutnávejte si regionální, sezónní a ekologické potraviny

  • vyzkoušejte také klidnější zimní aktivity s minimální ekologickou stopou

Udržitelná zimní dovolená
Národní park Vysoké Taury

Ochrana přírody v Salcbursku

Největší národní park v Alpách splňuje i ta nejnáročnější alpská očekávání. Chráněná oblast se pyšní více než 250 třítisícovými vrcholy a 342 ledovci v nedotčené přírodě. Srdce národního parku tvoří Großglockner, který je se svými 3 798 metry nejvyšší horou Rakouska. Slavná Grossglocknerská vysokohorská silnice zase nabízí potěšení z jízdy v serpentinách – ale nezapomeňte, že je přes zimu pochopitelně uzavřena.

Domov orlů, kozorožců a svišťů můžete zkoumat také přímo v přírodě se strážci národního parku. V centru národního parku v městečku Mittersill najdete pod střechou ty největší zajímavosti zpracované kreativními způsoby.

Národní park Vysoké Taury

Nejčastější dotazy

V Salcbursku na vás čeká hned několik termálních lázní se speciálními nabídkami:

Lázně Alpentherme a Felsentherme v Gasteinu nabízejí alpský wellness, Tauern SPA v Kaprunu zaujme moderním designem, léčebné lázně Heiltherme v Bad Vigaun lákají na zdravotně prospěšné procedury, Erlebnis-Therme Amadé v Altenmarktu jsou ideální pro rodiny s dětmi a Aqua Salza v Gollingu boduje svou slanou vodou.

Termální lázně v Salcbursku

K velkým lyžařským areálům v Salcbursku patří:

  • Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn s 270 kilometry sjezdovek,

  • Snow Space Salzburg (Flachau, Wagrain, St. Johann) se 120 kilometry sjezdovek,

  • Obertauern s více než 100 kilometry perfektně upravených sjezdovek.

  • Saalbach Hinterglemm

    Údolí v pohoří Pinzaguer Grasberge je oblíbeným cílem milovníků horských kol a rodin s dětmi.

  • Hochkönig

    Mohutná hora o výšce 2 181 m n. m. je ideálním dějištěm nejrůznějších zimních aktivit.

  • Gasteinertal

    Nádherné secesní domy z období belle époque dodávají tomuto údolí zvláštní kouzlo.

  • Zell am See-Kaprun

    Ledovec, hory, jezero – další úžasná kombinace, která zdobí Salcbursko.

  • Obertauern

    Výhledy z výšky až 2 500 m n. m. přímo vybízejí k pěší turistice v této nádherné alpské oblasti.

  • Lungau

    Vrcholy, horské pastviny a jezera od nadmořské výšky 1 000 metrů se nejlépe prozkoumávají pěšky nebo na kole.

  • Národní park Vysoké Taury

    Region se pyšní více než 250 třítisícovými vrcholy a 342 ledovci v chráněné přírodě.

  • Wolfgangsee – malebné jezero v Solné komoře, obklopené horami masivu Dachstein.

  • Zeller See – velké jezero nedaleko města Zell am See, které je ideálním prostorem pro vodní sporty, jako je plachtění, windsurfing a plavání.

  • Fuschlsee – další krásné jezero v Solné komoře, známé svou průzračnou vodou a klidnou atmosférou. Je oblíbeným místem ke koupání, projížďkám na loďkách a procházkám podél jeho břehů.

  • Hintersee – malebné horské jezero v pohoří Tennengebirge, obklopené působivými skalními útvary.

  • Wallerseeproslulé vodními sporty, jako je plachtění, surfování a rybaření.

  • Mattsee – oblíbené pro svou čistou vodu a krásné okolí, zároveň je ideálním místem pro vodní sporty, jako je plavání, plachtění a windsurfing.

  • Obertrumer See – důležitá součást regionu Trumer Seenland ve Flachgau a oblíbený cíl milovníků plachtění, surfování a SUP.

Karta SalzburgerLand Card je all-inclusive vstupenkou, která umožňuje zcela zdarma vyrazit za 180 zážitky a atrakcemi ve městě Salcburk i spolkové zemi. Vybrat si můžete z varianty na 6 nebo 12 dní. Některé nabídky lze využít opakovaně, zatímco termální lázně, lanovky a některé další atrakce lze navštívit pouze jednou během platnosti karty.

  • Jezera a lázně

  • Hrady a zámky

  • Muzea a výstavy

  • Důlní muzea

  • Zážitky v přírodě

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