Zimní dovolená v Salcbursku
Zimní dovolená plná lyžování, sáňkování, bruslení a romantických výletních cílů
Introduction
Dovolená plná romantiky a odpočinku, nebo pohybu a dynamiky?
Salcbursko má mnoho různých podob, které můžete postupně objevovat během vaší zimní dovolené. Třeba tu odpočinkově a romanticky laděnou, protože v Salcbursku na vás stále dýchá to pravé zimní kouzlo. Zažít ho můžete například při jízdě na sáních s koňským spřežením, letu balónem, procházce zasněženou krajinou nebo horské túře na sněžnicích.
Ti, kteří dávají přednost rychlé a dynamické stránce Salcburska, se mohou těšit na sportovní výzvy na každém kroku ve zdejších lyžařských střediscích. Lyžování, běh na lyžích, sáňkování a vzrušující zábavné sporty se postarají o zábavu spolu s adrenalinem. A očekávanou vydatnou svačinou zaženete hlad v jedné z horských chat.
Zimní Salcbursko ze všech úhlů pohledu
Top místa, aktivity & události
Zimní sporty v Salcbursku
Od zamrzlých jezer na severu Salcburska se směrem na jih táhne celá síť zimních sportovních regionů – od oblasti Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn přes Obertauern po Werfenweng a Kitzsteinhorn. K zimnímu životnímu stylu samozřejmě patří i legendární lyžařské chaty a zdejší oblíbená kuchyně s alpskými specialitami, mezi které patří například bramborový Gröstl, sýrový knedlík Kaspressknödel nebo borůvkový koláč.
Nejmodernější lanovky, osvětlení a veřejná doprava – v salcburských lyžařských areálech je vše uzpůsobeno tak, abyste si mohli naplno užít příjemnou zimní dovolenou udržitelným způsobem.
Nejkrásnější regiony
Salcburský Lungau
Vyrazte z města do krásné přírody regionu Lungau! Nejjižnější salcburský zimní ráj je známý svým klidem a přirozeností.
Hochkönig
120 kilometrů sjezdovek, 34 lanovek a vleků, 85 kilometrů zimních turistických tras a 40 kilometrů běžeckých tratí a stop – zkrátka ideální místo pro zimní radovánky.
Tennengau
Zwischen der Osterhorngruppe und dem Karstmassiv des Tennengebirges gelegen, bietet die Region Skifahren, Langlaufen, Eislaufen oder Fahrten mit dem Pferdeschlitten.
Gasteinertal
Špičkové lyžařské areály, prvotřídní ubytovací zařízení a wellness nabídky skrývá toto údolí se zvláštním alpským kouzlem, které láká designéry, jogíny i požitkáře.
Saalfelden-Leogang
Winterfeeling mit Skifahren, Langlaufen, Schneeschuhwandern und ruhigen Momenten zwischen Steinernem Meer und Leoganger Steinbergen – mit vielen Aktivitäten für Familien.
Obertauern
100 kilometrů sjezdovek a záruka sněhu od listopadu až do května láká milovníky zimních sportů ke snowkitingu, lyžování, sáňkování a běžeckému lyžování v 1 752 m n. m.
Großarltal
Údolí Großarltal, propojené se sousedním Dorfgasteinem, nabízí 10místnou kabinkovou lanovku, nejlepší sjezdovky, exkluzivní vrcholovou restauraci a rodinné nabídky.
Nejkrásnější města a místa
St. Gilgen
Toto malebné městečko, známé také jako "Mozartova ves", je centrem sportu a kultury v nitru překrásné přírody.
Saalbach-Hinterglemm
V létě na horském kole, v zimě na lyžích. Zde si užijete aktivní dovolenou po celý rok.
Saalfelden-Leogang
Region známý svižnými outdoorovými aktivitami, zajímavými kulturními událostmi a nezaměnitelným horským panoramatem.
Bad Gastein
Historické lázeňské město s termálními prameny, architekturou ve stylu belle époque a působivým horským prostředím.
Wagrain-Kleinarl
Místo, které charakterizuje voda, hory, příroda, rozmanitost aktivit a důraz na udržitelnost.
Mauterndorf
Ein kleiner geruhsamer Ort im Lungau, traditionsreich und umgeben von den Bergen der Hohen Tauern. Wunderschön zum Winterwandern und Langlaufen.
„Alpine Wellness" v salcburském stylu
Sílu probouzející sirné koupele, uklidňující solné bazény, inhalační terapie, plavání v minerální vodě – léčivou sílu vody můžete pocítit v mnohých termálních lázních a krytých bazénech v salcburských regionech. Pokud se necháte hýčkat ve vyhřívaném venkovním bazénu, určitě se setkáte tváří v tvář s některým ze zasněžených vrcholů. To je pravé salcburské „Alpine Wellness".
A když jsou vaše tělo i mysl příjemně prohřáté a uvolněné, čerstvý venkovní vzduch vás povzbudí při lyžování, běžkování, procházce na sněžnicích nebo při nenáročné procházce.
Slavné osobnosti
Wolfgang Amadeus Mozart
Světoznámý hudební génius Wolfgang Amadeus Mozart byl pravým Salcburčanem, který se ve městě narodil a také v něm působil.
Franz Xaver Gruber
Tento učitel zkomponoval světově proslulou píseň Tichá noc, symbol míru a solidarity.
"Sound of Music"
Ve městě Salcburku a dalších koutech Salcburska se natáčel jeden z nejúspěšnějších hollywoodských hudebních filmů všech dob – Sound of Music. Vzpomínky Marie Augusty Trappové a její slavné pěvecké rodiny se proměnily v celosvětový filmový hit.
Zámek Hellbrunn a zahrada Mirabellgarten ve městě Salcburk, ale i bazilika v Mondsee a městečko St. Gilgen u jezera Wolfgangsee v Salcbursku – místa, kde se film natáčel, dodnes navštěvují fanoušci z celého světa.
Sound of Music Tour – autobusem na filmové lokace
Fräulein Maria's Bicycle Tours – na kole po městě Salcburk
Regionální recepty
Polévka s krupicovými knedlíčky
Tajemstvím tohoto receptu je hrubá krupice a máslo o pokojové teplotě. Tak se povedou krupicové knedlíky snadno a rychle.
Filet ze pstruha s houbami
Tajemství tohoto receptu: lesní houby a čerstvé bylinky. Tento recept pro labužníky je snadný a rychlý.
Filet ze sivena s pažitkou a křenem
Bluntauský siven – kříženec pstruha potočního a polárního – na druhé straně pochází z údolí Bluntau v Salcbursku.
Salcburské noky
Salcburská kuchyně se zakládá na jednoduchých receptech, které lze kreativně vylepšovat. Nejznámější specialitou jsou Salcburské noky.
Mramorová bábovka
Gugelhupf je klasika rakouské kuchyně. Podle tohoto receptu je příprava mramorové babovky rychlá a snadná.
Jedinečná místa k pobytu
Jak může jít zimní dovolená ruku v ruce s ochranou klimatu?
vybírejte si udržitelná lyžařská střediska
rezervujte si ubytování v některém z ekologicky certifikovaných hotelů
prožijte zimní dovolenou na biostatku
naplánujte si cestu vlakem z domova až na místo
využívejte udržitelnou dopravu v lyžařském středisku
vychutnávejte si regionální, sezónní a ekologické potraviny
vyzkoušejte také klidnější zimní aktivity s minimální ekologickou stopou
Ochrana přírody v Salcbursku
Největší národní park v Alpách splňuje i ta nejnáročnější alpská očekávání. Chráněná oblast se pyšní více než 250 třítisícovými vrcholy a 342 ledovci v nedotčené přírodě. Srdce národního parku tvoří Großglockner, který je se svými 3 798 metry nejvyšší horou Rakouska. Slavná Grossglocknerská vysokohorská silnice zase nabízí potěšení z jízdy v serpentinách – ale nezapomeňte, že je přes zimu pochopitelně uzavřena.
Domov orlů, kozorožců a svišťů můžete zkoumat také přímo v přírodě se strážci národního parku. V centru národního parku v městečku Mittersill najdete pod střechou ty největší zajímavosti zpracované kreativními způsoby.