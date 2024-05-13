Radetzky-marchen
Den verdensberømte komposition af Johann Strauss: en rytme, du bare må nynne med på
Østrig og Radetzky-marchen har et helt særligt forhold. Den mest berømte komposition af Johann Strauss (den ældre) blev skabt til ære for feltmarskal Radetzky og har længe haft status som en uofficiel hymne.
Johann Strauss (den ældre), komponisten af Radetzky-marchen
Johann Strauss (den ældre) blev født i Wien den 14. marts 1804 som søn af en værtshusejer. Han blev tidligt tiltrukket af musikken - han beundrede især "Linz-violinisterne", som optrådte som omrejsende musikere langs Donaus bredder. Fra 1823 spillede han i Joseph Lanners orkester og grundlagde sit eget ensemble i 1827, som han opfandt den senere verdensberømte wienervals med.
Han opnåede en enorm popularitet med innovative markedsføringsstrategier og store festivaler - for eksempel i det wienske etablissement "Zum Sperl". Johann Strauss turnerede i England og Frankrig og efterlod sig over 250 værker. Hans mest berømte værk er og bliver "Radetzky March".
Feltmarskal Radetzky
Feltmarskal Josef Wenzel Radetzky von Radetz var 81 år gammel, da han besejrede den sardinske hær i slaget ved Custozza den 25. juli 1848. Hans succes betød mere end blot at sikre den østrigske magt i Norditalien: Den styrkede de konservative kræfter i Wien, som havde kæmpet med opstande siden martsrevolutionen i 1848 og var imod liberale reformer.
Radetzkys triumf blev fejret i overensstemmelse hermed. Den 31. august 1848 blev der afholdt en fest på Wiens Wasserglacis. Johann Strauss (den ældre) fik til opgave at bidrage med en komposition. Strauss placerede sig klart på de kejserloyales side - i skarp kontrast til sin søn, Johann Strauss (den yngre) som sympatiserede med de revolutionære.
Vidste du, at ..
... folk allerede klappede med ved premieren?
Dette er effekten af den årlige nytårskoncert af Wiens Philharmoniker siden 1946 er "Radetzky-marchen" blevet spillet som ekstranummer, og det er blevet en kær tradition at klappe med (højt og lavt på de "rigtige" steder!).
... Radetzky-marchen også kan høres i moderne tid?
Den unge østrigske komponist Christian Heschl har skabt et nyt arrangement. Beriget med legende skalaer og livlige synkoper lyder denne version usædvanligt danseagtig.
... Radetzky-marchen er berømt uden for koncertsalen?
Joseph Roth skabte et litterært monument over den i sin roman af samme navn fra 1932. Og før det østrigske fodboldlandsholds hjemmekampe skaber Radetzky-marchen regelmæssigt en fantastisk atmosfære på stadion.
Wiener Philharmonikerne og "deres" Radetzky-march
Radetzky-marchen blev spillet ved den nu verdensberømte nytårskoncert med Wiener Philharmoniske den 1. januar 1946 for første gang. Der blev spillet et arrangement af Leopold Weninger fra 1914, som allerede var blevet brugt ved Philharmonikernes første opførelse i 1928.
Siden da har Radetzky-marchen været en integreret del af den årlige nytårskoncert som ekstranummer. Den er dog blevet tilpasset flere gange i hånden, så det oprindelige arrangement ikke længere opføres. I 2019 besluttede bestyrelsen for Wiener Philharmoniker at producere en officiel ny udgave, som nu spilles ved koncerterne.