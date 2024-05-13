Johann Strauss (den ældre), komponisten af Radetzky-marchen

Johann Strauss (den ældre) blev født i Wien den 14. marts 1804 som søn af en værtshusejer. Han blev tidligt tiltrukket af musikken - han beundrede især "Linz-violinisterne", som optrådte som omrejsende musikere langs Donaus bredder. Fra 1823 spillede han i Joseph Lanners orkester og grundlagde sit eget ensemble i 1827, som han opfandt den senere verdensberømte wienervals med.

Han opnåede en enorm popularitet med innovative markedsføringsstrategier og store festivaler - for eksempel i det wienske etablissement "Zum Sperl". Johann Strauss turnerede i England og Frankrig og efterlod sig over 250 værker. Hans mest berømte værk er og bliver "Radetzky March".