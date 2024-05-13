Topfenknödel med æblemos
- Sweet
- Vegetarian
- Dessert
Der er mange måder at tilberede Topfenknödel på, men denne version med spelt er meget hurtig og nem at lave.
Tilberedning
- Tilberedelsestid: 70 min.
- 12 Knödel
For at lave spelt-Topfenknödel skal du blande alle ingredienserne sammen og lade dem trække i køleskabet i mindst 30 minutter.
Skræl æblerne, skær dem i små tern, og læg dem i en lille gryde. Hæld vand ved, tilsæt citronsaft og kanel, og lad det simre ved svag varme, indtil æblerne falder fra hinanden. Alternativt kan de stuvede æbler også pureres fint med en stavblender.
Sæt en gryde med vand over, og bring det i kog. Tag dejen ud af køleskabet, og form runde Knödel med våde hænder eller en isske.
Læg dine Knödel i kogende vand, og lad dem trække her i ca. 10-12 minutter - de må ikke koges. Afhængigt af deres størrelse kan kogetiden være lidt kortere eller længere.
I mellemtiden smelter du smørret og rister speltflagerne, indtil de er gyldenbrune.
Tag dine Knödel op af vandet, vend dem i brødkrummerne, og server dem med æblemos.