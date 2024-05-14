Seit Jahrtausenden zieht es die Menschen an Orte, von denen eine besondere Kraft ausgeht. 8 Plätze der Entspannung, Harmonie und Heilung in Österreich.

Sie liegen oft versteckt zwischen mächtigen Berggipfeln, in stillen Waldlichtungen oder an tosenden Wasserfällen: Österreichs Naturkraftplätze ziehen Menschen seit Jahrhunderten in ihren Bann. An diesen besonderen Orten verdichtet sich die Energie der Landschaft zu spürbarer Intensität – sei es durch geologische Besonderheiten, die Kraft des Wassers oder einfach die überwältigende Schönheit der Natur.

Während manche dieser Plätze schon von den Kelten als heilig verehrt wurden, entstanden andere erst in jüngster Zeit durch achtsame Gestaltung. Was sie eint: Sie laden zum Innehalten ein, lassen den Alltag vergessen und schenken neue Kraft. Meist führen malerische Wanderwege zu diesen energetischen Orten, sodass schon der Weg dorthin zur meditativen Erfahrung wird. Die Begegnung mit der ursprünglichen Kraft der Natur macht jeden dieser Plätze zu einem persönlichen Erlebnis.