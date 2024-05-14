Eine Bahnrundreise durch Österreich – das reinste Schienen-Abenteuer. Jeden Tag neue Städte und Eindrücke: von der Wiener Eleganz über Salzburg bis in die Alpenregionen.

Österreich auf einer Zugreise als Kulturliebhaber:in kennenlernen? Das Alpenpanorama als Naturmensch mit der Bahn erleben? – Beides ist möglich auf einer Bahnrundreise von Ost nach West:

Jeden Tag eine neue Stadt, jeden Tag neue Impressionen in Kultur, Landschaft, Kulinarik und Lebensgefühl. Wir starten unseren Vorschlag zur Bahnrundreise mit der historischen und musikalischen Pracht Wiens, weiter geht es vorbei an sanften Hügeln, Wäldern und imposanten Bergen – bis die Reise am Bodensee in Bregenz endet. Dazwischen liegen die Kulturschätze des modernen Linz und der Salzburger Altstadt, die Alpenwelt in Tirol und Vorarlbergs Naturwunder. So wird die Zugsreise zu einem Erlebnis auf Schienen und jeder Aufenthalt zum Highlight.