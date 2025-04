Berge und Seen in Österreich

Der Mix aus Bergen und Seen wirkt besonders magisch auf Körper, Geist und Seele. Einzigartig, dieses alpine Lebensgefühl und die Naturverbundenheit zu spüren.

Berge und Seen erleben, Alltag vergessen

In Österreich wählt man oft die Gangart der Natur. Das sprichwörtlich alpine Lebensgefühl hat hier Tradition, denn die Menschen in Österreich lieben seit jeher ihre Berge und Seen. In den meisten Regionen gehört diese Leidenschaft wie selbstverständlich zur Freizeitplanung. Was die Natur in einer wunderbaren Laune geschaffen hat – und worauf die Menschen in Österreich nachhaltig achtgeben, lässt sich hier in vielen Aktivitäten erleben: auf Wanderungen, Höhenwegen, gesicherten Klettersteigen und weitläufigen Mountainbikestrecken. Die österreichische Bergwelt – ein Traum! Das Land ist von den Alpen durchzogen – gewaltige Gebirgsketten, die sich abwechseln mit Tälern, Wäldern und Wiesen, Almen und glasklaren Bergseen. Inmitten dieser Landschaften reihen sich die Dörfer und Städte ein und geben den unterschiedlichen Regionen ihren eigenen Charakter, eine reiche Kultur, die eng mit der alpinen Umgebung verbunden ist.

Eintauchen ins Wasserreich Österreich

Berge und Wasser gehören in Österreich zusammen. Zu erleben ist das kostbare Element mit Gebirgsbächen, mächtigen Flüssen, Badeseen und tosende Wasserfällen. Klar und rein, denn in Österreich kommt das Wasser aus Quellen und Grundwasser – ein Reichtum, in dem das Land als eines der wasserreichsten Länder der Welt, buchstäblich badet.