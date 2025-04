Lebensraum am Bodensee Die Hauptstadt Bregenz

Bregenz – See, Kultur und Panorama

In der Vierländerregion, wo Österreich, Deutschland, die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein in einem lebendigen Kulturraum aufeinandertreffen, liegt die weltoffene Stadt Bregenz. Die Schönheit der Hauptstadt Vorarlbergs liegt wohl in ihrer Lage begründet: direkt am Wasser und zugleich von einer zauberhaften Bergwelt umgeben. Darüber hinaus hat Bregenz hat eine lebhafte Kunstszene.