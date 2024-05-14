Wer Österreichs Berge erlebt, wird es bald spüren: Das spezielle Lebensgefühl, von dem alle so schwärmen – ein Mix aus Leichtigkeit, Freiheit und Naturbegeisterung.

Warum wir die Berge lieben? Gästen, die für Urlaub in den Alpen schwärmen, gehen die Berge genauso zu Herzen wie den Menschen, die hier leben. Seit Jahrhunderten sind Einheimische im Einklang mit Natur und Landschaft – 63 % Österreichs bestehen aus hochalpinem Gebirge. Bauern und Bäuerinnen pflegen Almen, ziehen Vieh über steile Hänge und kennen jeden Pfad, jede Quelle.

Bergurlaub ist ein Erlebnis. Im Sommer summt das Leben, Familien wandern von Almhütte zu Almhütte, Kinder klettern an Felsen, Bergseen spiegeln den Himmel und laden zum Abkühlen ein. Im Winter glitzert der Schnee, Pisten und Pfade stehen bereit: zum Skifahren, Winterwandern, Schneeschuhwandern, Rodeln und Langlaufen – Aktivurlaub in Österreichs verschneiten Bergen ist ein Fest für alle Sinne.

Und deshalb lieben wir die Berge. Auf einem Gipfel zu stehen, die Welt zu überschauen, erfüllt mit einer Freiheit, die sonst nirgendwo zu finden ist. Die Menschen in den Alpen tragen dazu bei, dass diese Natur intakt bleibt – sie bewahren Wege, Almen und Naturschätze mit großem Respekt und nachhaltiger Verantwortung.