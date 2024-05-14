Die außergewöhnlichsten Unterkünfte in Österreich
Vom Iglu in den Alpen bis zur Designer-Suite am Waldrand: In Österreich wird die Nacht zum Erlebnis. Wer in außergewöhnlichen Unterkünften übernachtet, taucht ein in eine Welt abseits des Alltäglichen – mit Blick auf die Sterne, umgeben von Bäumen oder eingebettet in kreative Architektur.
Diese besonderen Hotels und Unterkünfte überraschen mit besonderer Lage, liebevollen Details und viel Persönlichkeit. Kein Zimmer gleicht dem anderen, jede Übernachtung bleibt im Gedächtnis. Für romantische Auszeiten, Abenteuer mit Freunden oder unvergessliche Familienmomente – hier wird nicht einfach geschlafen, hier wird gestaunt, gelacht und das Leben zelebriert.
Baumhotels und Baumhäuser
Ein Aufenthalt im Baumhaus berührt – wortwörtlich und emotional. Hoch oben in den Wipfeln treffen Ruhe und Abenteuer aufeinander. Mal luxuriös mit Whirlpool, mal naturnah im schlichten Holzhaus: Die Baumhotels in Österreich eröffnen neue Perspektiven. Umgeben vom Blätterrauschen wird jeder Sonnenaufgang zum Spektakel. Ein besonderes Erlebnis für Paare, Familien oder alle, die sich nach einer Auszeit im Grünen sehnen.
Wood-Lodges am Natterer See
Übernachten am Campingplatz in kleinen Holzhäusern und Schlaffässern, die direkt am See liegen. Alle Unterkünfte sind liebevoll eingerichtet.
Designerlofts Gut Guntrams in der Buckligen Welt
Designerlofts aus Vollholz schweben über Obstgärten und Weinstöcken, mit hellen Räumen, sonnigen Loggien und privaten Gartenbereichen samt Granitbadewanne.
Baumhotel Kopfing bei Schärding
Individuell gestaltete Baumhotels am Baumkronenweg Kopfing: 21 stilvolle Wipfelnester für Paare, Familien und Gruppen, mitten im Wald mit Komfort und Ruhe.
Baumhaus Prechtlhof bei Althofen
Das Baumhaus befindet sich in 14 Meter Höhe in einer 300 Jahre alten Linde und bietet ein romantisches Hideaway mit Frühstücksservice und Zugang zum Wellnessbereich.
Baumhaus by Hotel Gassner in Neukirchen am Großvenediger
147 m² Platz für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder – das Baumhaus ist ein Rückzugsort zum Entspannen, ausgestattet mit Whirlpool und Sauna.
Baumhaus Hotel Hochfilzer – Flora's Garten in Ellmau
Eine luxuriöse Apartment-Unterkunft mit Schlafzimmer, Wohn- und Küchenbereich sowie Terrasse mit 360°-Panoramablick – Natur trifft auf Luxus.
Baumhotel Bad Gleichenberg
Mitten im Styrassic Park: Die klimatisierten Baumhäuser liegen auf sechs Metern Höhe – Pool, Seilgärten und Lagerfeuerabende runden den Aufenthalt ab.
Schlafen im Vogelhaus
Traumhafte Aussichten vom Bett aus auf die Waldlandschaft der Hochsteiermark, eine frei stehende Badewanne und hochwertige Naturmaterialien. Was für eine Naturidylle!
Schlafen unter Sternen
Wenn das Dach fehlt und der Himmel zum Zimmer wird, beginnt die Magie. Ob im Iglu auf 2.000 Metern, im Tipi mit Lagerfeuer oder im durchsichtigen BubbleTent mit Blick auf den See – diese Nächte bringen Natur ganz nah. Und bleiben lange im Kopf. Wer sich auf dieses Erlebnis einlässt, wird belohnt: mit Stille, Sternschnuppen und Momenten, die nur draußen passieren können.
Heustadl oder Garten-Himmelbett in Gastein
Außergewöhnliche Nächte: Romantisch im Stadl auf Heu oder unter freiem Himmel im Garten-Himmelbett, jeweils mit Picknick und Frühstück.
Biwaks am Millstättersee
Stilvoll reduzierte Rückzugsräume mit Panoramafenstern unter dem Sternenhimmel – gefertigt aus heimischem Holz mit separatem Waschraum für zwei Personen.
Tipi Hotel in Natternbach
Hier stehen 23 moderne Holzsuiten und Tipi-Suiten mit Terrasse, teils am Badeteich, zur Verfügung – modern gestaltet und naturnah gelegen.
Iglu Dorf in Kühtai
Romantik-Iglus für Pärchen und Gruppen-Iglus für vier Personen: Kunstvoll aus Schnee gestaltet, mit Thermomatratzen, Schlafsäcken, Käsefondue und Zugang zur Sauna.
Iglu Übernachtung in Ötz
Eine Nacht mitten in den Tiroler Bergen: Im Iglu für vier Personen oder im romantischen Kristall-Iglu – inklusive Naturerlebnis unter den Sternen.
Stilvoll übernachten
Design trifft Atmosphäre: In diesen Unterkünften wird Architektur zur Bühne für bleibende Erinnerungen. Alte Weinfässer werden zur Kuschelsuite, ehemalige Waggons zum stilvollen Rückzugsort. Ob in luftigen Lofts über der Stadt oder urigen Troadkästen in Panoramalage – wer das Besondere sucht, findet hier charmante Details, Komfort und das gewisse Etwas. So schläft man nicht nur gut, sondern mit Stil.
Schlafen im Weinfass im Weinviertel
Im Weinviertel erwarten die Gäste gemütliche Weinfass-Suiten für zwei Personen oder Weinfass-Chalets für vier Personen.
Hotel Daniel Airstream Wohnwagen in Wien
Stilvolle Nächte im originalen Airstream-Wohnwagen – ausgestattet mit Bett, freistehender Badewanne, Klimaanlage und WLAN – schaffen ein besonderes Urlaubserlebnis.
Troadkasten am Magdalensberg
Uriges Zuhause auf rund 50 m² für zwei Personen – mit Wohnraum, Terrasse, Schlafzimmer und privatem Wellnessbereich in bester Panoramalage.
Zughotel Waldkirchen im Waldviertel
Übernachten in vier umgebauten Eisenbahnwaggons: Jede Einheit im Zughotel hat eine kleine Küche, Sitzecke, Dusche und separates WC – gemütlich und originell.