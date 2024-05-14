Zwei Sektgläser werden angestoßen, im Hintergrund beleuchtete Straße mit Luster in der Wiener Innenstadt.
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Silvester und Neujahr in Österreich
Österreich tanzt mit Walzer, Bräuchen und Feuerwerk ins neue Jahr.

Mit Donauwalzer, Glücksbringern und Neujahrsschwimmen startet Österreich ins neue Jahr. Tradition und Leichtigkeit verschmelzen zu einem einzigartigen Jahreswechsel.

Silvester und Neujahr in Österreich verbinden überlieferte Bräuche mit modernen Feiern. Um Mitternacht ertönt der Donauwalzer, begleitet vom Klingen der Gläser und dem Blick auf bunte Feuerwerke über Städten und Dörfern. Traditionelle Silvester-Rituale wie Bleigießen und das Räuchern geben dem Jahreswechsel Tiefe und Bedeutung. Während heute zwar Zinn statt Blei gegossen wird, werft ihr dabei einen Blick in die Zukunft und das Räuchern bringt Glück und Schutz. Gleichzeitig entstehen immer neue Formen des Feierns: vom Neujahrsschwimmen in eisigen Seen bis hin zu großen Stadt-Events mit Konzerten und Lichtshows.

Diese Momente verbinden Generationen, lassen Jung und Alt gemeinsam feiern und erinnern daran, wie sehr Tradition und modernes Lebensgefühl in Österreich Hand in Hand gehen. Denn Silvester in Österreich vereint in dieser Nacht Gelassenheit und Lebensfreude, Brauchtum und Moderne. Ob ihr euch beim Tanzen im Freien treiben lasst, im Kaffeehaus auf das neue Jahr anstoßt oder den Schmäh einer Wirtin oder eines Wirten am Würstelstand erlebt – der Jahreswechsel zeigt Österreich von seiner charmantesten Seite.

Silvester in Österreichs Städten erleben: von Wien - Bregenz

Bregenz

Eisenstadt

Innsbruck

Linz

Wien

St. Pölten

Graz

Klagenfurt

Salzburg

Silvester in Österreichs Bundesländern feiern

Kärnten

Tirol

Oberösterreich

Wien

Steiermark

Vorarlberg

SalzburgerLand

Niederösterreich

Nachhaltig feiern

Silvester im Kleinwalsertal ohne Feuerwerk

Immer mehr Menschen verzichten zum Jahreswechsel bewusst auf Feuerwerk und Knallkörper, um Mensch, Tier und Natur zu schützen. Das Kleinwalsertal ist hier Vorreiter, indem es Silvester ohne Feuerwerk feiert und stattdessen eine große Party unter freiem Himmel veranstaltet.

Diese umweltfreundliche Alternative bietet eine stimmungsvolle Feier, die Mensch und Natur schont. Zusätzlich wird die Umweltverschmutzung reduziert, während neue Traditionen entstehen, die die Bedeutung von Gemeinschaft und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellen.

Kleinwalsertal

Beliebteste Traditionen und Bräuche um den Jahreswechsel

In Österreich prägen Bräuche wie Walzer tanzen, Glücksbringer schenken und Zinngießen den Jahreswechsel. Um Mitternacht erklingt der Donauwalzer von Johann Strauss, während das Räuchern von Haus und Hof für Glück im neuen Jahr sorgt.

Räuchern

In den Rauhnächten wird Haus und Hof traditionell mit Kräutern ausgeräuchert. Damit werden böse Geister vertrieben und das Heim für das kommende Jahr mit Glück gesegnet.

Glücksbringer

Zu Silvester verschenken die Menschen Kleeblätter, Schweinchen oder Rauchfangkehrer als Glücksbringer, um ihren Liebsten Glück und Erfolg im neuen Jahr zu wünschen.

Wiener Walzer

Um Mitternacht starten die Österreicher:innen traditionell mit einem Walzer ins neue Jahr – dazu erklingt landesweit in den Straßen der Donauwalzer von Johann Strauss.

Walzer tanzen lernen

Zinngießen

Flüssiges Zinn wird ins Wasser gegossen, um die daraus entstandene Form für das neue Jahr zu deuten. Die Figur soll Hinweis auf Glück, Erfolg oder Ereignisse geben.

Bleigießen ist Geschichte – aus gutem Grund! Wegen der gesundheitlichen Risiken wurde das alte Ritual verboten. Jetzt gießen wir Zinn oder Wachs und starten sicher ins neue Jahr – der Spaß bleibt, nur nachhaltiger!

Fulminanter Start ins neue Jahr

Das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker

Das Neujahrskonzert im Wiener Musikverein ist für viele die erste Anlaufstelle, um das neue Jahr zu feiern. Selbst unter den Top-Dirigenten und Dirigentinnen der Welt gilt es als Ehre, die Leitung des alljährlichen Wiener Neujahrskonzerts zu übernehmen. In der Musikstadt Wien ist mit den Wiener Philharmonikern außerdem eines der besten Orchester der Welt zuhause. Der „Große Saal“ des Wiener Musikvereins ist Wiens schönster Konzertsaal und gilt auch klangtechnisch als wahres Wunderwerk. Der krönende Abschluss des Neujahrskonzerts ist der mitreißende Radetzky-Marsch, bei dem der Dirigent das Klatschen des Publikums gekonnt leitet und so für eine besonders heitere Stimmung sorgt.

Aufgrund der großen Nachfrage nach Karten für das Neujahrskonzert werden diese zu Jahresbeginn ausschließlich über die Website der Wiener Philharmoniker verlost. So wird garantiert, dass Gäste aus aller Welt die gleiche Chance auf Konzertkarten haben. Von Jänner bis Februar werden Anmeldungen zur Teilnahme an der Verlosung der Karten gesammelt.

MusikvereinWiener Philharmoniker

Besondere Veranstaltungen zu Silvester und Neujahr

Silvesterpfad

31.12.2025 – 1.1.2026
Wiener Innenstadt, Wien

Der Silvesterpfad startet am 31.12. um 14 Uhr und endet am 01.01. um 2 Uhr. Walzer, Charthits und ein Feuerwerk um Mitternacht laden zum Tanzen auf den Straßen ein.

Silvesterpfad

Operette „Die Fledermaus“

31.12.2025 – 1.1.2026
Wiener Staatsoper Opernring 2, 1010 Wien

In der Silvesternacht und am 1. Januar veranstalten die Wiener Staatsoper und die Volksoper Aufführungen von Johann Strauss „Die Fledermaus“.

Wiener Staatsoper

Nordkette Bergsilvester

31.12.2025 – 1.1.2026
Nordkette, 6022 Innsbruck

Feiert den Jahreswechsel auf der Nordkette hoch über Innsbruck und genießt atemberaubende Ausblicke, das spektakuläre Feuerwerk und coole Beats unter freiem Himmel.

Nordkette Bergsilvester

Silvester auf der Donau in Linz

31.12.2025 – 1.1.2026
Donaupark beim Kunstmuseum Lentos, 4020 Anlegestelle Wurm & Noé in Linz

Der Jahreswechsel auf der Donau ist ein Erlebnis: Mit Musik, Gala-Menü und der besonderen Perspektive auf das Feuerwerk um Mitternacht.

Donauschifffahrt Wurm&Köck

Silvester auf der Donau in Wien

31.12.2025 – 1.1.2026
Reichsbrücke am Handelskai, Schiffsstation Wien

Der Jahreswechsel auf der Donau ist ein Erlebnis: Mit Musik, Gala-Menü und der besonderen Perspektive auf das Feuerwerk um Mitternacht.

DDSG Blue Danube

Silvesterkonzert auf der Festung Hohensalzburg

31.12.2025
Festung Hohensalzburg Mönchsberg 34, 5020 Salzburg

Festliche Stimmung hoch über der Stadt: Werke von Mozart bis Strauss begleiten den Jahreswechsel in historischer Kulisse.

Festung Hohensalzburg

Aperschnalzer

1.1.2026
Linzer Landhaus Landhausplatz 1, 4020 Linz

Die Aperschnalzer (aper=schneefrei) kommen mit 4 kg schweren und 4 m langen Peitschen in die Innenstadt, um den seit 1925 geübten Brauch zu pflegen.

Linz

Silvesterschwimmen am Achensee

31.12.2025
Promenade Pertisau am Achensee, 6213 Pertisau

Mutige springen bei „Feel the frost“ am Achensee ins eiskalte Wasser, schwimmen zur Silvesterglocke und läuten das neue Jahr ein.

Pertisau

Neujahrskonzert des Tonkünstler-Orchesters Niederösterreich

3.1.2026 – 9.1.2026
„Großer Saal“ Wiener Musikverein Musikvereinsplatz 1, 1010 Wien

Ein festlicher Start ins neue Jahr: Im Großen Saal des Wiener Musikvereins erklingen Walzer und klassische Meisterwerke, die den Jahreswechsel unvergesslich machen.

Neujahrskonzert der Tonkünstler

Silvester und Neujahr auf der Hohen Salve

30.12.2025 – 1.1.2026

Atemberaubendes Panorama, spektakuläre Feuerwerke und Musik: Eine einzigartige Feier hoch in den Tiroler Alpen.

Kirchbichl, Hopfgarten, Itter

Silvester Dinner & Party

31.12.2025 – 1.1.2026
Palais Coburg Coburgbastei 4, 1006 Wien

Ob 5 oder 7 Gang Menü mit Weinbegleitung – ihr werdet kulinarisch verwöhnt, fein abgestimmt und mit Sinn fürs Detail. Danach feiert ihr in den Kasematten bei einer Party gemeinsam den Jahreswechsel.

Palais Coburg

Wiener Walzer

Mit dem Tod von Beethoven und Schubert begann eine neue Epoche des Wiener Musiklebens, geprägt von der Strauss-Dynastie. Johann Strauss komponierte mit sechs Jahren seinen ersten Walzer und wurde nach der Ablösung seines Vaters als Kapellmeister auch außerhalb Wiens erfolgreich. Ab 1863 leitete er alle Hofbälle, was eine neue Ära der Wiener Tanzgeschichte einleitete.

Der Wiener Walzer, 2017 zum UNESCO-Welterbe erklärt, galt bis zum Wiener Kongress (1815) als unschicklich. Erst durch das Bürgertum und die Öffnung der Salons begann in der Gründerzeit eine neue, schwungvolle Ära. Dank Johann Strauss ist der Wiener Walzer noch heute Teil vieler österreichischer Traditionen und Bräuche.

UNESCO Welterbe – Wiener WalzerJohann Strauss Sohn

Genüsse zu Silvester: Essen und Trinken in Österreich

Zu Silvester genießen Familie und Freunde gemeinsam Speisen wie Fondue oder Raclette in gemütlicher Runde, begleitet von einem Glas Sekt. Glücksbringer aus Marzipan oder Schokolade dürfen nicht fehlen. Sie sollen Wohlstand und Glück im neuen Jahr bringen.

FAQs

Zu Silvester in Österreich gehören traditionelle Bräuche wie Walzer tanzen, Bleigießen, das Räuchern von Haus und Hof und das Verschenken von Glücksbringern.

Aufgrund der großen Nachfrage nach Karten für das Neujahrskonzert werden diese zu Jahresbeginn ausschließlich über die Website der Wiener Philharmoniker verlost. So wird garantiert, dass Gäste aus aller Welt die gleiche Chance haben. Von Jänner bis Februar werden Anmeldungen zur Teilnahme an der Verlosung der Karten entgegengenommen.

Zu Silvester ist das gemeinsame Essen Teil der Feier. Beliebt sind Fondue und Raclette. Viele Familien bereiten auch Festmenüs mit regionalen Spezialitäten zu – von herzhaften Fleischgerichten bis zu typischen Winterspeisen. Um Mitternacht wird fast überall mit einem Glas Sekt angestoßen. Neben den herzhaften Speisen haben auch süße Symbole ihren festen Platz: kleine Glücksschweinderl aus Marzipan, Schornsteinfeger oder Hufeisen aus Schokolade.

Österreich bietet zum Jahreswechsel eine Vielzahl an Veranstaltungen, die von festlicher Tradition bis zu modernen Feiern reichen. In Wien verwandelt sich die Innenstadt beim Silvesterpfad in eine große Bühne mit Tanzflächen, Musik und kulinarischen Ständen. Klassisch wird es in der Staatsoper mit der Aufführung der „Fledermaus“, während am Neujahrsmorgen das berühmte Neujahrskonzert für musikalischen Glanz sorgt. Auch in den Regionen prägen besondere Highlights den Jahreswechsel: In Tirol zieht der Bergsilvester Besucher:innen auf die Nordkette, in Linz erleuchtet „Silvester auf der Donau“ den Fluss, und in Salzburg sorgt das Konzert auf der Festung Hohensalzburg für ein außergewöhnliches Ambiente. Wer es sportlich und mutig mag, wagt sich beim Neujahrsschwimmen am Wörthersee oder beim Silvesterschwimmen am Achensee ins eiskalte Wasser.

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