Baja Austria

No hay ningún viaje a los magníficos paisajes de la Baja Austria que no haga una parada gastronómica en una taberna típica o en una posada. Y hay algo que no debería faltar: el vino. Debido a su mayor reconocimiento y calidad, incluso se dedica una quinta estación del año a su noble vino, que se celebra debidamente de agosto a noviembre en el llamado otoño del vino.