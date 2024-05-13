Explora lo mejor de Austria, donde historia, arte y hospitalidad se unen para crear momentos inolvidables

Descubre Austria a través de destinos donde se unen cultura, naturaleza y estilo de vida. Desde la energía creativa de Graz y el encanto cultural de Hall-Wattens, hasta la experiencia alpina en Innsbruck, la elegancia musical de Salzburgo y el carácter auténtico del Tirol. Explora museos emblemáticos como el Kunsthistorisches Museum o el Museo Leopold en Viena y déjate sorprender por tradiciones vivas y experiencias culturales en escenarios únicos. Completa tu viaje con alojamientos llenos de personalidad: desde el estilo urbano del Blaue Gans Salzburg hasta unas vacaciones en una granja en el Tirol, donde la naturaleza marca el ritmo del día. Y para los amantes de la música, Mythos Mozart ofrece en Viena una experiencia multimedia inmersiva que acerca al genio musical de una forma completamente nueva.

Una invitación a vivir Austria con todos los sentidos: cultural, cercana y auténtica.