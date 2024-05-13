Sécurité en montagne : bien randonner en Autriche
Bien préparé·e, bien arrivé·e : les 9 règles d’or pour une randonnée en montagne sans risque
À quoi reconnaît-on une "randonnée en montagne" ?
En Autriche, on parle de randonnée en montagne à partir de 1 600 mètres d'altitude. Les sentiers y sont plus étroits, le terrain souvent alpin, les conditions météo changeantes. Ce type de sortie demande plus qu'une simple promenade : équipement adapté, sens de l'orientation, bonne condition physique et maîtrise de soi sont indispensables.
Randonnée en toute sécurité
9 conseils de professionnels de la montagne
Le Club alpin autrichien et le Service autrichien de secours en montagne donnent des recommandations pour randonner en toute sécurité en montagne. Voici un résumé des conseils les plus importants :
1. Planifiez votre itinéraire
Renseignez-vous sur la durée, le dénivelé, la difficulté et la météo. Choisissez un itinéraire à votre niveau et prévoyez une alternative en cas de changement. Informez toujours quelqu’un de votre projet.
2. Évaluez-vous honnêtement
Adaptez le rythme au plus faible du groupe. Ne vous surestimez pas. Fatigue et imprudence sont les premières causes d'accident.
3. Surveillez le ciel
En montagne, le temps change vite. Consultez la météo (ZAMG, Meteoblue, wetter.zone) avant de partir et restez attentif en chemin. Brouillard ou orage = demi-tour.
4. Emportez le bon équipement
Chaussures de marche solides, vêtements techniques, sac à dos bien ajusté. Sans oublier : trousse de secours, cape de pluie, lampe, téléphone chargé et numéros d’urgence.
5. Restez concentré sur vos pas
Glissades, chutes : les accidents arrivent souvent par inattention. Évitez les sentiers trop exposés si vous avez le vertige.
6. Soyez solidaires
Marchez groupés, adaptez-vous aux autres, partagez les pauses. Ensemble au départ, ensemble à l’arrivée.
7. En cas d’urgence
Appelez le 140 (secours en montagne) ou 112. Gardez votre calme, décrivez précisément la situation et attendez les secours. Économisez la batterie.
Rester calme
Prodiguer les premiers secours et mettre les blessés en sécurité
Composer le numéro d'urgence (numéro d'urgence alpin 140 ou numéro d'urgence européen 112, numéro d'urgence des secours du Vorarlberg 144)
Décrire l'accident et le lieu aussi précisément que possible
Suivre les instructions et attendre les secours sur le lieu de l'accident.
Téléphoner économiquement pour ne pas vider la batterie
8. Faites des pauses
Boire, manger, souffler : pour rester concentré et profiter. Préférez des encas énergétiques et digères faciles.
9. Privilégiez la prudence
Le sommet n’est jamais plus important que votre sécurité. Mieux vaut renoncer qu’aller trop loin.
Que manger avant, pendant et après une randonnée ?
Avant la rando
Petit-déjeuner riche en fibres et glucides complexes (pain complet, fruits, fromage léger).
Pendant
Snacks énergétiques comme banane, fruits secs, barres céréalières. Boire souvent, idéalement de l’eau ou des boissons isotoniques.
Pause au sommet
Sandwich complet, fromage allégé, légumes croquants. Évitez les aliments trop gras.
Après la rando
Repas complet avec protéines et glucides pour récupérer. Pas trop gras.
En Autriche, environ 225 refuges appartenant au Club alpin autrichien sont à votre disposition.
Randonner en altitude : sommets d’Autriche à découvrir
Die vielen Perspektiven von (Berg-)Wandern in Österreich
Comportement avec les vaches en alpage
1. Gardez vos distances
Les vaches réagissent instinctivement à toute approche, en particulier lorsque des veaux se trouvent à proximité. Garder une distance suffisante permet d'éviter les situations stressantes et garantit la sécurité. Ne touchez pas et ne nourrissez pas les animaux, cela pourrait déclencher des réactions imprévisibles.
2. Restez calme
Les mouvements ou les bruits soudains peuvent effrayer les vaches. Une démarche calme et un langage corporel régulier indiquent au troupeau qu'il n'y a aucun danger. Restez donc vigilant et laissez aux animaux le temps de s'éloigner.
3. Chiens en laisse
Tenez les chiens en laisse et contournez largement les troupeaux. Les vaches allaitantes considèrent souvent les chiens comme une menace pour leurs veaux. Le Club alpin autrichien recommande : en cas d'attaque d'une vache, lâchez immédiatement le chien, il est assez rapide pour s'enfuir.
4. Respectez les chemins
Empruntez les chemins balisés et ne pénétrez pas dans les pâturages clôturés. Refermez soigneusement les barrières après les avoir franchies. Les clôtures électriques peuvent être sous tension, passez donc avec prudence et précaution.
5. Ne touchez ni ne nourrissez les animaux
Les alpages ne sont pas seulement des zones de loisirs, mais aussi des zones économiques. Il est essentiel de respecter les animaux, les plantes et les exploitations agricoles. Emportez vos déchets, évitez les sentiers battus et agissez dans le respect de la nature.
Conseils pour protéger le climat
Comment protéger les montagnes ?
Tout ce qui est apporté sur la montagne doit être ramené et éliminé : mouchoirs, emballages, bouteilles, etc.
Suivez toujours les sentiers balisés ! Ainsi, les animaux et les jeunes forêts ne seront pas perturbés.
Soyez respectueux envers la faune ! Observez les vaches, les moutons et les animaux sauvages uniquement à distance.
Le réseau bien développé de trains régionaux et de bus de randonnée.
Refuges certifiés écologiques Choisissez des refuges qui s'engagent en faveur du développement durable et de la protection de l'environnement.
Éveillez chez vos enfants l'amour de la nature ! Les petits apprécieront ce qu'ils connaissent.
Protéger la biodiversité : les rangers des parcs nationaux montrent comment faire.