9 conseils de professionnels de la montagne

Le Club alpin autrichien et le Service autrichien de secours en montagne donnent des recommandations pour randonner en toute sécurité en montagne. Voici un résumé des conseils les plus importants :

1. Planifiez votre itinéraire

Renseignez-vous sur la durée, le dénivelé, la difficulté et la météo. Choisissez un itinéraire à votre niveau et prévoyez une alternative en cas de changement. Informez toujours quelqu’un de votre projet.

2. Évaluez-vous honnêtement

Adaptez le rythme au plus faible du groupe. Ne vous surestimez pas. Fatigue et imprudence sont les premières causes d'accident.