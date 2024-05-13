Jour 1 : Vienne – Élégance impériale et musique vivante

Vienne marie avec brio architecture historique, musique classique et art de vivre. Palais impériaux, cathédrales gothiques et façades Art nouveau façonnent le paysage urbain. Le Ring, ce boulevard emblématique, relie les icônes culturelles : Opéra, Parlement, Hôtel de ville… Dans cette ville verte et vibrante, chaque coin respire la culture.

La musique est omniprésente : plus de 10 000 mélomanes assistent chaque soir à des concerts. L’Opéra d’État de Vienne, haut lieu mondial de la musique, propose une visite guidée immersive de 40 minutes pour découvrir ses coulisses.