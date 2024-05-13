Voyage en train à travers l’Autriche
Un itinéraire culturel et naturel en 7 jours, à travers villes impériales et paysages alpins.

Chaque jour, une nouvelle ville, une nouvelle ambiance : vivez l’Autriche autrement, de Vienne à Bregenz, entre culture, nature et art de vivre.

Montez à bord pour une semaine de découvertes à travers l’Autriche ! Ce voyage en train vous emmène de la splendeur impériale de Vienne aux rives paisibles du lac de Constance. Entre les deux : Linz et sa créativité numérique, la vieille ville baroque de Salzbourg, les paysages majestueux du Salzkammergut, le charme alpin du Tyrol et les sommets panoramiques d’Innsbruck. Une expérience riche en contrastes, où chaque arrêt est une immersion dans l’art, la culture et la beauté naturelle.

L’itinéraire est librement modulable et invite à l’exploration spontanée – parfait pour un voyage durable, authentique et sur mesure.

Culture impériale et art de vivre

Jour 1 : Vienne – Élégance impériale et musique vivante

Vienne marie avec brio architecture historique, musique classique et art de vivre. Palais impériaux, cathédrales gothiques et façades Art nouveau façonnent le paysage urbain. Le Ring, ce boulevard emblématique, relie les icônes culturelles : Opéra, Parlement, Hôtel de ville… Dans cette ville verte et vibrante, chaque coin respire la culture.

La musique est omniprésente : plus de 10 000 mélomanes assistent chaque soir à des concerts. L’Opéra d’État de Vienne, haut lieu mondial de la musique, propose une visite guidée immersive de 40 minutes pour découvrir ses coulisses.

Vienne

Vienne : musées, palais et musique vivante

Créativité urbaine au bord du Danube

Jour 2 : Linz – Avant-garde sur les rives du Danube

Train Vienne–Linz : 1h15

Cap sur Linz, ville tournée vers le futur. Entre galeries numériques, street art XXL et créativité urbaine, cette cité danubienne surprend. Le Mural Harbor, plus grande galerie de graffiti en plein air d’Europe, colore le port industriel. Le Lentos et l’Ars Electronica Center incarnent l’audace artistique de Linz.

Sur les quais, cafés contemporains et lieux culturels se mêlent aux anciennes usines. Un city-break aussi vibrant que surprenant.

Linz

Linz et ses douceurs locales

Mélodies baroques et jardins secrets

Tag 3: Salzbourg – Baroque, musique et romantisme

Train Linz–Salzbourg : 1h15

Salzbourg vous accueille avec ses châteaux, jardins et mélodies. Le Marmorsaal du palais Mirabell, autrefois résidence d’un prince-archevêque et de sa muse, est aujourd’hui l’un des lieux de mariage les plus prisés au monde.

Entre les fontaines du Jardin Mirabell, la Felsenreitschule ou le Stift Nonnberg, cette ville de Mozart conjugue élégance et émotion.

Salzbourg en 4 expériences culturelles et poétiques

Lacs limpides et villages de charme

Jour 4 : Salzkammergut – Entre lacs et sommets

Train Salzbourg–Bad Ischl : 1h55

Un détour vers le Sud vous mène au Salzkammergut, trésor naturel entre montagnes et eaux limpides. Huit régions, huit ambiances : de l’élégant Wolfgangsee au Dachstein, en passant par les villages authentiques du Traunsee et les bains impériaux de Bad Ischl.

Cette halte invite à la déconnexion, à la baignade ou à la randonnée. Ici, chaque vallée cache un monde à part.

Salzkammergut

Lacs autrichiens à découvrir : nature, détente et culture

Évasion en train et air pur des Alpes

Jour 5 : Der Achensee - Retraite alpine

Train Salzbourg–Jenbach : 1h30

À Jenbach, montez à bord de la Achenseebahn, le plus vieux train à vapeur à crémaillère d’Europe. Il grimpe 440 mètres jusqu’au lac Achensee, joyau bleu entouré de sommets.

De là, une croisière sur le lac offre une vue spectaculaire. Arrêt conseillé à Pertisau, porte d’entrée du parc naturel du Karwendel. La Gramai Alm y promet une escapade nature loin des foules.

Autriche vintage : train à vapeur et lac d’altitude

Ville alpine et activités outdoor

Jour 6 : Innsbruck– Alpes, design et haute culture

Train Jenbach–Innsbruck : 20 min

Innsbruck est spectaculaire… surtout vue d’en haut. Depuis le centre-ville, la Hungerburgbahn – conçue par Zaha Hadid – vous emmène à la Nordkette en quelques minutes. De la Seegrube, la vue s’étend sur la vallée de l’Inn et les Alpes tyroliennes.

Au pied des montagnes, la ville conjugue modernité architecturale, musées, marchés et ambiance alpine.

Innsbruck entre tradition et modernité

Art au bord du lac de Constance

Jour 7: Bregenz – Culture lacustre et panorama alpin

Train Innsbruck–Bregenz : 2h30

Dernier arrêt à Bregenz, perle du lac de Constance. Célèbre pour sa scène flottante, la ville vibre au rythme de ses Festspiele chaque été. Surplombant la ville, le Pfänder offre un panorama époustouflant.

En haut, le chemin du fromage guide les randonneurs curieux à travers l’univers fromager alpin – ludique et gourmand.

Vorarlberg : culture en plein air

Cela pourrait également vous intéresser

Découvrez le meilleur de l'Autriche