Voyage en train à travers l’Autriche
Un itinéraire culturel et naturel en 7 jours, à travers villes impériales et paysages alpins.
Montez à bord pour une semaine de découvertes à travers l’Autriche ! Ce voyage en train vous emmène de la splendeur impériale de Vienne aux rives paisibles du lac de Constance. Entre les deux : Linz et sa créativité numérique, la vieille ville baroque de Salzbourg, les paysages majestueux du Salzkammergut, le charme alpin du Tyrol et les sommets panoramiques d’Innsbruck. Une expérience riche en contrastes, où chaque arrêt est une immersion dans l’art, la culture et la beauté naturelle.
L’itinéraire est librement modulable et invite à l’exploration spontanée – parfait pour un voyage durable, authentique et sur mesure.
Culture impériale et art de vivre
Vienne marie avec brio architecture historique, musique classique et art de vivre. Palais impériaux, cathédrales gothiques et façades Art nouveau façonnent le paysage urbain. Le Ring, ce boulevard emblématique, relie les icônes culturelles : Opéra, Parlement, Hôtel de ville… Dans cette ville verte et vibrante, chaque coin respire la culture.
La musique est omniprésente : plus de 10 000 mélomanes assistent chaque soir à des concerts. L’Opéra d’État de Vienne, haut lieu mondial de la musique, propose une visite guidée immersive de 40 minutes pour découvrir ses coulisses.
Vienne : musées, palais et musique vivante
Créativité urbaine au bord du Danube
Train Vienne–Linz : 1h15
Cap sur Linz, ville tournée vers le futur. Entre galeries numériques, street art XXL et créativité urbaine, cette cité danubienne surprend. Le Mural Harbor, plus grande galerie de graffiti en plein air d’Europe, colore le port industriel. Le Lentos et l’Ars Electronica Center incarnent l’audace artistique de Linz.
Sur les quais, cafés contemporains et lieux culturels se mêlent aux anciennes usines. Un city-break aussi vibrant que surprenant.
Linz et ses douceurs locales
Mélodies baroques et jardins secrets
Train Linz–Salzbourg : 1h15
Salzbourg vous accueille avec ses châteaux, jardins et mélodies. Le Marmorsaal du palais Mirabell, autrefois résidence d’un prince-archevêque et de sa muse, est aujourd’hui l’un des lieux de mariage les plus prisés au monde.
Entre les fontaines du Jardin Mirabell, la Felsenreitschule ou le Stift Nonnberg, cette ville de Mozart conjugue élégance et émotion.
Salzbourg en 4 expériences culturelles et poétiques
Lacs limpides et villages de charme
Train Salzbourg–Bad Ischl : 1h55
Un détour vers le Sud vous mène au Salzkammergut, trésor naturel entre montagnes et eaux limpides. Huit régions, huit ambiances : de l’élégant Wolfgangsee au Dachstein, en passant par les villages authentiques du Traunsee et les bains impériaux de Bad Ischl.
Cette halte invite à la déconnexion, à la baignade ou à la randonnée. Ici, chaque vallée cache un monde à part.
Lacs autrichiens à découvrir : nature, détente et culture
Évasion en train et air pur des Alpes
Train Salzbourg–Jenbach : 1h30
À Jenbach, montez à bord de la Achenseebahn, le plus vieux train à vapeur à crémaillère d’Europe. Il grimpe 440 mètres jusqu’au lac Achensee, joyau bleu entouré de sommets.
De là, une croisière sur le lac offre une vue spectaculaire. Arrêt conseillé à Pertisau, porte d’entrée du parc naturel du Karwendel. La Gramai Alm y promet une escapade nature loin des foules.
Autriche vintage : train à vapeur et lac d’altitude
Ville alpine et activités outdoor
Train Jenbach–Innsbruck : 20 min
Innsbruck est spectaculaire… surtout vue d’en haut. Depuis le centre-ville, la Hungerburgbahn – conçue par Zaha Hadid – vous emmène à la Nordkette en quelques minutes. De la Seegrube, la vue s’étend sur la vallée de l’Inn et les Alpes tyroliennes.
Au pied des montagnes, la ville conjugue modernité architecturale, musées, marchés et ambiance alpine.
Innsbruck entre tradition et modernité
Art au bord du lac de Constance
Train Innsbruck–Bregenz : 2h30
Dernier arrêt à Bregenz, perle du lac de Constance. Célèbre pour sa scène flottante, la ville vibre au rythme de ses Festspiele chaque été. Surplombant la ville, le Pfänder offre un panorama époustouflant.
En haut, le chemin du fromage guide les randonneurs curieux à travers l’univers fromager alpin – ludique et gourmand.