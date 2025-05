A sztyepptó és környékének felfedezése Burgenlandi körutazás

Bécsből indulva Bruck an der Leitha érintésével érkezünk meg a nádassal övezett Fertő tó partjára. Innen Neusiedl am See városából Mönchhof felé folytatódik az út. Frauenkirchen és St. Andrä am Zicksee után feltárul előttünk a varázslatos Tózug, a sztyeppei táj páratlan szépsége. Végeláthatatlan rétek és legelők, szikes tavak és sűrű nádasok határozzák meg a tájképet, amely több mint 350 madárfaj számára nyújt paradicsomi élőhelyet. A régió azonban nemcsak természeti kincseiről híres, hanem kiváló édes borairól is. Apetlon és Illmitz borászatai szívesen fogadják a látogatókat, hogy megkóstolhassák a helyi borok kifinomult aromáit.

A visszaút Podersdorfon át vezet, amely a szörfösök és kite-osok kedvenc úti célja, majd a festői borvidék központjába, Rustba érkezünk, ahol az építészeti szépségek és a borospincék különleges hangulatot árasztanak. Ezután Burgenland tartományi fővárosa, Eisenstadt következik, amely a világhírű zeneszerző, Joseph Haydn egykori lakhelye volt. A Bécsbe történő visszatérés előtt még érdemes megállni Ebreichsdorfban, majd a Laxenburgi kastély romantikus parkjában, hogy egy kellemes sétával zárjuk ezt az élményekkel teli utazást.