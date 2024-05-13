Horgászat és halászat
Nagy szerencse kis horgon: rejtett gyöngyszemek Ausztriában
Introduction
Nyugodt folyású patakok, tomboló zuhatagok, szűk szurdokok, majd ismét széles kavicsos partok. Az Alpokban a természet egyensúlyban van, és ennek megfelelően a halállomány is kiváló.
Ezernyi hegyi patak és árnyas tavacska, amelyben sebes pisztráng, folyami pisztráng és pénzes pér él. A horgászatot Ausztriában a szakértők igazi bennfentes helyszínnek tekintik. Nem csoda, hiszen itt olyan patakokat, folyókat és tavakat találsz, amelyek vize kitűnő minőségű.
Műlegyes horgászatNagy ügyességre van szükség ahhoz, hogy a legyet a vízen táncra perdítsük a halfogás érdekében.
Hohe Tauern Nemzeti Park
A Möll tiszta hegyi folyó, amely természetes halállományáról ismert. A pénzes pér különösen otthon érzi magát. A Dráva folyóban pedig a dunai galóca is honos.
Großglockner terület
A Fuscher Ache a Hohe Tauern Nemzeti Parkban ered, a Großglockner hegység lábánál. A hegyi patakot a Hohe Tauern "gyöngyszemeként" ismerik.
Grossarltal
A Schödertalből és a Keeskogel-gleccserből származó tiszta hegyi víz kiváló élőhelyet biztosít a helyi halak számára.
Schladming-Dachstein
Horgászélmény az Enns-völgyben a Donnersbach, Untertalbach és Putterersee hegyi vizeiben.
Gesäuse Nemzeti Park
Az Enns a dunai galóca és más lazacfélék után kutató horgászok jól ismert régiója.
Zillertal
Zubogó patakok, folyók és nyugodt tavak: a Zillertalban és annak számos mellékvölgyében a horgászat önmagában is természeti élmény.
Bregenzerwald
A pisztrángos régió gyönyörű természeti környezetben fekvő tavakkal, patakokkal és folyókkal vonzza a horgászokat.
Böhmerwald
A szakértők kihívása: a nagy sziklák mögött mély medencék alakultak ki, ami ideális búvóhely a nagy halak számára.
Ausseerland Salzkammergut
A Traun partján lévő vizeket természetes módon kezelik a növény- és állatvilág érdekében.
Az osztrák vizeken való horgászjegyet a következő weboldalakon találod meg: Horgászvizek Ausztriában és Osztrák Horgászszövetség.
Horgászat tavaknálAz Alpok előterében található nagy tavakban és a hegyi tavakban csuka, pénzes pér, hegyi lazac és szivárványos pisztráng él. Különböző horgászvizek teszik lehetővé a nagy fogásokat.
Ottenstein és Dobra víztározók
A Kamp, a Thaya és a Lainsitz folyók, a tavak és az Ottenstein és a Dobra víztározók is ideális helyszínt kínálnak a nyugodt horgászathoz.
Fertő tó
Süllő, angolna, csuka, ponty, harcsa és mintegy 25 más halfaj érzi jól magát az enyhe pannon klímában.
Attersee
Salzkammergut legnagyobb tavának horgászterületén vonzó horgászhelyeket és horgászutakat találni. Ritka halfajok, mint a gyöngyhal és a tengeri oroszlán védettek.
Salzkammerguti tavak
A tavak és folyók legtisztább forrásvize kiváló minőségű halaknak ad otthont. Ez a lista segít megtalálni az ideális horgászhelyet.
Tavak Ausseerlandban
Az ígéretes horgászvizek a Totes Gebirge és a Dachstein-fennsík hátterében fekszenek.
Weissensee
Horgász hotspot ingyenes tóhozzáféréssel a szállásról, saját horgászcsónakokkal és 22 halfajjal.
Formarinsee
Arlbergi hegyvidéki horgászat: az Arlberg körüli hegyi tavak izgalmas horgászati lehetőségeket kínálnak kilátással.
JéghorgászatA vastagon befagyott jégfelületbe lyukakat fúrnak, hogy a horgászok rövid jéghorgászbotjukkal szerencsét próbálhassanak.
Ottenstein víztározó
Amikor a Waldviertelben található Ottenstein víztározó jégtakarója elég erős, megkezdődik a jéghorgászszezon. Bernhard Berger itt hivatásos horgász és túravezető.
Weidachsee
Hófödte erdők és a napfényben csillogó hótakaró: a Weidachsee ebben a téli tájban magasodik 1123 méteren, Seefeld régióban.
Horgásztippek tartományonként
Nyaralás egy horgásztó mellett
Az „Abenteuer Fischwasser” az alpesi régióban horgászatra szakosodott szálláshelyek széles választékát kínálja. A horgászhotelek és panziók egy vonzó horgásztóhoz és számos egyéb létesítményhez és szolgáltatáshoz biztosítanak hozzáférést egy kellemes horgásznyaraláshoz.