Three women with fishing rods celebrating in a river, coniferous forest and rocks in background.
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Horgászat és halászat
Nagy szerencse kis horgon: rejtett gyöngyszemek Ausztriában

Válj eggyé a természettel. Válj eggyé a folyóval és a tóval - amíg a horgászbot meg nem rándul.

Nyugodt folyású patakok, tomboló zuhatagok, szűk szurdokok, majd ismét széles kavicsos partok. Az Alpokban a természet egyensúlyban van, és ennek megfelelően a halállomány is kiváló.

Ezernyi hegyi patak és árnyas tavacska, amelyben sebes pisztráng, folyami pisztráng és pénzes pér él. A horgászatot Ausztriában a szakértők igazi bennfentes helyszínnek tekintik. Nem csoda, hiszen itt olyan patakokat, folyókat és tavakat találsz, amelyek vize kitűnő minőségű.

Műlegyes horgászat

Nagy ügyességre van szükség ahhoz, hogy a legyet a vízen táncra perdítsük a halfogás érdekében.

Hohe Tauern Nemzeti Park

A Möll tiszta hegyi folyó, amely természetes halállományáról ismert. A pénzes pér különösen otthon érzi magát. A Dráva folyóban pedig a dunai galóca is honos.

Möll és Drau műlegyes horgászat

Großglockner terület

A Fuscher Ache a Hohe Tauern Nemzeti Parkban ered, a Großglockner hegység lábánál. A hegyi patakot a Hohe Tauern "gyöngyszemeként" ismerik.

Műlegyes horgászat Fuscher Ache

Grossarltal

A Schödertalből és a Keeskogel-gleccserből származó tiszta hegyi víz kiváló élőhelyet biztosít a helyi halak számára.

Großarler Ache műlegyes horgászat

Schladming-Dachstein

Horgászélmény az Enns-völgyben a Donnersbach, Untertalbach és Putterersee hegyi vizeiben.

Ennstal horgászutalvány

Gesäuse Nemzeti Park

Az Enns a dunai galóca és más lazacfélék után kutató horgászok jól ismert régiója.

Műlegyes horgászat Gesäuse

Zillertal

Zubogó patakok, folyók és nyugodt tavak: a Zillertalban és annak számos mellékvölgyében a horgászat önmagában is természeti élmény.

Horgászat a Zillertalban

Bregenzerwald

A pisztrángos régió gyönyörű természeti környezetben fekvő tavakkal, patakokkal és folyókkal vonzza a horgászokat.

Bregenzerwald horgászterület

Böhmerwald

A szakértők kihívása: a nagy sziklák mögött mély medencék alakultak ki, ami ideális búvóhely a nagy halak számára.

Műlegyes horgászat Große Mühl

Ausseerland Salzkammergut

A Traun partján lévő vizeket természetes módon kezelik a növény- és állatvilág érdekében.

Műlegyes horgászat Traunflüsse

Mostviertel

Az Ybbs - a Duna mellékfolyója - Mariazell közelében ered, és főként mészkőben folyik. A víztározók felmelegítik a vizet, ami ideális feltételeket teremt a halak számára.

Műlegyes horgászat az Ybbs folyón

Az osztrák vizeken való horgászjegyet a következő weboldalakon találod meg: Horgászvizek Ausztriában és Osztrák Horgászszövetség.

Horgászat tavaknál

Az Alpok előterében található nagy tavakban és a hegyi tavakban csuka, pénzes pér, hegyi lazac és szivárványos pisztráng él. Különböző horgászvizek teszik lehetővé a nagy fogásokat.

Ottenstein és Dobra víztározók

A Kamp, a Thaya és a Lainsitz folyók, a tavak és az Ottenstein és a Dobra víztározók is ideális helyszínt kínálnak a nyugodt horgászathoz.

Horgászat Waldviertelben

Fertő tó

Süllő, angolna, csuka, ponty, harcsa és mintegy 25 más halfaj érzi jól magát az enyhe pannon klímában.

Horgásztúrák a Fertő tónál

Attersee

Salzkammergut legnagyobb tavának horgászterületén vonzó horgászhelyeket és horgászutakat találni. Ritka halfajok, mint a gyöngyhal és a tengeri oroszlán védettek.

Horgászat Attersee

Salzkammerguti tavak

A tavak és folyók legtisztább forrásvize kiváló minőségű halaknak ad otthont. Ez a lista segít megtalálni az ideális horgászhelyet.

Horgászat Salzkammergutban

Tavak Ausseerlandban

Az ígéretes horgászvizek a Totes Gebirge és a Dachstein-fennsík hátterében fekszenek.

Horgászat Ausseerlandban

Weissensee

Horgász hotspot ingyenes tóhozzáféréssel a szállásról, saját horgászcsónakokkal és 22 halfajjal.

Horgászat a Weissenseen

Visalpsee

A gyorsan mélyülő Vilsalpsee nagy ügyességet követel a horgászoktól.

Horgászat a Tannheimer Talban

Formarinsee

Arlbergi hegyvidéki horgászat: az Arlberg körüli hegyi tavak izgalmas horgászati lehetőségeket kínálnak kilátással.

Horgászat Lech Zürsben

Lünersee

A Lünersee, a nyugati Alpok egyik legszebb völgyfője. Ideális hely a hobbihorgászok és a szabadidős horgászok számára.

Horgászat Rätikonban

Jéghorgászat

A vastagon befagyott jégfelületbe lyukakat fúrnak, hogy a horgászok rövid jéghorgászbotjukkal szerencsét próbálhassanak.

Ottenstein víztározó

Amikor a Waldviertelben található Ottenstein víztározó jégtakarója elég erős, megkezdődik a jéghorgászszezon. Bernhard Berger itt hivatásos horgász és túravezető.

Jéghorgászat a Waldviertelben

Weidachsee

Hófödte erdők és a napfényben csillogó hótakaró: a Weidachsee ebben a téli tájban magasodik 1123 méteren, Seefeld régióban.

Horgászat Leutasch-ban

Weissensee

Amikor a keleti rész befagy, és a jégen biztonságosan lehet járni, kezdődhet a jéghorgászat február 1-jétől.

Jéghorgászat a Weissenseen

Horgásztippek tartományonként

Horgászat Tirolban

Horgászat és halászat Vorarlbergben

Horgászüdülés Karintiában

Horgászat és halászat Salzburgban

Horgászat Felső-Ausztriában

Vonzó horgászszállások

Nyaralás egy horgásztó mellett

Az Abenteuer Fischwasseraz alpesi régióban horgászatra szakosodott szálláshelyek széles választékát kínálja. A horgászhotelek és panziók egy vonzó horgásztóhoz és számos egyéb létesítményhez és szolgáltatáshoz biztosítanak hozzáférést egy kellemes horgásznyaraláshoz.

Abenteuer FischwasserHorgásztanfolyamok

FAQ

Horgászat Ausztriában: szabályok és jogosultságok

A horgászatra vonatkozó előírások tartományonként eltérőek. A törvény értelmében horgászjegy szükséges.

Horgászjegy

  • Érvényesség: legfeljebb négy hét

  • Költség: 5 és 25 euró között

  • További követelmények: fényképes személyi igazolvány bemutatása

Tartományok közötti különbségek:

  • Karintiában: heti jegy

  • Felső-Ausztriában: átalányjegy

  • Az adott vízterületre vonatkozó engedély

A horgászjegyen kívül az adott vízterületre vonatkozó engedélyre is szükség van. Ezek különböző változatokban állnak rendelkezésre:

  • Napi engedély

  • Heti engedély

  • Havi engedély

  • Éjszakai horgászjegy

Forrás: Fischwasser

Az ideális horgászidő Ausztriában nagymértékben függ a térségtől, a víztípustól és a halfajtól.

Általánosságban a tavasztól őszig tartó időszak számít fő szezonnak, különösen pisztrángra, pénzes pérre vagy pontyra.

Az alpesi régiókban a szezon gyakran csak májusban kezdődik, amikor a hóolvadás befejeződik.

A nyár kiválóan alkalmas a műlegyes horgászatra a hűvös hegyi folyókban, míg az őszi napok tiszta vize ideális feltételeket teremtenek a nyugodt fenekező horgászathoz.

Egyes horgászvizek – például bizonyos tavak vagy alföldi folyók – téli horgászatot vagy akár jéghorgászatot is lehetővé tesznek, például az Ausseerland térségében vagy a Weissensee-n.

Fontos: mindig ügyelni kell a tilalmi időszakokra és a helyi szabályozásokra.

Ausztria vizeiben körülbelül 75 különböző halfaj él. Íme egy áttekintés a legfontosabb csoportokról és különleges képviselőikről:

Lazacfélék (pisztrángfélék) 

  • Pataki pisztráng: Tiszta, hegyi patakokban él. Jellegzetessége az oldalán látható piros pöttyök. 

  • Tavi pisztráng: A pataki pisztráng nagyobb testvérfaja, amely mély alpesi tavakban honos, például a Wolfgangsee-ben vagy a Traunsee-ben.

  • Tavi szaibling: A nemes halak csendes sztárja. A jéghideg, oxigéndús tavakat kedveli – például a Grundlsee-t vagy a Weissensee-t.

  • Pénzes pér: Feltűnő hátúszójával szinte egzotikusan hat. Gyors folyású, oxigéndús folyókat kedvel. 

  • Dunai galóca: Egy fenséges, mára ritkává vált ragadozó hal – más néven „duna-lazacnak” is hívják.

Pontyfélék (Cyprinidae)

  • Ponty: Jelentős étkezési hal is, különösen a Waldviertel régióban, ahol kiterjedt tógazdálkodás folyik.

  • Márna: Jellegzetesen kavicsos medrű folyószakaszokon él, például a Murában vagy a Drau-ban.

  • Dévérkeszeg és bodorka, valamint compó: Tipikus lakói tavaknak, holtágaknak és állóvizeknek.

Ragadozó halak

  • Csuka: A tavak „farkasa” – lesből támadó ragadozó, erős fogazattal.

  • Süllő: Inkább zavarosabb vizekben eredményes, például a Fertő tóban vagy a Duna holtágaiban.

  • Harcsa: Európa legnagyobb édesvízi hala – akár 2,5 méteresre is megnő, éjszaka aktív.

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