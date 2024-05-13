Válj eggyé a természettel. Válj eggyé a folyóval és a tóval - amíg a horgászbot meg nem rándul.

Nyugodt folyású patakok, tomboló zuhatagok, szűk szurdokok, majd ismét széles kavicsos partok. Az Alpokban a természet egyensúlyban van, és ennek megfelelően a halállomány is kiváló.

Ezernyi hegyi patak és árnyas tavacska, amelyben sebes pisztráng, folyami pisztráng és pénzes pér él. A horgászatot Ausztriában a szakértők igazi bennfentes helyszínnek tekintik. Nem csoda, hiszen itt olyan patakokat, folyókat és tavakat találsz, amelyek vize kitűnő minőségű.