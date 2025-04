City of Design Graz: il capoluogo della Stiria

La città di Graz ha scelto un approccio architettonico innovativo con l'impiego del vetro, del cemento e dell'acciaio. La struttura di base dell'edificio principale, la Kunsthaus , è armoniosamente rotonda. Come una bolla blu con oblò, il moderno museo si inserisce tra i tetti di tegole rosse del centro storico di Graz. Da uno di questi oblò si può vedere la torre dell'orologio che sorveglia la città sullo Schlossberg . Dietro la Kunsthaus si trova il Lendviertel , il punto di incontro della scena creativa. La Murinsel , una costruzione in acciaio in mezzo al fiume, è piuttosto impressionante. L'arte all'aria aperta si è affermata nel parco delle sculture .