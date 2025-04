Una vacanza per i più audaci Nuotare nel ghiaccio nel lago Millstätter See

Tuffarsi in un lago ghiacciato in inverno a molti può sembrare una follia. Per i più audaci il bagno nel ghiaccio è un modo fresco nel vero senso della parola per combattere la tristezza invernale. Il paesaggio è ammantato da una bianca coltre di neve, con le montagne che si ergono come una corona nel cielo limpido all'orizzonte e il lago Millstätter See in Carinzia è quasi irriconoscibile, coperto dallo spesso strato di ghiaccio. Il nuoto nel ghiaccio è una sorta di meditazione estrema: porta a concentrarsi esclusivamente sul momento e sulla respirazione, che è lenta e profonda.

Consueto nei Paesi del Nord Europa, il bagno nel ghiaccio si sta rapidamente diffondendo anche a latitudini più basse. Ci vuole coraggio ma le recenti ricerche ne confermano i benefici, dal sistema immunitario all’umore, grazie al rilascio di adrenalina ed endorfine. Oltre alla sensazione di libertà e di connessione con la natura che l'accompagna.