La combinazione di montagne e laghi austriaci ha un effetto magico su corpo, mente e anima, permettendoti di sentire il vero spirito alpino e la vicinanza alla natura.

Vivere le montagne e i laghi austriaci

In Austria si adotta spesso il ritmo della natura. Lo stile di vita alpino per eccellenza ha qui una lunga tradizione, poiché gli austriaci amano da sempre le loro montagne e i loro laghi. Nella maggior parte delle regioni, questa passione è perfettamente integrata nelle attività ricreative delle persone. Quello che la natura ha creato in un momento di meravigliosa ispirazione – e di cui gli austriaci si prendono cura con impegno – si può vivere attraverso numerose attività: escursioni, percorsi in alta quota, vie ferrate e ampi tracciati per mountain bike. Il mondo montano austriaco – un sogno che diventa realtà! Il paese è attraversato dalle Alpi, imponenti catene montuose che si alternano a valli, foreste, prati, alpeggi e laghi di montagna cristallini. In queste meravigliose cornici si susseguono paesi e città che conferiscono a ogni regione il loro carattere unico, una cultura ricca e profondamente connessa all’ambiente alpino.

Immergersi nelle acque dei laghi austriaci

In Austria, montagne e acqua sono inseparabili. Si può vivere questo prezioso elemento nei ruscelli montani, nei maestosi fiumi, nei laghi balneabili e nelle impetuose cascate pure e limpide, poiché in Austria l’acqua proviene da sorgenti e falde acquifere. Un patrimonio che fa dell’Austria uno dei paesi più ricchi d’acqua al mond.