Vacanze con bambini in Austria

Avventure nella natura, parchi avventura e visite ai musei a misura di bambino rendono le vacanze in famiglia in Austria indimenticabili e varie.

L'Austria offre tutto ciò che rende perfetta una vacanza in famiglia: natura mozzafiato, attività emozionanti e una calorosa ospitalità. Sia d'estate che d'inverno, montagne e laghi invitano ad andare alla scoperta delle sue bellezze. Escursioni a piedi, in bicicletta o sugli sci: ogni giorno qui è un'avventura per grandi e piccini. L'ospitalità austriaca è particolarmente calorosa che si sperimenta nelle baite alpine, nei piatti tradizionali e nell'atteggiamento rilassato nei confronti della vita. Mentre i bambini giocano, i genitori possono gustare le specialità regionali e ammirare la bellezza dei paesaggi alpini. Una vacanza per tutti!

Relax e cultura per tutta la famiglia

Oltre alla vasta gamma di attività all'aperto, l'Austria offre anche molte opportunità di relax e di esperienze culturali. Dopo una giornata attiva all'aria aperta, gli hotel benessere con saune e bagni termali invitano al relax, ideale per ricaricare le batterie. Per chi è interessato alla cultura, ci sono città storiche e attrazioni da scoprire in molte regioni, da imponenti castelli ad incantevoli villaggi. La combinazione di natura, tradizione e stile di vita moderno rende l'Austria una destinazione peer le vacanze adatta per le famiglie che vogliono vivere momenti speciali insieme.