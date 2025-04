Arrampicarsi sulle torri medievali, travestirsi o cercare i fantasmi del castello: nei castelli e nei palazzi austriaci la storia diventa un magico viaggio nel tempo.

I piccoli nobili possono attraversare magnifiche sale in abiti storici, risolvere complicati enigmi o provare antichi mestieri nelle botteghe. In alcuni luoghi si può persino incontrare il fantasma dell'"ultimo cavaliere", l'imperatore Massimiliano I, o il fantasma dell'imperatrice Elisabetta in fuga, che si aggira dietro l'angolo..

Visite guidate pratiche: Vivere la storia da vicino

I castelli e i palazzi austriaci fanno rivivere la storia, non in modo arido e noioso, ma in modo da poterla toccare, capire e vivere. I giovani visitatori si calano nei panni di cavalieri o dame di compagnia, esplorano corridoi segreti e scoprono storie appassionanti dietro le spesse mura. Tra i giardini incantati e le possenti mura del castello si svolgono scene d'altri tempi. Gli attori danno vita ai personaggi storici e le moderne audioguide offrono divertenti approfondimenti sul passato.

Cacce al tesoro, escape room nelle antiche mura o visite notturne con lanterne o torce: in molti castelli e palazzi, i giovani esploratori diventano essi stessi parte della storia. Chi si imbarca alla ricerca di indizi può scoprire segreti inaspettati e immergersi in un mondo pieno di avventure.