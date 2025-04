Che spettacolo naturale! Da un'altezza di 380 metri, l'acqua delle cascate di Krimml precipita fragorosamente verso il basso.

Sono le cascate più alte d'Europa e le cinque più alte del mondo: “mozzafiato” è l'aggettivo che viene spontaneo sussurrare con reverenza non appena si raggiunge la prima cascata delle cascate di Krimml a tre livelli. Ma questa descrizione non renderebbe giustizia all'impressionante spettacolo naturale offerto dal Salisburghese, dato che sono proprio le goccioline nebulizzate ad attirare qui tante persone: per respirare liberamente!

Le cascate di Krimml sono una gigantesca “sala terapeutica” a cielo aperto. L'interno: boschi, rocce e masse d'acqua che precipitano all'infinito nel cuore del Parco Nazionale degli Alti Tauri..