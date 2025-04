Il rafting e il canyoning sono entrambi sport d'avventura, ma si differenziano per l'ambiente e il modo di viaggiare:

Il rafting consiste nel percorrere le rapide a valle in gruppo su un gommone. L'obiettivo è quello di guidare l'imbarcazione insieme come una squadra attraverso le correnti, per lo più selvagge, dei fiumi più ampi.

Il canyoning si svolge in gole e burroni stretti, dove si praticano diversi tipi di sport. Il canyoning prevede arrampicate, salti, scivolate o calate in corda doppia per progredire. Richiede una grande forma fisica e tecniche come la discesa in corda doppia. Il canyoning è quindi più vario nei movimenti rispetto al rafting.