Person on snow-covered viewpoint above winter forest, sunset over hilly landscape.
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Bassa Austria in inverno
Vacanze invernali sulla neve o alle terme, in città o nei paesaggi più belli

Vacanze estive
L’inverno in Bassa Austria mostra il lato più armonioso, con vigne ghiacciate e tante cime innevate. Per uscite con ciaspole, slittino, pattini ma anche sci e snowboard.

La più grande regione dell'Austria, con la capitale St. Pölten si trova a nord-est sul Danubio - un territorio che vanta bellezze naturali e un ricco patrimonio culturale. E poiché le Alpi viennesi si mescolano a diversi tipi di paesaggio, qui gli sport invernali sono molto popolari. Dallo sci e lo sci alpinismo alle escursioni con le racchette da neve e lo sci di fondo, la Bassa Austria offre molte opportunità sportive per trascorrere una vacanza invernale all'insegna del divertimento.

C'è un solo modo per descrivere l'atteggiamento nei confronti della vita in Bassa Austria? - Epicureo! Le esperienze sulla neve sono sempre accompagnate da soste culinarie. C'è sempre un rifugio o una delle famose locande tipiche. Ma il ruolo principale è svolto dal vino. Gli abitanti della Bassa Austria tengono particolarmente al vino, e per questo motivo celebrano il loro pregiato prodotto come una quinta stagione, nel cosiddetto autunno del vino.

Informazioni rapide sulla Bassa Austria
Capitale:St. Pölten
Superficie:19.180 km²
Popolazione:circa 1,72 milioni (al 2024)
Parchi nazionali:2
Parchi naturali:19
Centri benessere:7

Lower Austria Card: scopri gratuitamente 350 mete escursionistiche!
Arte e cultura, attività per il tempo libero per tutta la famiglia, mondi avventurosi - con la Bassa Austria Card c'è molto da sperimentare.

Eventi in Bassa Austria
Le attrazioni tradizionali e moderne si trovano nel Calendario degli eventi.

La Bassa Austria da tutti i punti di vista

Top highlights

Terme e benessere: ascolta il tuo corpo!

Escursioni con gli animali: alpaca, lama, asini

In luoghi speciali: mercatini dell'Avvento straordinari

Vivere la natura: escursioni con ciaspole tra boschi e monti

Schloss Hof: il barocco prende vita!

Abbazia di Melk, gioiello barocco: oro, e marmo nella Wachau

Attività in Bassa Austria

Tour

Escursioni di scialpinismo al Schneeber, Ötscher, Göller,...

Escursioni panoramiche invernali: cime, boschi, fiumi

Tour di sci di fondo a colpo d’occhio

Tour degli alpaca: alpaca, lama o asino

Avvento in Bassa Austria: mercatini dell'Avvento ed escursioni natalizie

Natale in Bassa Austria

Mete di escursioni in Bassa Austria

Le regioni più belle

Regione del Danubio

Paesaggi pittoreschi, preziosi tesori culturali, squisitezze culinarie e vini: la regione del Danubio è una cornucopia di momenti di piacere.

Regione del Danubio

Alpi viennesi

Dove Rax, Schneeberg e Semmering perdono quota, inizia la terra delle 1000 colline: il Bucklige Welt, una regione magica.

Alpi viennesi

Waldviertel

Fitte foreste, mistici affioramenti rocciosi, campi di papaveri e laghetti fanno da sfondo a questa regione naturale e incontaminata della Bassa Austria.

Waldviertel

Weinviertel

Vigne a perdita d'occhio: la regione delle taverne e dei vicoli delle cantine è da scoprire in bicicletta o a piedi.

Weinviertel

Wienerwald

Una foresta idilliaca, a due passi dalla metropoli di Vienna: la regione con le sue taverne rustiche aveva già ispirato Ludwig van Beethoven.

Wienerwald

Mostviertel

Frutteti a nord e cime di 2000 metri come l'Ötscher o l'Hochkar a sud: un contrasto che promette divertimento e avventura in un solo respiro.

Mostviertel

Le città e i luoghi più belli

St. Pölten

Giovane, moderna, barocca: il capoluogo di provincia è un vivace centro scolastico e commerciale.

St. Pölten

Melk

Il monastero barocco con la sua famosa biblioteca sono la porta della Wachau.

Melk

Krems sul Danubio

Questa metropoli culturale ospita numerosi musei e ottima gastronomia.

Krems

Baden bei Wien

L'affascinante città termale e il centro storico barocco: qui la nobiltà era solita trascorrere le vacanze estive.

Baden

Retz

Il vino è di casa nella famosa città con il suo fiabesco mulino a vento.

Retz

Waidhofen an der Ybbs

La città medievale delle sette torri ha una storia fortificata da raccontare.

Waidhofen

Zwettl

Tra due fiumi si trova la città della birra con il suo grazioso centro storico e le sue autentiche locande.

Zwettl

Wiener Neustadt

Dopo una passeggiata storica guidata nel centro della città, goditi la cultura dei caffè.

Wiener Neustadt

Eventi speciali

Personalità famose

Oskar Kokoschka: pioniere dell'espressionismo

Nato a Pöchlarn sul Danubio, il famoso pittore espressionista rimase sempre legato alla sua terra natale.

Oskar Kokoschka

Egon Schiele: Maestro del modernismo internazionale

Egon Schiele, nato a Tull, è noto soprattutto per i suoi ritratti spesso bizzarri e per i suoi dipinti di paesaggi.

Egon Schiele

Joseph Haydn: fondatore del classicismo viennese

Joseph Haydn, nato nel piccolo villaggio di Rohrau, rivoluzionò la musica con il suo linguaggio musicale in sonate, quartetti e sinfonie.

Joseph Haydn

Ricette

Knödel all'albicocca della Wachau

I "Wachauer Marillenknödel" sono un delizioso dolce tradizionale della regione austriaca della Wachau, nota per le sue deliziose albicocche

Scopri la ricetta

Mohnnudeln ai semi di papaver

"Waldviertler Mohnnudeln" è un piatto tradizionale della regione del Waldviertel

Scopri la ricetta

Marillenpalatschinken (Crepes alle albicocche)

Note anche come pancake, omelette o crêpes - sono omelette ripiene di marmellata di albicocche. Una delizia che si scioglie in bocca.

Scopri la ricetta

Alloggi unici

Hotel LOISIUM a Langenlois: Wine & Spa Hotel con 4 stelle

Steigenberger Hotel & Spa a Krems: 4-stelle-superiore

Naturhotel Molzbachhof a Kirchberg am Wechsel: 4 stelle

Hotel Looshaus a Payerbach: architettura e storia

Consigli per la protezione del clima

Cosa possiamo fare per proteggere la biodiversità?

  • Rispetta la natura. Rimani sui sentieri segnalati e porta con te i rifiuti.

  • Utilizza la mobilità sostenibile. Scopri i trasporti pubblici o vai semplicemente in bicicletta.

  • Mostra rispetto per gli animali selvatici. Osserva gli animali a distanza di sicurezza.

  • Gusto consapevole (e biologico). Scegli alimenti e prodotti locali e sostenibili.

  • Rafforza la biodiversità. Proteggere e conservare la biodiversità è fondamentale per l'equilibrio ecologico.

Viaggiare in modo sostenibile

DOMANDE FREQUENTI

La Bassa Austria offre una varietà di opzioni per gli sport invernali con aree sciistiche, snowpark e piste impegnative per gli sciatori più esperti. La regione dispone di moderne seggiovie, piste accuratamente preparate e rifugi accoglienti in cui fermarsi. Ci sono aree sciistiche per famiglie, per i principianti e i bambini, e luoghi di freeride e fun park per i più esperti.

Area sciistica di Hochkar
Funivie di Semmering-Hirschenkogel
Area sciistica Lackenhof-Ötscher
Arena Wexl St. Corona am Wechsel
Erlebnisalm Mönichkirchen
Area sciistica di Annaberg

La Bassa Austria è il più grande Stato federale dell'Austria e comprende sei regioni che si differenziano per posizione, cultura ed economia:

  1. Weinviertel: viticoltura

  2. Waldviertel: fitte foreste

  3. Mostviertel: coltivazione di mele e pere, produzione di sidro

  4. Industrieviertel: cuore economico della Bassa Austria, con un forte settore industriale

  5. Vienna dintorni/Centro della Bassa Austria: Aree intorno a Vienna che offrono spazi residenziali e ricreativi

  6. Pianure alluvionali del Danubio--March-Thaya: paesaggi fluviali lungo il Danubio e i fiumi March e Thaya

La più grande regione dell'Austria, con la capitale St. Pölten si trova a nord-est sul Danubio - un territorio che vanta bellezze naturali e un ricco patrimonio culturale. Influenze alpine, pannoniche, ma anche dell'Europa settentrionale e meridionale fondono ogni paesaggio in un quadro generale idilliaco. Terreni agricoli, foreste, valli fluviali, cime montuose: le differenze paesaggistiche conferiscono alla Bassa Austria il suo speciale mix di caratteristiche. La principale regione vinicola dell'Austria ospita accoglienti taverne e osterie accanto a magnifici palazzi, castelli e monasteri. Una vivace scena culturale e artistica aggiunge un tocco rinfrescante alla parte storica.

Cosa rende la Bassa Austria così speciale?
Nella Bassa Austria ci sono tre siti dichiarati Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO:

  • Ferrovia di Semmering con oltre 160 anni di storia, la Ferrovia del Semmering percorre regolarmente i 41 chilometri di linea ferroviaria da Gloggnitz a Mürzzuschlag. Nel 1854 è stata la prima ferrovia di montagna al mondo e nel 1998 è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO.

  • Area naturale di Dürrenstein-Lassingtal è il più grande residuo di foresta primordiale delle Alpi, riconosciuta come area protetta dal 2017 come Patrimonio mondiale dell'UNESCO. Con le sue foreste naturali protette e le specie animali e vegetali, contribuisce alla conservazione degli ecosistemi.

  • La Wachau una delle più belle valli fluviali e regioni vinicole del mondo, è stata menzionata per la prima volta nei documenti più di 1200 anni fa. Era già una delle più importanti regioni economiche della Bassa Austria nel primo Medioevo.

La Bassa Austria ha una storia ricca e una posizione strategicamente importante, che ha portato alla costruzione di numerosi castelli e palazzi nel corso dei secoli. In passato, non servivano solo come difese militari, ma anche come residenze, centri amministrativi e luoghi di rappresentanza. Molti dei castelli e dei palazzi sono diventati simboli del patrimonio culturale e dell'identità della Bassa Austria.

  • Rovine di Dürnstein

  • Schlosshof

  • Castello di Rosenburg

  • Castello di Kreuzenstein

  • Castello di Grafenegg

  • Castello di Schallaburg

Menzionato per la prima volta nel 996 d.C. come Ostarrîchi qualche centinaio di anni più tardi, la Bassa Austria divenne l'Arciducato d'Austria sotto gli Enns, la sua massima espansione. In seguito fu chiamata "Niederösterreich" (Bassa Austria), in contrasto con l'"Oberösterreich" (Alta Austria), per descrivere la posizione geografica delle due regioni. Nel 1920, la Bassa Austria fu riconosciuta come Stato federale separato (senza Vienna).

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