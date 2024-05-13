L’inverno in Bassa Austria mostra il lato più armonioso, con vigne ghiacciate e tante cime innevate. Per uscite con ciaspole, slittino, pattini ma anche sci e snowboard.

La più grande regione dell'Austria, con la capitale St. Pölten si trova a nord-est sul Danubio - un territorio che vanta bellezze naturali e un ricco patrimonio culturale. E poiché le Alpi viennesi si mescolano a diversi tipi di paesaggio, qui gli sport invernali sono molto popolari. Dallo sci e lo sci alpinismo alle escursioni con le racchette da neve e lo sci di fondo, la Bassa Austria offre molte opportunità sportive per trascorrere una vacanza invernale all'insegna del divertimento.

C'è un solo modo per descrivere l'atteggiamento nei confronti della vita in Bassa Austria? - Epicureo! Le esperienze sulla neve sono sempre accompagnate da soste culinarie. C'è sempre un rifugio o una delle famose locande tipiche. Ma il ruolo principale è svolto dal vino. Gli abitanti della Bassa Austria tengono particolarmente al vino, e per questo motivo celebrano il loro pregiato prodotto come una quinta stagione, nel cosiddetto autunno del vino.