Bassa Austria in inverno
Vacanze invernali sulla neve o alle terme, in città o nei paesaggi più belli
Introduction
La più grande regione dell'Austria, con la capitale St. Pölten si trova a nord-est sul Danubio - un territorio che vanta bellezze naturali e un ricco patrimonio culturale. E poiché le Alpi viennesi si mescolano a diversi tipi di paesaggio, qui gli sport invernali sono molto popolari. Dallo sci e lo sci alpinismo alle escursioni con le racchette da neve e lo sci di fondo, la Bassa Austria offre molte opportunità sportive per trascorrere una vacanza invernale all'insegna del divertimento.
C'è un solo modo per descrivere l'atteggiamento nei confronti della vita in Bassa Austria? - Epicureo! Le esperienze sulla neve sono sempre accompagnate da soste culinarie. C'è sempre un rifugio o una delle famose locande tipiche. Ma il ruolo principale è svolto dal vino. Gli abitanti della Bassa Austria tengono particolarmente al vino, e per questo motivo celebrano il loro pregiato prodotto come una quinta stagione, nel cosiddetto autunno del vino.
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Eventi in Bassa Austria
Le attrazioni tradizionali e moderne si trovano nel Calendario degli eventi.
La Bassa Austria da tutti i punti di vista
Top highlights
Tour
Avvento in Bassa Austria: mercatini dell'Avvento ed escursioni natalizie
Le regioni più belle
Regione del Danubio
Paesaggi pittoreschi, preziosi tesori culturali, squisitezze culinarie e vini: la regione del Danubio è una cornucopia di momenti di piacere.
Alpi viennesi
Dove Rax, Schneeberg e Semmering perdono quota, inizia la terra delle 1000 colline: il Bucklige Welt, una regione magica.
Waldviertel
Fitte foreste, mistici affioramenti rocciosi, campi di papaveri e laghetti fanno da sfondo a questa regione naturale e incontaminata della Bassa Austria.
Weinviertel
Vigne a perdita d'occhio: la regione delle taverne e dei vicoli delle cantine è da scoprire in bicicletta o a piedi.
Wienerwald
Una foresta idilliaca, a due passi dalla metropoli di Vienna: la regione con le sue taverne rustiche aveva già ispirato Ludwig van Beethoven.
Le città e i luoghi più belli
St. Pölten
Giovane, moderna, barocca: il capoluogo di provincia è un vivace centro scolastico e commerciale.
Baden bei Wien
L'affascinante città termale e il centro storico barocco: qui la nobiltà era solita trascorrere le vacanze estive.
Zwettl
Tra due fiumi si trova la città della birra con il suo grazioso centro storico e le sue autentiche locande.
Eventi speciali
Personalità famose
Oskar Kokoschka: pioniere dell'espressionismo
Nato a Pöchlarn sul Danubio, il famoso pittore espressionista rimase sempre legato alla sua terra natale.
Egon Schiele: Maestro del modernismo internazionale
Egon Schiele, nato a Tull, è noto soprattutto per i suoi ritratti spesso bizzarri e per i suoi dipinti di paesaggi.
Ricette
Knödel all'albicocca della Wachau
I "Wachauer Marillenknödel" sono un delizioso dolce tradizionale della regione austriaca della Wachau, nota per le sue deliziose albicocche
Mohnnudeln ai semi di papaver
"Waldviertler Mohnnudeln" è un piatto tradizionale della regione del Waldviertel
Alloggi unici
Cosa possiamo fare per proteggere la biodiversità?
Rispetta la natura. Rimani sui sentieri segnalati e porta con te i rifiuti.
Utilizza la mobilità sostenibile. Scopri i trasporti pubblici o vai semplicemente in bicicletta.
Mostra rispetto per gli animali selvatici. Osserva gli animali a distanza di sicurezza.
Gusto consapevole (e biologico). Scegli alimenti e prodotti locali e sostenibili.
Rafforza la biodiversità. Proteggere e conservare la biodiversità è fondamentale per l'equilibrio ecologico.