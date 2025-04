Menzionato per la prima volta nel 996 d.C. come "Ostarrîchi", la Bassa Austria divenne l'"Arciducato d'Austria sotto l'Enns" qualche centinaio di anni dopo "Arciducato d'Austria sotto l'Enns" la sua massima estensione. In seguito fu chiamata "Bassa Austria", in contrapposizione all'"Alta Austria", per descrivere la posizione geografica delle due regioni. nel 1920, la Bassa Austria fu riconosciuta come Stato federale separato (senza Vienna).