Esperienze cool con il ghiaccio
Introduction
La natura in Austria mostra il suo lato più selvaggio e sorprendente tutto l’anno. Se non ne hai mai abbastanza dell’acqua ghiacciata in tutte le sue forme, preparati a vivere avventure straordinarie su ghiacciai, laghi e montagne.
Dallo stand-up paddling tutto l’anno nel Natur Eis Palast sul ghiacciaio di Hintertux agli sport in acque bianche nell’Ötztaler Ache, fino alle escursioni sui laghi glaciali e alle immersioni sotto il ghiaccio nel Weissensee, le Alpi regalano esperienze uniche: arrampicata su spettacolari cascate di ghiaccio, bagni gelati in laghi cristallini o pesca nel ghiaccio tra scenari di montagna. La natura austriaca ti farà vivere emozioni pure e indimenticabili!
Fare il bagno nel ghiaccio in Austria
Chi trova il coraggio di farlo una volta, pare non possa più smettere: il bagno nel ghiaccio nei meravigliosi laghi austriaci è la nuova grande tendenza! Questa esperienza estrema promette di rafforzare il sistema immunitario, migliorare il benessere e scacciare il malumore invernale. Però, è fondamentale controllare prima il proprio stato di salute, abituarsi gradualmente al freddo e immergersi nell’acqua ghiacciata sempre in compagnia o sotto la guida di un esperto.
Attenzione al bagno nel ghiaccio!
Se decidi di provare il bagno nel ghiaccio, fallo per la prima volta solo sotto la guida di un esperto e dopo aver consultato un medico! Questo è particolarmente importante se soffri di patologie pregresse come asma, ipertensione o problemi cardiaci. L’ideale è iniziare l’allenamento già in autunno, abituandosi gradualmente alle temperature sempre più basse.
Stand-up paddle al ghiacciaio Hintertuxer Gletscher
Il Ghiacciaio di Hintertux nella valle Zillertal , a 3.250 metri di altitudine, nasconde una magica grotta di ghiaccio: il Natur Eis Palast, un autentico capolavoro naturale visitabile tutto l’anno. A 30 metri sotto le piste da sci, si aprono grotte di ghiaccio create dalla natura, offrendo un’esperienza unica tra acqua glaciale e avventure mozzafiato:
Stand-Up paddle sul ghiaccio: Dai 12 anni in su, per un massimo di 5 persone, con SUP stabile e sicuro.
Tour in barca: 70 minuti di esplorazione della grotta di ghiaccio e navigazione sul lago sotterraneo del ghiacciaio, perfetto per tutta la famiglia.
Tour per coppie all'avventura: tour romantico con l’Adventure Boot fino a un angolo esclusivo del ghiacciaio, con Adventurebox, drink inclusi e guida personale.
Regole per i visitatori
Chi visita il Natur Eis Palast (età minima 6 anni) deve essere in buona salute fisica e mentale. È fondamentale indossare abbigliamento da montagna adatto all’alta quota e scarpe resistenti. Inoltre, non dimenticare una buona protezione solare: sul ghiacciaio il sole è particolarmente intenso!
Kajak sull'Ötztaler Ache
L'Ötztaler Ache è il più grande fiume a corso libero del Tirolo, con le sue acque che provengono, tra le altre cose, dai giganti ghiacciai della valle posteriore dell'Ötztal. Il fiume si estende per 42 chilometri ed è conosciuto per le sue acque particolarmente impegnative. Tra tratti più tranquilli e rapide estreme, circondato dalla maestosa catena montuosa tirolese: questo fiume rappresenta una vera sfida, che richiede abilità tecniche e esperienza nel kayak e nella canoa.
Consigli di sicurezza
Solo per esperti! Nei giorni caldi, il livello dell’Ötztaler Ache può salire rapidamente, soprattutto in caso di pioggia. Verifica sempre il livello dell’acqua prima di partire! È fondamentale avere a portata di mano un kit di pronto soccorso, un telefono cellulare e l’app SOS-EU-Alp della centrale operativa del Tirolo.
Immersioni nelle acque ghiacciate del Weissensee
Fino a 30 metri di visibilità sotto la leggendaria lastra di ghiaccio del Weissensee in Carinzia – che avventura per i subacquei che si dedicano al mondo subacqueo cristallino durante l'inverno. La superficie ghiacciata del lago alpino carinziano a 930 metri di altitudine è leggendaria perché si congela sempre ed è monitorata e curata da un maestro del ghiaccio – di solito accade a partire dalla metà di dicembre. Un'esperienza indimenticabile nella più grande area naturale di ghiaccio d'Europa.
Immersioni nel ghiaccio solo con professionisti!
Chi desidera praticare le immersioni nel ghiaccio deve prima seguire un corso di formazione. Due operatori sulle sponde est e ovest del Weissensee organizzano immersioni e corsi di subacquea – tra cui anche la formazione per diventare istruttore di immersioni.
Escursioni al lago glaciale
Il Kitzsteinhorn nel Salisburghese, situato direttamente al confine con il Parco Nazionale degli Alti Tauri, è noto per essere una regione escursionistica molto varia. Con le funivie si può raggiungere comodamente il punto di partenza dei percorsi escursionistici. A 2.450 metri sul livello del mare si trova l'Alpincenter. Da lì parte il percorso escursionistico che conduce al Gletscherblick, attraverso la morena, fino al lago glaciale di un verde brillante. L'escursione, della durata di circa un'ora, passa accanto a scanalature glaciali e ruscelli, punti panoramici di alta montagna e torna all'Alpincenter. Qui sorge la domanda: Skyline Bar o Schirmbar Parasol?
E nell’ICE CAMP Kitzsteinhorn, il ghiacciaio diventa il palcoscenico per spettacolari opere d’arte di ghiaccio, all’interno di tre igloo collegati tra loro.
Cosa bisogna considerare durante un'escursione sul Kitzsteinhorn?
L'offerta per gli escursionisti sul Kitzsteinhorn dipende dalle condizioni attuali del meteo, della neve e della situazione operativa. Per informazioni aggiornate, è possibile contattare il servizio informazioni del Kitzsteinhorn al numero +43 6547 8621.
Arrampicata su ghiaccio nelle regioni alpine
L'arrampicata su ghiaccio affascina per la combinazione di avventura, tecnica ed esperienza nella natura. Le regioni alpine austriache con le loro imponenti cascate sono ideali per affrontare l'impegnativa attività all'aperto sulle pareti di ghiaccio invernali.
L'arrampicata su ghiaccio richiede abilità e concentrazione e permette di vivere la montagna in modo speciale. Le diverse regioni offrono condizioni versatili, in modo che i principianti si sentano a proprio agio quanto i professionisti dell'arrampicata. Si parte con la piccozza in mano!
Consiglio di sicurezza per l'arrampicata su ghiaccio
L'arrampicata su ghiaccio richiede la massima attenzione: è essenziale avere un equipaggiamento sicuro e una solida esperienza. Il ghiaccio è instabile e può rompersi, mentre le condizioni meteorologiche cambiano rapidamente. I principianti dovrebbero arrampicare solo con guide esperte. Non avventuratevi mai da soli!
Pesca su ghiaccio nelle più belle regioni
La pesca sul ghiaccio in Austria offre l'opportunità di godere della tranquillità e della bellezza del paesaggio invernale. Al Weissensee in Carinzia, circondato da montagne innevate, i pescatori possono praticare la pesca sul lago ghiacciato a partire da febbraio. Il lago artificiale di Ottenstein nella regione del Waldviertel, immerso in boschi silenziosi, offre condizioni ideali per questa tradizionale attività invernale. Il Weidachsee a Leutasch, situato a oltre 1.100 metri di altitudine, è circondato dalle imponenti vette delle Alpi tirolesi ed è un luogo perfetto per gli amanti della natura.
Consiglio di sicurezza per la pesca sul ghiaccio
Fai attenzione che lo strato di ghiaccio sia sufficientemente spesso da escludere il rischio di crollo. Utilizza solo le aree designate e non dimenticarti dell'attrezzatura di sicurezza. Le condizioni meteorologiche e del ghiaccio possono cambiare rapidamente – la prudenza e la preparazione sono fondamentali.
Pattinaggio su ghiaccio nella natura o sulla pista
Pattinare in Austria è un'esperienza speciale, che si tratti di una pista in città o di laghi ghiacciati. L'atmosfera sui percorsi naturali è unica: il dolce scricchiolio dei pattini, i prati innevati, le maestose montagne e l'ampiezza del paesaggio creano un'esperienza ineguagliabile. Molti laghi sono facilmente accessibili, spesso con parcheggi. Qui troverai consigli sui migliori posti per il pattinaggio su ghiaccio naturale in Austria.
Attenzione! – È consentito l'accesso?
Informati sempre, se possibile, se le superfici ghiacciate naturali sono state autorizzate per l'accesso e il pattinaggio. Queste informazioni sono di solito disponibili sui siti web dei laghi o puoi chiamare l'ufficio turistico della regione competente. Se non ci sono informazioni a riguardo, l'accesso alle superfici ghiacciate avviene sempre a tuo rischio.
Arte dal ghiaccio e nel ghiaccio
Le opere d’arte di ghiaccio affascinano grazie alla combinazione di creatività, natura e bellezza effimera.
Nel cuore di paesaggi montani innevati nascono, da neve e acqua ghiacciata, sculture straordinarie che incantano i visitatori e trasformano i sogni invernali in realtà.
Che siano in alto sul ghiacciaio o incastonate in valli coperte di neve, queste opere gelide riflettono tutta la magia dell’inverno e invitano a scoprire il mondo alpino da una prospettiva diversa.
Tra cristalli di ghiaccio scintillanti e forme artistiche, l’inverno in Austria diventa un palcoscenico per esperienze culturali... davvero rinfrescanti.
Informatevi in anticipo sugli orari di apertura, che possono variare. Queste informazioni si trovano solitamente sui siti web delle località.
Eventi e informazioni rapide
Weissensee
Il Weissensee, con una superficie di 6,5 km², è il lago con la più grande superficie naturale di ghiaccio preparata d’Europa.
Ötztaler Ache
Il fiume Ötztaler Ache, lungo 42 km, è considerato in tutta Europa il non plus ultra per gli sport in acque bianche.
Grotta di ghiaccio
Nel Palazzo Naturale di Ghiaccio regna tutto l’anno una temperatura costante di 0° C.
Events und Quick-Infos
Weissensee
Il Weissensee, con una superficie di 6,5 km², è il lago con la più grande superficie naturale di ghiaccio preparata d’Europa.
Ötztaler Ache
Il fiume Ötztaler Ache, lungo 42 km, è considerato in tutta Europa il non plus ultra per gli sport in acque bianche.
Grotta di ghiaccio
Nel Palazzo Naturale di Ghiaccio regna tutto l’anno una temperatura costante di 0° C.