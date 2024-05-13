Se stai cercando il lato più selvaggio e cool dell’Austria, sei nel posto giusto: emozionanti avventure all’aperto tra ghiaccio, neve e acque glaciali!

La natura in Austria mostra il suo lato più selvaggio e sorprendente tutto l’anno. Se non ne hai mai abbastanza dell’acqua ghiacciata in tutte le sue forme, preparati a vivere avventure straordinarie su ghiacciai, laghi e montagne. Dallo stand-up paddling tutto l’anno nel Natur Eis Palast sul ghiacciaio di Hintertux agli sport in acque bianche nell’Ötztaler Ache, fino alle escursioni sui laghi glaciali e alle immersioni sotto il ghiaccio nel Weissensee, le Alpi regalano esperienze uniche: arrampicata su spettacolari cascate di ghiaccio, bagni gelati in laghi cristallini o pesca nel ghiaccio tra scenari di montagna. La natura austriaca ti farà vivere emozioni pure e indimenticabili!