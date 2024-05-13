치즈 체험

현지에서 "수라 캐제"로 알려진 자우어캐제는 오랜 전통을 자랑하는 몬타폰 특산품입니다. 이 독특한 치즈를 캐제하우스 몬타폰 에서 직접 만들어 보세요.

발트피어르텔 지역에서는 치즈 장인들이 다양한 치즈를 생산합니다. 이곳의 캐제마허 월드에서 방문객들은 시범 낙농장의 가이드 투어를 통해 치즈 생산 과정을 살펴볼 수 있습니다.

게일탈러 알프캐세에서는 알프스 유제품을 둘러싼 고대 전통에 대해 알아볼 수 있습니다. 케른텐 주의 가일탈러 치즈 트레일을 따라가 보세요.

잘츠부르크의 다양한 치즈 풍경을 발견하고 싶다면 "치즈 애호가를 위한 맛의 산책로"는 완벽한 루트입니다. 그리고 그로스알탈 계곡은 전통 별미인 '자우어캐제'로 유명한 곳으로, 계곡의 오두막에서 직접 맛볼 수 있습니다.

바로크 양식의 슐리어바흐 수도원는 유기농 치즈 생산으로 유명한 곳으로, 가이드 투어를 통해 치즈를 맛볼 수 있습니다.