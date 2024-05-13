오스트리아의 특산물
오스트리아의 풍경은 과수원, 채소밭, 고산 초원, 강변 등 다양한 농산물의 재배지로 이루어져 있습니다. 비옥하고 영양분이 풍부한 토양에서 고품질의 식재료가 자라며, 이를 기르는 사람들은 그 가치를 소중히 여깁니다.
특히 주목할 점은 오스트리아 전역에서 치즈, 빵, 와인 등 유기농 농산물의 비중이 매우 높다는 것입니다. 오스트리아는 유럽에서 유기농 재배 비율이 가장 높은 국가 중 하나로, 전통 씨앗과 잊혀진 동물 품종을 보존하여 맛이 뛰어나고 자연에도 긍정적인 영향을 미칩니다. 이러한 오스트리아의 특산물은 세계적으로도 특히 주목을 받고 있습니다.
알프스 목초지에서 생산되는 치즈
치즈 체험
현지에서 "수라 캐제"로 알려진 자우어캐제는 오랜 전통을 자랑하는 몬타폰 특산품입니다. 이 독특한 치즈를 캐제하우스 몬타폰 에서 직접 만들어 보세요.
발트피어르텔 지역에서는 치즈 장인들이 다양한 치즈를 생산합니다. 이곳의 캐제마허 월드에서 방문객들은 시범 낙농장의 가이드 투어를 통해 치즈 생산 과정을 살펴볼 수 있습니다.
게일탈러 알프캐세에서는 알프스 유제품을 둘러싼 고대 전통에 대해 알아볼 수 있습니다. 케른텐 주의 가일탈러 치즈 트레일을 따라가 보세요.
잘츠부르크의 다양한 치즈 풍경을 발견하고 싶다면 "치즈 애호가를 위한 맛의 산책로"는 완벽한 루트입니다. 그리고 그로스알탈 계곡은 전통 별미인 '자우어캐제'로 유명한 곳으로, 계곡의 오두막에서 직접 맛볼 수 있습니다.
바로크 양식의 슐리어바흐 수도원는 유기농 치즈 생산으로 유명한 곳으로, 가이드 투어를 통해 치즈를 맛볼 수 있습니다.
햄, 베이컨, 소시지
골링의 블룬타우탈 계곡에서 채취한 블룬타우사블링
가장 깨끗한 샘물에서 세심한 주의를 기울여 수십 년 동안 민물고기를 기른 지기 샤타이너는 골링의 블런트오탈 계곡에서 숯불, 송어, 철갑상어 등 민물고기를 수십 년간 키워왔습니다. 창의적인 알프스 요리의 선구자인 최고의 셰프 안드레아스 될러러가 정제한 블룬타우탈 샤르는 이 연못의 명물로 남아 있습니다. 현재는 다음 세대인 프란츠 레텐바허와 알렉산더 그루버가 양어장을 이어받아 운영하고 있습니다.
생선 고기가 특별한 이유는 10°C 이하의 차가운 물과 강한 해류의 조합 때문입니다. 이러한 조건에서 헤엄치기 위해 물고기는 강한 근육을 발달시켜 고기의 품질을 크게 향상시킵니다.
생선
슈타이어마르크 호박씨 오일
짙은 녹색에서 검은색을 띠고 농도가 진하며 톡 쏘는 신선한 향과 강렬한 풍미가 특징인 슈타이어마르크산 호박씨 오일은 유럽 전역에서 인정받는 독특한 진미입니다. 수프, 샐러드, 치즈, 고기 요리뿐만 아니라 수플레와 바닐라 아이스크림과 같은 디저트에도 고소한 향을 더해줍니다.
슈타이어마르크 주의 많은 호박씨 오일 공장에서는 호박씨를 로스팅하고 압착하는 전통적인 공정을 그대로 유지하고 있습니다. 이러한 가공 과정을 통해 호박씨 오일의 건강 증진 및 치유 효능이 유지됩니다. 호박씨 오일의 비타민과 미네랄은 심혈관 질환을 예방하고 신체를 해독하며 면역 체계를 강화하는 것으로 알려져 있어 '검은 황금'이란 별명까지 있습니다.
달콤하고 둥글며 과육이 풍부한
살구은 온화한 기후와 비옥한 토양으로 이상적인 재배 조건을 갖춘 세계 유산 지역인 바하우에의 특산물입니다. 180여 명의 살구 농부들은 이 작고 동그란 과일을 마치 자식처럼 정성껏 가꾸고 있습니다. 전통 품종의 맛은 매우 뛰어나서 바하우 살구는 원산지 보호 지정을 받았습니다.
7월에 살구가 익으면 연약한 과일이 견딜 수 없는 우박이나 늦서리와 같은 악천후가 발생하지 않는 한 수확은 빨리 이루어져야 합니다. 수확 후 살구는 종종 달콤한 잼으로 만들어지거나 달콤한 살구 만두의 따뜻한 소로 사용되며, 바닐라 아이스크림과 함께 차갑게 즐길 수도 있습니다.
바하우의 살구꽃은 장관을 이룹니다. 3월 중순부터 4월 중순까지 도나우 강변을 따라 수천 그루의 나무가 흰색과 분홍색으로 화려하게 꽃을 피웁니다.
과일
허브와 향신료
오스트리아에서 허브가 번성하는 이유
오스트리아의 다양한 풍경은 시각적으로 아름다울 뿐만 아니라 허브 재배에 이상적인 조건을 제공합니다. 신선한 알프스의 공기 속에서 용담, 아르니카, 마운틴 민트와 같은 야생 허브가 번성합니다. 허브는 고지대와 저지대 모두에서 고급 요리를 비롯한 다양한 용도로 재배됩니다. 예를 들어, 온화한 기후의 부르겐란트 지역은 햇볕이 잘 드는 곳으로 라벤더, 타임, 로즈마리 같은 지중해 허브를 재배하기에 안성맞춤입니다. 슈타이어마르크 지역도 허브와 약용 식물 재배에 특히 적합합니다. 비엔나에서 포어아를베르크까지 로바쥬, 민트 등을 찾아 떠나는 수많은 허브 워킹 투어에서 알 수 있듯이 오스트리아의 모든 주에는 고유한 허브 서식지가 있습니다.