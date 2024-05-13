주요 장소

Mondsee: 몬드제 마을은 샤프베르크와 드라헨반트 사이에 자리 잡고 있습니다. 수영, 하이킹, 자전거 타기 등 스포츠와 아름다운 경치를 모두 즐기는 사람들이 모여듭니다. 몬드시의 말뚝 주거지는 유네스코 세계 문화유산에 등재되어 있습니다.

오버왕: 매우 전원적이고 목가적이며 전통이 풍부한 곳입니다. 오버왕에서 잘 발달된 산악 자전거 트레일과 인근 이르르제 호수로 이동할 수 있습니다.

티프그라벤: 몬드제 호수의 북쪽 기슭에 위치한 티에프그라벤은 하이킹과 자전거 타기 같은 야외 활동에 이상적입니다. 눈에 띄는 후기 고딕 양식의 교회가 마을의 외관을 정의합니다.

생 로렌츠: 이 마을은 역사적인 성 로렌츠 교회와 독특한 교회 탑으로 유명합니다. 숲과 하이킹 코스로 둘러싸여 있어 몬드제 호수와 알프스 풍경을 감상할 수 있습니다.

이너슈반트: 평화로운 경험을 원하는 분들도 스포티한 타입만큼이나 환영받는 곳. 이곳의 자연의 아름다움은 모든 관점에서 볼 때 놀랍습니다.