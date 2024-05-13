몬트제
사운드 오브 뮤직의 추억이 깃든 호수 마을
보이는 곳마다 영화 속 장면 같은 아름다운 호수 마을
'달의 호수’를 뜻하는 몬트제호(Mondsee) 옆에 위치한 호수 마을, 몬트제가 유명해진 첫 번째 이유? 영화 <사운드 오브 뮤직>에서 마리아와 트랩 대령의 결혼식 장면을 촬영한 몬트제 교구성당(Mondsee Basilica of St. Michel)이 있기 때문입니다! 영화의 주요 촬영지였던 샤프베르크(Schafberg) 산도 근처에 있습니다. 덕분에 몬트제는 잘츠부르크 사운드 오브 뮤직 촬영지 투어에도 흔히 포함되는 코스입니다.
성당 바로 앞, 중앙광장은 몬트제의 중심부로 광장에서 호수 방향으로 여행 안내소가 있어 잘츠캄머구트 여행 정보를 얻을 수 있습니다. 성당에서 나온 뒤 배가 출출하다면 성당 옆 슐로스 몬트제(Schloss Mondsee) 호텔 레스토랑에서 오스트리아 전통 요리를 맛보세요!
눈으로 보는 것만큼 몸으로 즐길 거리도 많은 몬트제호
잘츠부르크 중앙역에서 버스로 55분이면 도착하는 초승달 모양의 몬트제호는 수심이 얕아 여름이면 수영과 보트를 즐기는 여행객들로 북적입니다. 샤프베르크 산을 올려다보며 보트나 유람선으로 호수를 둘러보는 것도 좋지만, 수영복을 준비해 몬트제호에 몸을 담가 보세요! 아이들을 위한 풀장, 워터 슬라이드도 준비되어 있습니다.
주요 장소
Mondsee: 몬드제 마을은 샤프베르크와 드라헨반트 사이에 자리 잡고 있습니다. 수영, 하이킹, 자전거 타기 등 스포츠와 아름다운 경치를 모두 즐기는 사람들이 모여듭니다. 몬드시의 말뚝 주거지는 유네스코 세계 문화유산에 등재되어 있습니다.
오버왕: 매우 전원적이고 목가적이며 전통이 풍부한 곳입니다. 오버왕에서 잘 발달된 산악 자전거 트레일과 인근 이르르제 호수로 이동할 수 있습니다.
티프그라벤: 몬드제 호수의 북쪽 기슭에 위치한 티에프그라벤은 하이킹과 자전거 타기 같은 야외 활동에 이상적입니다. 눈에 띄는 후기 고딕 양식의 교회가 마을의 외관을 정의합니다.
생 로렌츠: 이 마을은 역사적인 성 로렌츠 교회와 독특한 교회 탑으로 유명합니다. 숲과 하이킹 코스로 둘러싸여 있어 몬드제 호수와 알프스 풍경을 감상할 수 있습니다.
이너슈반트: 평화로운 경험을 원하는 분들도 스포티한 타입만큼이나 환영받는 곳. 이곳의 자연의 아름다움은 모든 관점에서 볼 때 놀랍습니다.
이색 관광지
라트슈타트 예배당
예배당은 몬트제베르크 능선에 있는 십자가의 길을 통해 갈 수 있다.
힐프베르크 교회
낭만적인 순례자 교회로 결혼식을 올리기에 완벽한 곳입니다.
호찰름 가제보
호찰름 가제보에서는 숨을 고르고 재충전할 수 있는 시간과 공간을 만날 수 있습니다.
라임 파머의 예배당
19세기에 지어진 이 예배당은 고대 라임 나무로 둘러싸여 있어 몽환적인 분위기를 자아냅니다.
몬트제와 주변 행사 일정
몬트제 호수의 이름 유래
전설에 따르면 바이에른의 오딜로 공작은 서기 748년 어느 날 밤 드라켄반트 위를 거칠게 질주했다고 합니다. 절벽 아래로 수백 미터 아래로 추락하기 몇 초 전, 그는 호수에 비친 달을 보았습니다. 때마침 그는 말을 멈출 수 있었습니다. 달과 호수가 그의 목숨을 구해줬고, 오딜로는 감사의 마음을 담아 수도원을 설립했다고 전해집니다.
덜 전설적인 버전에 따르면 "몬제"는 오래된 귀족 가문 "만시"에서 유래했다고 합니다 시간이 지나면서 만세는 몬트제로 발전했습니다.