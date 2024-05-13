수정처럼 맑은 물과 에메랄드 빛 녹색의 주변 환경. 가일탈 알프스 한가운데 자리한 바이센제 호수에서 무엇보다도 즐길 수 있는 것은 평온함입니다.

바이센제 호수 - 자연의 놀이터

유럽에서 가장 깨끗한 호수 중 하나인 카린티아의 아름다운 바이센제 호수 기슭에서 눈을 뜨고 시원하고 상쾌한 물에서 짧은 수영으로 아침을 시작하세요. 다리에서 자전거를 타고 주변 언덕에 자리 잡은 자연 보호 구역까지 자전거를 타고 이동할 수 있습니다.

거울처럼 매끄러운 바이센제 호수의 서쪽 기슭을 따라 여유로운 속도로 페달을 밟으며 주변의 경이로운 자연 경관을 감상해 보세요. 30분 정도의 짧은 라이딩이지만, 천천히 즐기세요! 아침 식사는 필수입니다. 때때로 행복은 너무 단순해요.

바이센제 호수는 어떻게 이름이 붙여졌나요?

바이센제 호수의 이름은 서쪽 해안을 따라 늘어선 하얀 가장자리에서 유래했어요. 바이센제는 말 그대로 하얀 바다를 뜻합니다. 경계를 이루는 이 밝은 띠는 호수 바닥의 석회암이 하얗게 퇴적되어 만들어졌어요. 물고기가 풍부한 이 고산 호수의 모래 바닥은 어떤 곳에서는 10미터 깊이까지 보이기도 해요. 연한 청록색에서 짙은 에메랄드빛 녹색으로 변하는 반짝이는 물빛은 매혹적입니다. 바이센제 호수 - 자연의 놀이터.