바이센제 호수
자연의 경이로움
바이센제 호수 - 자연의 놀이터
유럽에서 가장 깨끗한 호수 중 하나인 카린티아의 아름다운 바이센제 호수 기슭에서 눈을 뜨고 시원하고 상쾌한 물에서 짧은 수영으로 아침을 시작하세요. 다리에서 자전거를 타고 주변 언덕에 자리 잡은 자연 보호 구역까지 자전거를 타고 이동할 수 있습니다.
거울처럼 매끄러운 바이센제 호수의 서쪽 기슭을 따라 여유로운 속도로 페달을 밟으며 주변의 경이로운 자연 경관을 감상해 보세요. 30분 정도의 짧은 라이딩이지만, 천천히 즐기세요! 아침 식사는 필수입니다. 때때로 행복은 너무 단순해요.
바이센제 호수는 어떻게 이름이 붙여졌나요?
바이센제 호수의 이름은 서쪽 해안을 따라 늘어선 하얀 가장자리에서 유래했어요. 바이센제는 말 그대로 하얀 바다를 뜻합니다. 경계를 이루는 이 밝은 띠는 호수 바닥의 석회암이 하얗게 퇴적되어 만들어졌어요. 물고기가 풍부한 이 고산 호수의 모래 바닥은 어떤 곳에서는 10미터 깊이까지 보이기도 해요. 연한 청록색에서 짙은 에메랄드빛 녹색으로 변하는 반짝이는 물빛은 매혹적입니다. 바이센제 호수 - 자연의 놀이터.
물 위에서 즐기는 4가지 액티비티
바이센제 헬스리조트에서 재충전하기
'기후 건강 리조트'로 분류되려면 이 지역은 여러 가지 환경 기준을 충족해야 합니다. 공기의 질이 가장 깨끗해야 하고, 주변 자연을 돌보고 보호하고 보존해야 하며, 물론 지역(이 경우 산, 숲, 호수)이 경치가 아름답고 그림처럼 아름다워야 합니다. 생물 기후는 전반적인 휴식과 건강에 도움이 되어야 하며, 도로 교통은 제한되어야 합니다. 평온함과 재충전이 최우선 순위입니다.
환경 보호와 자연 경관에 대한 이러한 소중한 기준을 모두 갖춘 바이센제 지역은 '기후 건강 리조트'라는 타이틀을 자랑스럽게 지니고 있습니다. 심호흡을 하며 활력을 되찾으세요!
가장 아름다운 하이킹 트레일 3곳
사이클링 & 산악 자전거
바이센제 호수 최고의 레스토랑
자연에 대한 책임감
아침 안개가 옅은 베일처럼 물 위로 피어오를 때, 어류 생태학자이자 전문 낚시꾼인 마틴 뮐러는 많은 여행객이 이 지역에서 휴가를 보내는 이유인 바이센제 호수의 고요함을 만끽합니다.
바이센제 호수에서 사람들은 일찍부터 환경을 위해 지속 가능한 방식으로 생각하고 행동하기 시작했습니다. 마틴 뮐러는 어부 조합의 책임과 수역 관리에 대해 '배려하는 낚시를 하는 것'이라고 요약합니다. 우리의 증손자들도 훗날 온전한 생태계를 경험할 권리가 있습니다."라고 말합니다 마틴 뮐러는 환상적으로 아름다운 이 지역에서 자신의 작품으로 가치 있는 공헌을 할 수 있다는 사실에 큰 자부심을 느낍니다. 그리고 더 좋은 소식은 이러한 지속가능성에 대한 인식이 오스트리아 전역에 선례가 되고 있다는 점입니다.
바이센제 호수 지역 최고의 체험 6가지
치즈 만들기 트레스도르퍼 알름
신선한 우유로 고급 치즈가 어떻게 만들어지는지 직접 체험해 보세요. 바이센제 호수까지의 거리: 42 km.
켈레터파크 프라이펜부르크
짚라인을 타고 프라이펜부르크 온천 호수에 직접 뛰어들어 보세요. 거리: 13 km
워터 어드벤처 트레일 그놉니츠바흐
자연 Kneipp 모험 놀이터가 있는 협곡을 따라 걷는 길 - 물에 관한 모든 모험. 거리: 14 km.
자연과 허브 빌리지 이르셴
야생 및 약용 식물을 사용하고 나만의 크림을 만드는 방법. 거리: 27 km.
가르니첸클람에서 하이킹
폭포와 다리를 지나 협곡을 따라 하이킹하며 자연을 체험해 보세요. 거리: 25 km.
가일탈 지역 역사 박물관
정기적인 특별 전시회가 열리는 15세기 뫼데른도르프 성에서 지역 역사와 이야기를 발견해 보세요. 거리: 26 km.
바이센제 호수 기슭에서 가장 아름다운 장소들
테헨도르프
호텔, 게스트하우스, 레스토랑부터 자전거 대여, 보트 여행, 산악 철도까지 투숙객을 위한 대부분의 시설은 바이센제 호수의 중앙 마을에서 바로 찾을 수 있습니다.
가츠차흐
특히 목가적인 위치에 있는 이 작은 마을은 바이센제 호수보다 약간 높은 곳에 있으며 멋진 전망을 제공합니다.
노이작
바이센제 호수의 서쪽 기슭에 위치한 작은 마을로, 평화로운 분위기와 숲과 초원이 어우러진 아름다운 풍경으로 유명합니다.
낙글
호수 근처에 있는 이 작은 마을은 보트의 선착장이기도 한 하이킹의 이상적인 출발점입니다.
바이센제 호수: 알프스의 진주
'알프스 진주'는 최고 수준의 지속 가능성과 환경 친화적인 이동성을 유지하는 지역에만 수여됩니다. 알프스에서 스트레스 없이 편안하고 환경을 고려한 휴가를 즐길 수 있어야 지속 가능한 휴가를 즐길 수 있는 진주 지역으로 인정받을 수 있습니다. 공식 품질 인증은 바이센제 자연 공원의 이동성 및 환경 보호를 위한 솔루션을 인정하는 것으로, 예를 들어 등산객을 산악 목초지와 봉우리로 데려다주는 산악 철도를 들 수 있습니다. 자연 공원 버스는 투숙객에게 기후 친화적인 이동 수단을 제공합니다. 모터보트는 구조 및 정기 보트 여행에만 이용할 수 있습니다.
생명과 미래가 가득한 풍경
바이센제는 자연 환경의 아름다움, 농업, 해안선의 3분의 2를 개발할 수 없는 엄격한 지역 보호 등 여러 가지 뛰어난 특성으로 인해 '자연 공원'이라는 타이틀을 얻게 되었습니다. '자연 공원' 상은 넓은 지역의 경관을 보호하는 지역에만 수여됩니다.
이 경관 자체는 수 세기에 걸친 전통 농업에 의해 경작된 것이어야 합니다. 숲과 초원, 고산 목초지를 경작하고 깨끗한 물을 관리함으로써 다양한 생물종이 서식할 수 있었기 때문입니다. 그 결과 때묻지 않은 자연의 아름다움에 빠져들고 자연과 교감할 수 있는 장소가 탄생했습니다.