비엔나에서 떠나는 당일치기 여행지
자연, 문화, 그리고 미식의 즐거움

비엔나에서 떠나는 당일치기 여행을 통해 자연, 문화, 그리고 미식의 새로운 매력을 발견해 보세요. 기차와 버스로 쉽게 이동할 수 있어 빠르고 편안하게 떠날 수 있는 여행입니다.

비엔나는 활기차고 영감을 주며 생명력으로 가득하지만, 때로는 자연이 그리워질 때가 있습니다. 도시를 벗어나면 부드러운 언덕과 울창한 숲, 그리고 아름다운 강 풍경이 어우러진 푸른 오아시스가 기다리고 있습니다. 이곳에서는 자연과 문화가 만나 역사적인 명소, 고요한 포도밭, 그리고 하이킹 코스가 어우러져 다양한 미식 탐험의 기회를 제공합니다.

기차나 버스로 가까운 거리에 있는 비엔나 숲(Wienerwald)와 비엔나 알프스(Wiener Alpen)이 여러분을 맞이합니다. 등산로와 능선, 수도원이 완벽한 휴식처를 제공하며, 남쪽으로 더 내려가면 완만하게 펼쳐진 포도밭 언덕이 포도나무 사이를 산책하기 좋습니다. 산책 후에는 전통적인 호이리게(Heurigen) 와인 선술집 방문도 추천합니다.

크렘스(Krems)와 뒤른슈타인(Dürnstein) 사이, 도나우 강은 계단식 포도밭 사이를 굽이쳐 흐르며, 배경에는 성터와 바로크 양식의 수도원이 자리하고 있습니다. 강에서 보트 투어를 즐기거나 강변을 따라 자전거 여행을 떠나고, 지역 특산품을 맛보며 완벽한 하루를 마무리해 보세요.

비엔나 주변의 아름다운 도시들

크렘스 안 데어 도나우

이 소도시는 수많은 박물관과 오스트리아에서 가장 많은 고급 레스토랑이 모여 있는 곳으로 유명합니다.

Krems an der Donau

린츠

린츠는 풍부한 예술과 역사를 자랑하는 도시로, 현대 미술관과 음악 축제 등 다양한 문화 행사가 열립니다. 활기찬 도시 분위기 속에서 특별한 경험을 즐겨보세요.

Linz

바덴 바이 빈

바로크 양식의 구시가지를 품은 매력적인 온천 도시로, 과거 귀족들이 여름을 보냈던 곳입니다. 온천에서 휴식을 취하고, 공원을 거닐며 문화를 즐겨보세요.

Baden bei Wien

아이젠슈타트

아이젠슈타트는 바로크 건축과 음악의 도시로, 작곡가 요제프 하이든이 오랜 기간 궁정 음악가로 활동한 곳입니다. 아름다운 구시가지와 고풍스러운 성곽이 어우러져 역사와 예술의 매력을 느낄 수 있습니다.

Eisenstadt

장크트 푈텐

오스트리아에서 가장 오래된 도시 중 하나로, 현대와 전통이 조화를 이루는 곳입니다. 바로크 양식의 아름다운 건축물과 활기찬 문화 행사, 그리고 녹음이 우거진 공원이 방문객을 맞이합니다.

St. Pölten

그라츠

오스트리아에서 두 번째로 큰 도시로, 중세 구시가지가 유네스코 세계문화유산으로 지정되어 있습니다. 활기찬 예술과 문화의 중심지이며, 독특한 건축물과 다양한 축제가 매력적인 도시입니다.

Graz

잘츠부르크

모차르트의 고향이자 음악과 바로크 건축이 어우러진 아름다운 도시입니다. 호엔잘츠부르크 성과 미라벨 정원 등 유명 명소가 많아 매년 많은 관광객이 찾습니다.

Salzburg

비엔나 주변의 아름다운 지역들

비에나 알프스

산이 완만한 구릉지로 이어지는 곳, ‘천 개의 언덕의 땅’이라 불리는 이 매력적인 지역은 자연의 아름다움과 그림 같은 풍경으로 가득합니다.

Wien Alpen

비엔나 주변의 아름다운 명소들

에스터하지 궁전

고딕 양식의 이 궁전은 헝가리의 귀족인 에스터하지 가문에 의해 궁정 생활의 중심지로 만들어졌으며, 오늘날에도 여전히 활기찬 문화의 장소로 남아 있습니다.

Schloss Esterházy

클로스터노이부르크 수도원

클로스터노이부르크 수도원은 제국의 유산과 신성한 예술이 결합된 곳입니다. 12세기에 세워졌으며, 이후 바로크 양식으로 변모하였습니다.

Stift Klosterneuburg

부르겐란트 지역 미술관

시각의 변화를 즐기는 사람들에게 이곳은 현대 미술의 중심지입니다. 시각 예술, 설치 미술, 미디어 아트 등 다양한 장르의 작품들이 선보입니다.

Regional Gallery of Burgenland

락센부르크 궁전

궁전은 두 개의 건물로 이루어져 있습니다: 중세 시대의 구궁과 바로크 시대의 블루 코트야드(푸른 안뜰)입니다.

Schloss Laxenburg

호프 궁전

2002년에 한때 허물어졌던 슐로스 호프가 잠에서 깨어나 이 웅장한 바로크 단지를 원래의 모습으로 복원되었습니다.

Schloss Hof

크로이첸슈타인 요새

풍부한 역사를 지닌 크로이첸슈타인 성은 방문객들을 중세 시대로 안내합니다. 이 전망대에서 성주들은 한때 주변 지역을 지배했습니다.

Burg Kreuzenstein

유람선, 버스, 기차로 여행하기

도나우 유람선

관광 버스

기차

바하우 관광전용 기차 & 유람선 콤비 티켓

비엔나에서 잘츠부르크까지 당일치기 여행은 주요 명소를 둘러보고 싶다면 충분히 가치가 있습니다. 약 2시간 30분 정도 걸리는 특 기차 연결 덕분에 구시가지, 미라벨 정원, 호엔잘츠부르크 요새를 방문하고 커피 타임도 즐길 수 있는 시간이 충분합니다.

하지만 좀 더 여유롭게 여행하고 싶다면 1박을 하는 것을 추천합니다.

비엔나 주변 지역은 니더외스트라이히 주에 속해 있습니다. 비엔나와 바로 인접한 세 지역은 다음과 같습니다:

  • 남쪽과 남서쪽의 비엔나 숲(Wienerwald) — 자연, 하이킹, 그리고 하일리겐크로이츠 수도원 같은 수도원들

  • 북쪽과 북동쪽의 바인피어텔(Weinviertel, ‘와인 지구’) — 완만한 언덕, 포도밭, 와인 저장고

  • 도나우 니더외스트라이히(Donau Niederösterreich) — 도나우 강을 따라 위치한 지역. 세계유산인 바하우 지역도 포함됨

비엔나에서 기차와 버스로 쉽게 다녀올 수 있는 흥미로운 당일치기 여행지가 많이 있습니다:

  • 비엔나 숲(Wienerwald): 울창한 숲과 그림 같은 마을을 거닐며 여유로운 하이킹이나 자전거 타기에 완벽한 곳입니다.

  • 헬렌탈 계곡(Höllental)와 라크스(Rax): 아름다운 협곡과 워터 파이프 트레일이 있는 하이킹 천국입니다.

  • 젬머링(Semmering): 연중 매력적인 지역으로, 특히 장관을 이루는 철도 하이킹 트레일이 유명합니다.

  • 크로이첸슈타인 성(Kreuzenstein Castle): 중세 성으로, 지역 기차(S-Bahn)를 이용해 코르노이부르크(Korneuburg)까지 쉽게 갈 수 있습니다.

  • 린츠(Linz): 기차로 1시간 조금 넘는 거리이며, 바로크 구시가지와 현대 문화가 만나는 도시입니다.

  • 잘츠부르크(Salzburg): 모차르트, 호엔잘츠부르크 요새, 잘츠부르크 구시가지를 탐방할 수 있는 약 2시간 30분 거리의 당일치기 여행지입니다.

  • 바덴 바이 빈(Baden): 온천, 제국 공원, 매력적인 커피하우스가 있어 사계절 내내 완벽한 여행지이며, 비엔나에서 단 30분 거리입니다.

  • 노이지들러 호수(Neusiedler See): 기차로 45분 거리로, 자전거 타기나 수상 스포츠를 즐기기에 이상적입니다.

  • 바카우 계곡(Wachau): 멜크 수도원(Stift Melk), 포도밭, 그리고 뒤른슈타인(Dürnstein) 같은 목가적인 마을을 기차와 보트를 이용해 여유롭게 탐방할 수 있습니다.

지속 가능한 여행을 위한 팁

“책임 있는 여행”이란 자연과 기후 보호를 염두에 두고, 공정한 상호작용을 촉진하며 한 나라를 경험하는 것을 의미합니다.

지속 가능한 여행이란:

  • 깨끗한 자연과 잘 보존된 문화 경관을 존중하고 책임을 지는 것입니다.

  • 지속 가능성 인증을 받은 숙소를 선택하고 친환경 교통 수단을 장려하는 것입니다.

  • 접근성과 문화적 포용성 측면에서 상호 이해에 열린 마음을 가지는 것입니다.

