오스트리아 빙하에서 즐기는 겨울 스포츠

케른텐의 묄탈 빙하

케른텐의 독특한 빙하 스키장은 묄탈 빙하입니다. 겨울 스포츠 애호가들은 해발 3,122m(10.242피트)까지 눈이 보장되는 이곳에서 최고급 슬로프를 즐길 수 있어 매우 만족스러워합니다. 파우더 스노우, 환상적인 파노라마, 글레시어 익스프레스는 묄탈 빙하에서 오스트리아의 겨울을 느낄 수 있게 해주는 요소입니다.

빙하 스키장은 모든 난이도의 슬로프를 제공하며 번잡함에서 벗어나 겨울 휴가를 보내기에 완벽한 곳입니다. 짧은 대기 시간과 플라타흐의 무료 스키 버스는 묄탈 빙하를 가족 친화적인 겨울 스포츠 지역으로 만들어 줍니다.