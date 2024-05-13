오스트리아 빙하에서 즐기는 겨울 스포츠
하이 알파인 스키의 즐거움
오스트리아의 빙하에서 스키를 타는 것은 완벽한 설질, 완벽하게 정비된 슬로프, 그리고 장엄한 산맥을 사랑하는 이들에게 독특한 경험을 제공합니다. 오스트리아의 빙하 스키 지역은 모든 수준의 스키어를 위한 조건을 갖추고 있으며, 보통 등반, 하이킹, 크로스컨트리 스키, 스키 투어링 등 다양한 겨울 스포츠를 제공합니다.
번잡함에서 벗어나 만나는 눈과 얼음
케른텐의 묄탈 빙하
케른텐의 독특한 빙하 스키장은 묄탈 빙하입니다. 겨울 스포츠 애호가들은 해발 3,122m(10.242피트)까지 눈이 보장되는 이곳에서 최고급 슬로프를 즐길 수 있어 매우 만족스러워합니다. 파우더 스노우, 환상적인 파노라마, 글레시어 익스프레스는 묄탈 빙하에서 오스트리아의 겨울을 느낄 수 있게 해주는 요소입니다.
빙하 스키장은 모든 난이도의 슬로프를 제공하며 번잡함에서 벗어나 겨울 휴가를 보내기에 완벽한 곳입니다. 짧은 대기 시간과 플라타흐의 무료 스키 버스는 묄탈 빙하를 가족 친화적인 겨울 스포츠 지역으로 만들어 줍니다.
시원한 설질과 안정감 있는 스키
잘츠부르거란트의 키츠슈타인호른
자연 눈이 쌓인 넓은 빙하 슬로프, 프리라이더를 위한 다양한 루트, 3개의 스노우 파크, 오스트리아에서 가장 큰 슈퍼 파이프 등 키츠슈타인호른은 비교할 수 없는 다양한 겨울 스포츠를 즐길 수 있는 곳입니다.
또한 지펠벨트 3000에서 잊을 수 없는 경험, 아우디가 제공하는 스타일리시한 아이스 캠프, 다양한 이벤트가 준비되어 있어 매우 즐거운 순간을 보낼 수 있습니다. 초가을부터 늦봄까지 오스트리아 최초의 빙하 리조트로 해발 3,000m(9,843피트)에서 겨울의 자유를 만끽할 수 있습니다.
고산 알프스 겨울의 전망
슈타이어마르크의 다흐슈타인 빙하
슈타이어마르크의 다흐슈타인 빙하는 정말 놀라운 케이블카 여행을 제공합니다! 1,000미터(3,281피트) 이상 수직으로 뻗어 있으며, 단 몇 분이면 해발 2,700미터(8,858피트)의 다흐슈타인 빙하에 도착할 수 있습니다.
활동적인 빙하 애호가들은 등반, 하이킹, 크로스 컨트리 스키, 스키 투어로 모험을 계획할 수 있습니다. 여유롭게 경치를 즐기고 싶은 분들을 위해 유명한 '무의 계단', 다흐슈타인 스카이 워크, 다흐슈타인 얼음 궁전, 오스트리아에서 가장 높은 현수교와 같은 명소가 있습니다. 참고로 후네르코겔 산악 역은 동부 알프스에서 가장 아름다운 전망대 중 하나입니다. 다흐슈타인 빙하 내부의 얼음 궁전은 매혹적인 얼음 세계를 보여줍니다.
스키와 빙하의 세계, 질러탈 3000
티롤의 힌터툭스 빙하
"눈은 계속되어야 한다!" 라는 슬로건에 따라 티롤의 힌터툭스 빙하에서는 모든 난이도의 보장된 자연 눈 슬로프를 60킬로미터(37마일) 이상 제공합니다. 파우더 스노우 및 스프링 스노우 슬로프부터 도전적인 모굴 코스까지 다양한 선택이 가능합니다. 해발 3,250m(10,663피트)까지 올라가 겨울 스포츠를 즐길 수 있습니다.
스노보더들은 넓은 슬로프, 경이로운 고도, 전설적인 애프터 스키, 재미있는 슬로프를 좋아합니다. 초보자 구역에 위치한 소머베르갈름의 어린이 슬로프는 눈 터널, 가파른 회전, 파도 트랙이 있어 어린이들에게 신나는 재미를 선사합니다. 그리고 네이처 아이스 팰리스는 거대한 고드름과 기괴한 얼음 형상으로 눈부신 자연의 장관을 연출합니다.
자주 묻는 질문
가족의 즐거움과 프로페셔널한 느낌
티롤의 슈투바이 빙하
오스트리아에서 가장 큰 빙하 스키장은 모든 기술 수준에 맞는 35개의 슬로프를 제공합니다: 쉽고 넓은 슬로프부터 도전적인 모굴 슬로프와 고난도 스키 코스까지. 스노보드 펀 파크, 레이스 트랙, 속도 측정 트랙, 스케이트 트레일, 빙하 등반 타워가 있어 흥미진진한 겨울 스포츠를 즐길 수 있습니다. 또 다른 하이라이트는 3,200m(10,499피트)에 있는 티롤 산 정상 플랫폼으로, 심연 위로 6m(20피트) 높이로 뻗어 있습니다. 티롤 알프스 전경을 한눈에 내려다볼 수 있는 웅장한 파노라마 뷰가 펼쳐집니다.
휴식을 취하고 싶다면 아늑한 스낵바나 "떠 있는" 레스토랑에서 다양한 식사 옵션을 즐길 수 있습니다.
높은 곳의 깊은 곳
티롤 외츠탈의 빙하 스키장 죌덴 스키장
레텐바흐와 티펜바흐 빙하의 스키장은 해발 3,000m(9,843피트)가 넘는 세 개의 봉우리가 있으며, 현대적인 케이블카로 이동할 수 있습니다. 빙하 스키장은 멋진 스키 터널로 연결된 34km(21마일) 이상의 슬로프를 제공합니다.
티펜바흐 빙하 스키장은 모든 레벨에 맞는 슬로프와 완만한 지형을 갖추고 있어 초보자에게 이상적입니다. 인근의 레텐바흐 빙하는 다양한 조건으로 숙련된 스키어들에게 깊은 인상을 남깁니다. 레스토랑, 이벤트 파빌리온, 스노우 바, 스키 및 스노보드 학교가 있습니다. 참고로 죌덴 빙하 월드에는 겨울 스포츠 산업을 위한 유럽 테스트 센터가 있습니다.
빙하에서의 하루를 잘 준비하기
일기 예보를 확인하세요!
빙하의 날씨는 날마다 달라집니다. 빙하를 방문하기 전에 적설량, 기온, 바람의 세기를 미리 알아두는 것이 가장 좋습니다.
빙하 스키장에서 직접 정보를 얻으세요!
빙하 스키장 웹사이트에서 리프트 운영 시간, 적설량, 슬로프 상태, 대중교통, 이벤트 등 중요한 정보를 확인할 수 있습니다.
자외선 차단제를 잊지 마세요!
산에서는 태양 광선이 특히 강렬하고 눈이 햇빛을 반사합니다. 따라서 자외선 차단제와 선글라스 없이 빙하 슬로프에 가지 마세요!
알프스의 배리어프리
티롤의 카우너탈 빙하
카우너탈 빙하에는 모든 난이도의 슬로프가 55km(34마일)에 걸쳐 있으며, 카우너탈 빙하 도로를 통해 접근할 수 있습니다. 이 스키장은 해발 3,100m(10,171피트)의 고산 지대에 위치해 있습니다. 스키어와 훈련 팀 외에도 프리라이더들은 알프스에서 가장 긴 하프 마일 지브 라인이 있는 스노우 파크를 포함한 훌륭한 빙하 조건을 즐길 수 있습니다.
이 빙하 지역은 또한 모두에게 안전하게 접근 가능합니다! 이 지역은 포용성을 인정받아 여러 상도 수상했습니다. 모든 접근 지점에 장애물이 없으며, 휠체어 사용자를 위한 모노 스키 썰매가 있는 특별 코스도 마련되어 있습니다.
매혹적인 빙하
일부 빙하가 파란색으로 보이는 이유는 무엇인가요?
일부 빙하가 파란색으로 보이는 이유는 물과 마찬가지로 얼음이 붉은색 광파를 더 강하게 흡수하고 푸른색 광파를 반사하기 때문입니다. 얼음이 더 순수하고 기포가 적을수록 파란색의 반짝임이 더 뚜렷하게 나타납니다. 많은 알프스 빙하에서와 같이 얼음 속의 기포는 빛을 사방으로 향하게 하기 때문에 빛을 산란시키고 얼음을 하얗게 보이게 합니다.
빙하는 어떻게 형성될까요?
눈이 내리면 천천히 빛의 결정 조각이 작은 얼음 덩어리로 응축됩니다. 새로운 눈이 내려 이 알갱이 눈을 묻습니다. 새 눈 아래의 딱딱한 층은 밀도가 높은 얼음으로 압축됩니다. 오랜 시간이 지나면서 여러 층이 서로 겹쳐서 형성됩니다. 태양이 눈 결정을 몇 번이고 녹이고 다시 얼기를 반복합니다. 수년에 걸쳐 이 전나무 층은 서로 녹아 거대한 덩어리의 단단한 얼음을 형성합니다. 빙하가 탄생하는 거죠.
기후 보호를 위한 팁
기후 보호와 겨울 휴가를 어떻게 조화롭게 보낼 수 있을까요?
친환경 인증 호텔 예약하기
유기농 농장에서 겨울 휴가를 보내세요
기차로 여행 계획하기
스키 리조트에서 지속 가능한 모빌리티 이용하기
스키 장비 대여하기(친환경 기준을 충족하는)
지역 제철 유기농 음식 즐기기
느긋하게 겨울 액티비티 체험하기