Oostenrijk is jouw avonturenspeeltuin! Het maakt niet uit of je gaat ziplinen, canyoning of parachutespringen: voel de adrenaline door je lijf gaan!

Rust en stilte? Niet hier! Oostenrijk is de perfecte bestemming voor iedereen die leeft voor spanning en sensatie. Als de adrenaline door je lijf giert, je naar beneden raast en je moed op de proef wordt gesteld, voel je je echt levend. Het gaat niet om hoe wild je bent – maar om hoe intens je iets wilt beleven. Spring in het diepe, klim naar duizelingwekkende hoogtes en trotseer het water – dat is een actieve avonturenvakantie in Oostenrijk.

Zin in de lucht?

Stap in een heteluchtballon, vlieg over kloven aan een Flying Fox of spring met een parachute in een adembenemend alpien landschap. Liever beneden? Dan wachten wilde rivieren en (gletsjer)meren op je – perfect voor raften, canyoning, duiken of wakeboarden. Breng je lef én nieuwsgierigheid mee en beleef een avontuur vol actie!