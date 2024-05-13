Skigebieden voor beginners en herstarters
Oostenrijks Lebensgefühl - zo voelt skiën
Het is weer zover, dat speciale gevoel als je op ski's of een board over de poedersneeuw glijdt. Het enige probleem is dat je de bochten nog niet helemaal kunt maken en dat je knieën een beetje trillerig aanvoelen. Heb nu geen haast!
Als je net begint met skiën of het na een lange pauze wilt opfrissen, voel je je meestal prettiger in kleine, overzichtelijke skigebieden dan in een uitgestrekte skicarrousel. Zonder dat je lang de pistekaarten hoeft te bestuderen, zijn er genoeg blauwe pistes waar je goed kunt carven en draaien.
En als beloning ga je naar een skihut voor culinaire klassiekers zoals Käsespätzle, Speckknödel en/of Kaiserschmarren pannenkoeken - dat verwarmt letterlijk lichaam en geest.
Gezinnen en wintersportfans kunnen zich samen onderdompelen in de schoonheid van de natuur, in beweging komen en dat typische Oostenrijkse Lebensgefühl ervaren.
Wintersportgebieden voor beginners
Of het nu “Pflug” is zoals toen of “Pizza” zoals nu: de eerste bochten zijn een succes. Gegarandeerd.
Of je nu een voorzichtige sneeuwschuiver bent of een beginnende freerider: Aan alle behoeften wordt hier voldaan.
6 tips om je wintervakantie voor te bereiden
Ga zo door!
Wees niet teleurgesteld als de bochten niet meteen lukken. Het kost wat tijd om het gevoel van de piste te krijgen.
Laat je ski-uitrusting nakijken
Na jaren niet gebruikt te zijn, zijn ski's niet meer op het beste technische niveau. De nieuwste skimodellen zijn in bijna elk wintersportgebied te huur.
Skihelm inpakken!
De tijd van het dragen van een hoofdband of muts op de piste is voorbij. Een skihelm is aan te raden en zelfs verplicht voor minderjarigen tot 15 jaar.
Begin op tijd met je skitraining
Zorg ervoor dat je van tevoren je been-, buik- en rugspieren versterkt - duurtraining wordt ook aanbevolen als voorbereiding op je skivakantie.
Veiligheid op en buiten de piste
Correct gedrag op de piste
Duidelijke piste regels zorgen voor veiligheid en goede sfeer. Ongelukken worden voorkomen en iedereen kan zorgeloos over de pistes glijden.
Duurzaamheid
Duurzame wintersportvakantie
Winter- en skivakanties in de Oostenrijkse Alpen zijn legendarisch. Om dat zo te houden gebeurt er veel. Het skigebied “Klimaberg” Katschberg ligt midden in het “UNESCO Biosphere Park Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge” en is bekroond met het Oostenrijkse Ecolabel en de Duitse “Green Tourism Award”. In het skigebied Zell am See rijden de kabelbanen op 100% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. In het skigebied Kaprun wordt de gletsjer beschermd door sneeuwboerderijen. De sneeuw wordt opgeslagen voor de volgende winter en het ijsoppervlak op de gletsjertong wordt bedekt. De skiregio Schladming-Dachstein vertrouwt op klimaatvriendelijk reizen per trein, skibussen en e-tankstations ter plaatse. In de skiregio Wilder Kaiser wordt elke gast die met de trein aankomt beloond met een gratis transfer naar de accommodatie, gratis mobiliteit ter plaatse en 10% korting op skihuur. De voordelen op een rij. In de skigebieden Silvretta Montafon, Golm en Brandnertal kunnen skigasten online een Green Ticket boeken. Het ticket bevat een dagskipas, een ticket voor reizen van en naar het skigebied met bus en trein, 10 procent korting op huurmateriaal en één gratis skiwax.