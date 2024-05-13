Skigebieden voor beginners en herstarters

Beginners en herstarters zijn in goede handen bij de Oostenrijkse skischolen: Ervaren skileraren en geschikte skigebieden zorgen daarvoor.

Oostenrijks Lebensgefühl - zo voelt skiën

Het is weer zover, dat speciale gevoel als je op ski's of een board over de poedersneeuw glijdt. Het enige probleem is dat je de bochten nog niet helemaal kunt maken en dat je knieën een beetje trillerig aanvoelen. Heb nu geen haast!

Als je net begint met skiën of het na een lange pauze wilt opfrissen, voel je je meestal prettiger in kleine, overzichtelijke skigebieden dan in een uitgestrekte skicarrousel. Zonder dat je lang de pistekaarten hoeft te bestuderen, zijn er genoeg blauwe pistes waar je goed kunt carven en draaien.

En als beloning ga je naar een skihut voor culinaire klassiekers zoals Käsespätzle, Speckknödel en/of Kaiserschmarren pannenkoeken - dat verwarmt letterlijk lichaam en geest.

Gezinnen en wintersportfans kunnen zich samen onderdompelen in de schoonheid van de natuur, in beweging komen en dat typische Oostenrijkse Lebensgefühl ervaren.

Top 5 Skigebieden

Wintersportgebieden voor beginners

Burgenland

Karinthië

Niederösterreich

Oberösterreich

SalzburgerLand

Steiermark

Tirol

Vorarlberg

4 x interessante weetjes

Van Burgenland tot Vorarlberg zijn er talloze skigebieden in Oostenrijk die ideaal zijn voor beginners en herstarters. Op deze pagina vind je een lijst met de 26 skigebieden die bijzonder geschikt zijn voor (her)beginners.

Een skihelm wordt aanbevolen voor alle wintersporters. Hij is zelfs verplicht voor minderjarigen onder de 15 jaar.

  • Kies een skigebied met gemakkelijke (= blauwe) tot gemiddelde (= rode) pistes.

  • Boek een skiles of een paar lessen.

  • Begin op tijd met je skitraining.

  • Breng je uitrusting up-to-date.

Skiën in Oostenrijk

Oostenrijk trekt bezoekers met een verscheidenheid aan skigebieden die perfect zijn voor beginnende en terugkerende skiërs. Hier kunnen beginners in een ontspannen sfeer de basis leren en genieten van hun eerste bochten op de zacht glooiende pistes.

Burgenland

Of het nu “Pflug” is zoals toen of “Pizza” zoals nu: de eerste bochten zijn een succes. Gegarandeerd.

Wintersport in Burgenland

Karinthië

Beginners en terugkerende skiërs vinden hier precies wat ze zoeken.

Wintersport Karinthië

Niederösterreich

Beginners, gevorderden en gezinnen kunnen aan de slag in 20 fijne skigebieden.

Wintersport in Niederösterreich

Oberösterreich

Of je nu een voorzichtige sneeuwschuiver bent of een beginnende freerider: Aan alle behoeften wordt hier voldaan.

Wintersport in Oberösterreich

SalzburgerLand

Ultramoderne kabelbanen en skiliften: Alles is ontworpen voor wintersport.

Wintersport in SalzburgerLand

Steiermark

Maak je eerste sporen op perfect geprepareerde pistes en kom (weer) in de stemming.

Wintersport in Steiermark

Tirol

Meer dan 80 skigebieden met meer dan 3000 kilometer aan pistes laten niets te wensen over.

Wintersport in Tirol

Vorarlberg

(Her)ontdek je liefde voor wintersport in de bakermat van het alpineskiën.

Wintersport in Vorarlberg

6 tips om je wintervakantie voor te bereiden

Ga zo door!

Wees niet teleurgesteld als de bochten niet meteen lukken. Het kost wat tijd om het gevoel van de piste te krijgen.

Laat je ski-uitrusting nakijken

Na jaren niet gebruikt te zijn, zijn ski's niet meer op het beste technische niveau. De nieuwste skimodellen zijn in bijna elk wintersportgebied te huur.

Skischolen

Skihelm inpakken!

De tijd van het dragen van een hoofdband of muts op de piste is voorbij. Een skihelm is aan te raden en zelfs verplicht voor minderjarigen tot 15 jaar.

Begin op tijd met je skitraining

Zorg ervoor dat je van tevoren je been-, buik- en rugspieren versterkt - duurtraining wordt ook aanbevolen als voorbereiding op je skivakantie.

5 trainingstips

Kies een rustig skigebied

Kies gemakkelijke (= blauwe) tot matige (= rode) pistes.

Boek een skiles of een paar lessen

Waarom een skiles niet alleen zinvol is voor beginners: Het is moeilijk te geloven hoe snel gecertificeerde skileraren beginners in goede skiërs kunnen veranderen!

Veiligheid op en buiten de piste

Correct gedrag op de piste

Duidelijke piste regels zorgen voor veiligheid en goede sfeer. Ongelukken worden voorkomen en iedereen kan zorgeloos over de pistes glijden.

8 belangrijke piste regels

Goed opletten, (ook) buiten de piste

Buiten de piste is het belangrijk om aandacht te besteden aan de aard van het terrein. Correct gedrag draagt bij aan de bescherming van de natuur en je eigen veiligheid.

Een beetje lawinebewustzijn

Duurzaamheid

Duurzame wintersportvakantie

Winter- en skivakanties in de Oostenrijkse Alpen zijn legendarisch. Om dat zo te houden gebeurt er veel. Het skigebied “Klimaberg” Katschberg ligt midden in het “UNESCO Biosphere Park Salzburger Lungau & Kärntner Nockberge” en is bekroond met het Oostenrijkse Ecolabel en de Duitse “Green Tourism Award”. In het skigebied Zell am See rijden de kabelbanen op 100% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. In het skigebied Kaprun wordt de gletsjer beschermd door sneeuwboerderijen. De sneeuw wordt opgeslagen voor de volgende winter en het ijsoppervlak op de gletsjertong wordt bedekt. De skiregio Schladming-Dachstein vertrouwt op klimaatvriendelijk reizen per trein, skibussen en e-tankstations ter plaatse. In de skiregio Wilder Kaiser wordt elke gast die met de trein aankomt beloond met een gratis transfer naar de accommodatie, gratis mobiliteit ter plaatse en 10% korting op skihuur. De voordelen op een rij. In de skigebieden Silvretta Montafon, Golm en Brandnertal kunnen skigasten online een Green Ticket boeken. Het ticket bevat een dagskipas, een ticket voor reizen van en naar het skigebied met bus en trein, 10 procent korting op huurmateriaal en één gratis skiwax.

9 tips voor duurzame wintervakanties

Misschien ook interessant voor jou

Ontdek het beste van Oostenrijk