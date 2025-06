De Spaanse Rijschool werd opgericht in de 16e eeuw onder de Habsburgers. Ferdinand I en Maximiliaan II legden de fundamenten, waarbij het jaar 1565, gemarkeerd door de bouw van de Stallburg in Wenen, wordt beschouwd als de officiële oprichtingsdatum. Het fokken van lippizaners begon in 1580 met de keizerlijke stoeterij in Lipica. Er is niet één stichter; in plaats daarvan was het het resultaat van de inspanningen van verschillende heersers en historische ontwikkelingen.