Of het nu carnaval, een narcissenfeest, een veedrijftocht of een midzomer vreugdevuur is: Oostenrijk waardeert tradities en viert ze graag.

Tradities die écht geleefd worden In Oostenrijk koesteren mensen hun wortels met zorg en trots. Tradities worden hier van jongs af aan meegegeven en maken op een heel natuurlijke manier deel uit van het dagelijks leven. Die diepe verbondenheid voel je bij elk traditioneel feest, waar dan ook in het land. Oostenrijkse gebruiken worden niet alleen bewaard, maar volop beleefd en gevierd. Met toewijding, plezier en een oprechte liefde voor het verleden. Deze feesten zijn geen toneelstukjes voor toeristen, maar échte belevenissen. En die liefde voor traditie delen de Oostenrijkers graag met iedereen die komt kijken, meevieren of gewoon nieuwsgierig is naar de lokale cultuur.