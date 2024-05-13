Met zijn meren, rivieren en zuiver drinkwater onderscheidt Oostenrijk zich als het "land van het water" in de Alpen.

Dankzij de overvloedige regenval, de machtige Alpen en de vele natuurlijke stuwmeren in de bergen is Oostenrijk een waar waterparadijs. Het land is beroemd om zijn vele heldere meren, rivieren en beken - een puur "waterland".

Schoon drinkwater is een bijzonder waardevolle schat, die in Oostenrijk zorgvuldig wordt beschermd. Het is volledig afkomstig van beschermde grondwaterbronnen - een zeldzaamheid in internationale vergelijkingen. Maar deze hoge kwaliteit is geen toeval: Oostenrijk hecht veel belang aan de bescherming van deze vitale bron. Het water bereikt huishoudens in zijn natuurlijke staat, met een uitstekende kwaliteit.

Strenge voedselveiligheidswetten, consumentenbeschermingsmaatregelen en de drinkwaterverordening zorgen ervoor dat het veilig blijft voor consumptie. Regio's in heel Oostenrijk moeten hun watervoorziening ook zorgvuldig controleren - zo worden bijvoorbeeld zwemmeren regelmatig gecontroleerd.