100% schoon drinkwater in Oostenrijk
Van de natuur, uit de kraan
Introduction
Dankzij de overvloedige regenval, de machtige Alpen en de vele natuurlijke stuwmeren in de bergen is Oostenrijk een waar waterparadijs. Het land is beroemd om zijn vele heldere meren, rivieren en beken - een puur "waterland".
Schoon drinkwater is een bijzonder waardevolle schat, die in Oostenrijk zorgvuldig wordt beschermd. Het is volledig afkomstig van beschermde grondwaterbronnen - een zeldzaamheid in internationale vergelijkingen. Maar deze hoge kwaliteit is geen toeval: Oostenrijk hecht veel belang aan de bescherming van deze vitale bron. Het water bereikt huishoudens in zijn natuurlijke staat, met een uitstekende kwaliteit.
Strenge voedselveiligheidswetten, consumentenbeschermingsmaatregelen en de drinkwaterverordening zorgen ervoor dat het veilig blijft voor consumptie. Regio's in heel Oostenrijk moeten hun watervoorziening ook zorgvuldig controleren - zo worden bijvoorbeeld zwemmeren regelmatig gecontroleerd.
Water uit de kraan
In Oostenrijk kun je in elke regio genieten van vers, schoon kraanwater! Kraanwater drinken is ook milieuvriendelijk - het vermindert plastic afval en voorkomt transportemissies.
Alleen getest mineraalwater krijgt een officiële erkenning
In de uitlopers van de Alpen - waaronder Salzburg, Oberösterreich en Niederösterreich - en in het hart van de Alpen hebben zich in de loop van duizenden jaren diepe ondergrondse bekkens gevormd, waarin enorme voorraden mineraalwater zijn opgeslagen.
Maar hoe kunnen we er zeker van zijn dat "natuurlijk mineraalwater" van hoge kwaliteit bij ons op tafel komt? In Oostenrijk moet het uit beschermde ondergrondse bronnen komen en officieel erkend zijn. Dit wordt geregeld door de mineraal- en bronwaterverordening en gecontroleerd door het federale ministerie van Sociale Zaken, Gezondheid, Zorg en Consumentenbescherming. Zuiverheid, herkomst en samenstelling worden allemaal onderzocht. Pas als het deze tests heeft doorstaan, mag het als "natuurlijk mineraalwater" worden verkocht.
Het drinkwater van Wenen en zijn geschiedenis
Het bronwater van Wenen is beroemd - ijskoud, puur en rechtstreeks uit de bergen. Maar nog maar 150 jaar geleden zag het er heel anders uit: vervuild bronwater in de stad leidde tot ziekte en een hoog sterftecijfer.
Eduard Suess, een 19e-eeuwse wetenschapper, geoloog en politicus, zocht naar een manier om de stedelijke bevolking van schoon water te voorzien. Hij concludeerde dat de bronnen ver buiten de stad moesten liggen om zuiverheid te garanderen. Op de Schneeberg en de Rax in Niederösterreich vond Suess de oplossing. Met hun ongerepte stroomgebieden in de hoge Alpen garandeerden ze schoon water.
Het water werd over een afstand van ongeveer 100 km van de bergen naar de stad geleid. In 1873 werd de Eerste Weense Bergbronpijpleiding geopend voor de Wereldtentoonstelling - vandaag de dag kun je er langs lopen op het Eerste Weense Waterleidingpad. Vanaf dat moment had Wenen toegang tot eersteklas bronwater. Zelfs keizer Frans Jozef I eerde de wetenschapper persoonlijk. De tweede bergbronpijpleiding volgde in 1910 en bracht water uit de ongerepte regio Hochschwab in Stiermarken.
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Wat kunnen we doen om ons water te beschermen?
Drinkwater is kostbaar - zelfs als je op vakantie bent! Deze eenvoudige tips helpen voorkomen dat verontreinigende stoffen in de waterkringloop terechtkomen:
Gooi geen etensresten, olie of hygiëneproducten door het toilet - gebruik in plaats daarvan vuilnisbakken voor algemeen of gevaarlijk afval.
Spoel oude medicijnen nooit door het toilet of de gootsteen - apotheken nemen ze altijd terug.
Gebruik chemicaliën spaarzaam.
Leeg chemische toiletten van campers alleen op aangewezen stortplaatsen.