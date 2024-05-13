IJzige avonturen op gletsjers en rivieren in Oostenrijk
Introduction
De natuur in Oostenrijk laat het hele jaar door haar wilde en verrassende kant zien. Ben jij gek op ijswater in al zijn vormen? Dan wacht er een ijskoud avontuur op je – op gletsjers, bij meren en in de bergen.
Van het hele jaar door suppen in het Natureispalast op de Hintertuxer Gletsjer en wildwatersport op de Ötztaler Ache tot wandelingen langs gletsjermeren en ijsduiken in de winter in de Weissensee – de Oostenrijkse Alpen bieden buitengewone ervaringen. Wat dacht je van ijsklimmen langs bevroren watervallen, een ijsbad in kraakheldere meren of ijsvissen midden in de bergen? Zo intens heb je de natuur van Oostenrijk nog nooit beleefd.
IJsbaden in Oostenrijk
Probeer het één keer en je doet het voor het leven - dat is tenminste de overtuiging van fans van deze ijzige trend: Het nemen van ijsbaden in de prachtige meren van Oostenrijk is the next big thing! Er wordt gezegd dat het ijskoude avontuur je immuunsysteem en welzijn stimuleert, of, met andere woorden, het is de perfecte manier om van de winterblues af te komen. Dat gezegd hebbende, is het essentieel om van tevoren met je arts te overleggen, langzaam aan de kou te wennen en altijd samen met iemand anders het ijswater in te duiken of onder deskundig toezicht.
Lees dit voordat je de sprong waagt!
Als je voor het eerst gaat ijsbaden, duik er dan niet alleen in! Boek alleen een sessie met een deskundige na overleg met je huisarts. Dit laatste geldt vooral als je al bestaande aandoeningen hebt zoals astma, hoge bloeddruk of hartproblemen. Het is aan te raden om in de herfst te beginnen met trainen en langzaam te wennen aan de lagere temperaturen.
Stand-Up Paddling op de Hintertuxer gletsjer
De Hintertuxer gletsjer in het Tiroler Zillertal op een hoogte van 3.250 m herbergt een magische plek: Het natuurijspaleis ligt 30 m onder de pistes en kan het hele jaar door worden bezocht. Een betoverende wereld van ijs en gletsjerwater, allemaal gecreëerd door Moeder Natuur, wacht op avonturiers van alle leeftijden die op zoek zijn naar een bijzondere ervaring:
Paddleboarden: Minimum leeftijd: 12, voor maximaal 5 personen, stabiele boards worden verstrekt
Boottocht: 70 minuten durende tocht over het ondergrondse ijsmeer door de grotten, geschikt voor het hele gezin
Avonturentocht voor koppels: Neem een boot en "picknick" op een privéplek, LED-verlichting, kaarsen, warme dranken en blue tooth speaker inbegrepen (introductie met gids)
Natuurijspaleis: Richtlijnen voor bezoekers
Het Natuurijspaleis is toegankelijk voor iedereen vanaf 6 jaar die mentaal en fysiek fit en gezond is. Warme kleding die geschikt is voor de bergen en stevige schoenen zijn essentieel. Smeer zonnebrandcrème met een hoge SPF op de gletsjer!
Kajakken op de Ötztaler Ache
De Ötztaler Ache is de grootste vrijstromende rivier in Tirol, waarvan het water voornamelijk afkomstig is van de omliggende gletsjers. De rivier is meer dan 42 km lang en wordt beschouwd als een bijzonder uitdagende wildwaterrivier. Rustigere stukken worden afgewisseld met extreme stroomversnellingen, altijd omringd door de indrukwekkende bergen. Deze rivier is een uitdaging die geavanceerde technische vaardigheden en ervaring in kajakken en kanoën vereist.
Veiligheidstips
De Ötztaler Ache is alleen geschikt voor ervaren peddelaars! Op warme dagen kan het waterpeil in de rivier snel stijgen - vooral als het regent. Controleer altijd het actuele waterpeil voordat je vertrekt! Eerstehulpuitrusting, een mobiele telefoon en de SOS EU Alp app van de meldkamer in Tirol zijn onmisbaar.
IJsduiken aan de Weissensee
Zicht tot 30 m onder de ijslaag van de Weissensee in Karinthië - wat een traktatie voor duikliefhebbers die de onderwaterwereld in de winter willen verkennen! Het alpenmeer ligt op 930 m hoogte en bevriest elk jaar, meestal vanaf half december. Het ijsoppervlak wordt tijdens het koude seizoen zorgvuldig in de gaten gehouden. Een onvergetelijke ervaring in het grootste natuurlijke ijsgebied van Europa is gegarandeerd!
Ga er altijd op uit met een professional!
Als je in de winter wilt duiken, is het essentieel om van tevoren een cursus te volgen. Er zijn twee aanbieders op de oost- en westoever van de Weissensee, die groepsduiken en duikcursussen aanbieden. Er is ook een speciale cursus voor als je zelf ijsduikinstructeur wilt worden.
Wandelen bij een gletsjermeer
De Kitzsteinhorn in het SalzburgerLand, direct naast het Nationaal Park Hohe Tauern, staat bekend als wandelgebied met een grote verscheidenheid aan landschappen. De kabelbanen brengen wandelaars tot aan het Alpincenter op 2.450 m, dat tevens het startpunt is van vele wandelroutes, waaronder de populaire route "Glacier View". De rondwandeling naar het felgroene gletsjermeer duurt ongeveer een uur en voert langs gletsjerkloven en -beekjes, uitzichtpunten in de hoge Alpen en terug naar het Alpincenter. De enige vraag die overblijft als je eenmaal bent aangekomen: Skyline Bar of Parasol Bar?
Wat je moet weten voordat je gaat
Welke wandelroutes je in de winter op de Kitzsteinhorn kunt bewandelen, hangt af van de weersomstandigheden en de sneeuwval. Bel de Kitzsteinhorn Info Service voor actuele informatie: Tel. +43 6547 8621.
IJsklimmen in het Alpengebied
IJsklimmen is een fascinerende sport die avontuur, techniek en natuurbeleving combineert. En de Oostenrijkse Alpengebieden met hun indrukwekkende watervallen zijn perfect om jezelf uit te dagen.
IJsklimmen vereist vaardigheden en concentratie en stelt je in staat om de bergen op een compleet nieuwe manier te ervaren. De Oostenrijkse regio's bieden mogelijkheden voor zowel beginners als gevorderden. Probeer om te beginnen deze regio's eens:
Veiligheidstips voor ijsklimmen
IJsklimmen vereist uiterste voorzichtigheid: De juiste uitrusting en ervaring en kennis zijn essentieel. IJs is instabiel en kan breken, weersomstandigheden veranderen snel. Als je weinig of geen ervaring hebt, klim dan alleen samen met een professionele gids. En of je nu beginner of prof bent, klim nooit alleen!
IJsvissen in de mooiste regio's
IJsvissen in Oostenrijk is een geweldige manier om te genieten van de rust en schoonheid van het winterlandschap. Op de Weissensee in Karinthië kun je vanaf februari vissen op het bevroren meer, te midden van besneeuwde bergen. Het Ottensteiner stuwmeer in het Waldviertel is omgeven door rustige bossen en biedt al even ideale omstandigheden voor deze traditionele winteractiviteit. De Weidachsee in Leutasch, op meer dan 1.100 m en te midden van de indrukwekkende toppen van de Tiroolse Alpen, is ook een uitstekende plek voor natuurliefhebbers.
Dingen die je moet weten voordat je gaat ijsvissen
Zorg ervoor dat de ijslaag sterk genoeg is om het risico op instorting uit te sluiten. Gebruik alleen de aangewezen gebieden en vergeet je veiligheidsuitrusting niet. Het weer en de ijsomstandigheden kunnen snel veranderen - voorzichtigheid en voorbereiding zijn essentieel.
Schaatsen op bevroren meren - of in de stad
Schaatsen in Oostenrijk is een gemakkelijke en leuke activiteit die je niet wilt missen. Stel je de unieke sfeer voor op een natuurijsbaan: Het zachte knisperen van de schaatsen, de besneeuwde weiden, de majestueuze bergen en de uitgestrektheid van het landschap zorgen voor een onvergelijkbare ervaring. Veel meren zijn gemakkelijk toegankelijk, vaak met parkeergelegenheid en zitbanken. En als je in de stad bent, zijn er ook genoeg kunstmatige ijsbanen.
Is schaatsen veilig op een meer?
Als je op natuurijs schaatst, controleer dan altijd of het veilig is om dat te doen! Actuele informatie is meestal beschikbaar op de websites van de meren. Je kunt ook bellen met het toeristenbureau in de regio. Als er geen informatie te vinden is, schaats je altijd op eigen risico.