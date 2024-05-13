Skitouren - de piste op skiën in plaats van een lift nemen? Skiën zoals het vroeger was? Wat is de fascinatie en wat zijn de beloningen?

Van alle verschillende soorten skiën die ik heb geprobeerd, heb ik skitouren altijd het dichtst bij echte skivrijheid gevonden. Ik heb het gebruikelijke alpineskiën geprobeerd, natuurlijk, monoski, Telemark en genoten van de stilte van het bos tijdens langlaufen. Een afdaling buiten de piste op een freeride ski komt in de buurt, ik bedoel het heeft "vrij" in de titel.

Ik had besloten om toerskiën te proberen, zoals velen doen, als mijn volgende stap na het beheersen van mijn freeride (en zelfs een beetje snowboarden). Om eerlijk te zijn kostte het me eerst wat overtuigingskracht om het te proberen, terwijl vrienden enthousiast waren over hoe fantastisch toeren was, een gevoel van ontsnappen aan de alledaagse wereld zoals niets anders beloofde.