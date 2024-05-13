De energie en kracht van water in zijn wildste vorm kan zeer moeilijk te weerstaan

Wandelen langs wild water
Ontdek de kloven, ravijnen en watervallen van Oostenrijk

Oostenrijk biedt talloze wandelroutes langs kloven en ravijnen naar ruisende watervallen. Hier zijn onze favorieten.

Stap in een wereld waar miljoenen waterdruppels dansen in de lucht en het donderende geluid van watervallen alle afleiding overstemt. Adem de frisse, met mos geurende lucht in en laat je omringen door de pure kracht van de natuur. Terwijl je langs smalle paden en bruisende bergbeekjes wandelt, voel je de stress van alledag wegvloeien. De kracht van het water verfrist je zintuigen en laat je herboren terugkeren.

De mooiste kloofwandelingen van Oostenrijk

De Oostenrijkse kloven zijn prachtige smalle valleien, in de loop van duizenden jaren gevormd door de onophoudelijke stroming van water door rotsen en stenen.

De mooiste watervalwandelingen van Oostenrijk

Ga op reis door ontzagwekkende landschappen.
Tips

Hoe fotografeer je een waterval

  1. Ideale verlichting:

    Als het een erg heldere dag is, is het beter om 's ochtends of 's avonds foto's te maken als de zon laag staat. Te veel licht verhindert een voldoende lange belichtingstijd. Als er minder licht is, zoals in een bos of kloof, is de middag de perfecte tijd voor een fotosessie. Maar pas op: Een te hoge ISO-waarde geeft een korrelig effect.

  2. Camera-instellingen:

    Creëer een "sluiereffect" door een lange belichtingstijd te gebruiken (ongeveer vier seconden) - hoe langer, hoe "zachter" het water wordt. Een te lange belichtingstijd kan er echter toe leiden dat er helemaal geen textuur zichtbaar is. Stel je camera nooit meer dan twee f-stops boven de juiste belichtingstijd in!

  3. Het statief:

    Om een zacht watereffect te bereiken, moet je nooit uit de hand fotograferen. Een statief is essentieel voor lange belichtingen! Rubberen voetkussentjes voorkomen dat je statief wegglijdt op een vochtige ondergrond.

FAQs

Met een totale hoogte van 380 metere Krimml Watervallen de hoogste watervallen van Oostenrijk, die in drie enorme watervallen naar beneden storten. Met een gemiddeld watervolume van 5,6 kubieke meter per seconde (een aantal dat in de zomer verdrievoudigt door het smelten van de gletsjer) behoren ze tot de Europese watervallen met het hoogste watervolume.

Al 200 jaar geleden werden de Krimml Watervallen geneeskrachtige eigenschappen. Tegenwoordig is het natuurspektakel in de Nationaal Park Hohe Tauern wetenschappelijk erkend als een natuurlijke bron van genezing, die positieve effecten heeft op het immuunsysteem en allergiesymptomen vermindert. De lucht is verrijkt met negatieve ionen van het klaterende water en heeft een positief effect op geest, lichaam en ziel.

Maar zelfs een wandeling door vochtige kloven en ravijnen reinigt de luchtwegen en vermindert stresssymptomen, waarbij het borrelen van kleine bergstroompjes een kalmerend effect heeft.

