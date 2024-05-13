De Habsburgers in Oostenrijk

Dynastie, macht, mythe: De Habsburgers hebben Oostenrijk eeuwenlang gevormd. Tot op de dag van vandaag vertellen paleizen, musea en openbare pleinen het verhaal.

645 jaar macht en nalatenschap: De Habsburgers hebben de Oostenrijkse geschiedenis gevormd - politiek, cultureel en architectonisch. Wat begon met Rudolf I en de Slag op Marchfeld in 1278 groeide uit tot een van de machtigste dynastieën van Europa. Strategische huwelijken in plaats van bloedige veroveringen: de beroemde zin "Tu felix Austria nube " - "Jij, gelukkige Oostenrijk, trouwt " - werd het kenmerk van hun slimme expansiepolitiek. Al snel strekte hun invloed zich uit van Bohemen en Hongarije tot Italië en Spanje.

In de 15e eeuw klommen de Habsburgers op tot keizers van het Heilige Roomse Rijk - een positie die ze bijna zonder onderbreking bekleedden tot de ontbinding in 1806. Met de stichting van het Oostenrijkse Rijk ging de monarchie een nieuw hoofdstuk in, met als hoogtepunt de vorming van de Dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije in 1867. Twee staten, één kroon - een evenwichtsoefening tussen centraal gezag en culturele diversiteit.

Maria Theresia voerde een geest van hervorming in: verplichte scholing, belastinghervorming en afschaffing van marteling - haar nalatenschap legde een belangrijke basis voor het moderne Oostenrijk. Haar zoon, Jozef II, drukte zijn stempel door centralisatie en administratieve modernisering, stappen die werden gezien als een stap in de richting van een progressievere staat. De oprichting van het rijk in 1804 en het Oostenrijks-Hongaarse Compromis van 1867 creëerden een echte meertalige unie in het hart van Europa.

Maar hoe groter het rijk werd, hoe kwetsbaarder het werd. Toenemende nationale spanningen, politieke omwentelingen en de Eerste Wereldoorlog leidden tot de ineenstorting. Op 11 november 1918 ondertekende keizer Karl I zijn verklaring van afstand op paleis Schönbrunn - en markeerde daarmee het einde van een tijdperk.

De monarchie werd geschiedenis, maar haar nalatenschap leeft voort: vandaag de dag vertellen paleizen, pleinen en musea in heel Oostenrijk nog steeds over de grootsheid en tegenstrijdigheden van de Habsburgers. In grote staatsievertrekken, hervormde onderwijsinstellingen en de veelzijdige identiteit van Oostenrijk vinden we een verhaal dat opnieuw wordt verteld door een moderne lens - en met een knipoog.