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De Habsburgers in Oostenrijk
Een dynastie schrijft geschiedenis

Dynastie, macht, mythe: De Habsburgers hebben Oostenrijk eeuwenlang gevormd. Tot op de dag van vandaag vertellen paleizen, musea en openbare pleinen het verhaal.

645 jaar macht en nalatenschap: De Habsburgers hebben de Oostenrijkse geschiedenis gevormd - politiek, cultureel en architectonisch. Wat begon met Rudolf I en de Slag op Marchfeld in 1278 groeide uit tot een van de machtigste dynastieën van Europa. Strategische huwelijken in plaats van bloedige veroveringen: de beroemde zin "Tu felix Austria nube " - "Jij, gelukkige Oostenrijk, trouwt " - werd het kenmerk van hun slimme expansiepolitiek. Al snel strekte hun invloed zich uit van Bohemen en Hongarije tot Italië en Spanje.

In de 15e eeuw klommen de Habsburgers op tot keizers van het Heilige Roomse Rijk - een positie die ze bijna zonder onderbreking bekleedden tot de ontbinding in 1806. Met de stichting van het Oostenrijkse Rijk ging de monarchie een nieuw hoofdstuk in, met als hoogtepunt de vorming van de Dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije in 1867. Twee staten, één kroon - een evenwichtsoefening tussen centraal gezag en culturele diversiteit.

Maria Theresia voerde een geest van hervorming in: verplichte scholing, belastinghervorming en afschaffing van marteling - haar nalatenschap legde een belangrijke basis voor het moderne Oostenrijk. Haar zoon, Jozef II, drukte zijn stempel door centralisatie en administratieve modernisering, stappen die werden gezien als een stap in de richting van een progressievere staat. De oprichting van het rijk in 1804 en het Oostenrijks-Hongaarse Compromis van 1867 creëerden een echte meertalige unie in het hart van Europa.

Maar hoe groter het rijk werd, hoe kwetsbaarder het werd. Toenemende nationale spanningen, politieke omwentelingen en de Eerste Wereldoorlog leidden tot de ineenstorting. Op 11 november 1918 ondertekende keizer Karl I zijn verklaring van afstand op paleis Schönbrunn - en markeerde daarmee het einde van een tijdperk.

De monarchie werd geschiedenis, maar haar nalatenschap leeft voort: vandaag de dag vertellen paleizen, pleinen en musea in heel Oostenrijk nog steeds over de grootsheid en tegenstrijdigheden van de Habsburgers. In grote staatsievertrekken, hervormde onderwijsinstellingen en de veelzijdige identiteit van Oostenrijk vinden we een verhaal dat opnieuw wordt verteld door een moderne lens - en met een knipoog.

De Habsburgers
Regentschap:van 1273 tot 1918 - 645 jaar in totaal
Heilige Roomse Rijk:van 1439 tot 1806 was de keizerlijke kroon bijna onafgebroken in handen van de Habsburgers.
Oostenrijk-Hongarije:Na 1806 werd het Oostenrijkse Rijk opgericht en in 1867 werd het de Dubbelmonarchie.
Betrokken bij:Paleis Schönbrunn, Universiteit van Wenen, Spaanse Rijschool, Wiener Philharmoniker, enz.
Leerplicht:Geïntroduceerd door Maria Theresia

Huwelijksbeleid: De beroemde zin "Bella gerant alii, tu felix Austria nube " - "Laat anderen oorlog voeren; jij, fortuinlijk Oostenrijk, trouwt!" vatte de strategie van de Habsburgers samen om macht te verwerven door middel van dynastieke huwelijken in plaats van militaire verovering. - vatte de strategie van de Habsburgers samen om macht te verwerven door dynastieke huwelijken in plaats van militaire verovering.

De beroemdste Habsburgers

Maximilian I.

"De laatste ridder" hield van toernooien, leidde 25 campagnes en breidde een wereldrijk uit door vaardige huwelijken - een visionair uit de middeleeuwen en moderne tijd.

Maximilian I. (1459 - 1519)

Maria Theresa

Ze voerde de leerplicht in, bouwde een staand leger op en hervormde de staat - een heerser die klem zat tussen machtspolitiek en een verlichte wil met toekomstvisie..

Maria Theresa (1717 - 1780)

Marie Antoinette

Tussen een Weense jeugd, rococopracht en de guillotine: haar leven leidde van het Weense hof tot de Franse Revolutie - een lot tussen diplomatie en drama.

Marie Antoinette (1755 - 1793)

Franz Joseph I.

Hij besteeg de troon toen hij 18 was, leidde Oostenrijk het moderne tijdperk in en regeerde 70 jaar - een monarch die klem zat tussen plichtsgevoel en micromanagement.

Franz Joseph I. (1830 - 1916)

Aartshertog Rudolf

Tussen wetenschap, hervormingsgezindheid en familiedruk: zijn leven eindigde tragisch in Mayerling - een keerpunt in het lot van de monarchie.

Aartshertog Rudolf (1858 - 1889)

Franz Ferdinand

Hij streefde naar hervormingen en balans in de multi-etnische staat – zijn gewelddadige dood in Sarajevo leidde tot de Eerste Wereldoorlog.

Franz Ferdinand (1863 - 1914)

Karl I.

Hij nam de kroon over in 1916, voerde sociale hervormingen door en probeerde tevergeefs een speciale vrede te bereiken in 1917 - hij nam ontslag uit de regering in 1918.

Karl I. (1887 - 1922)

De Habsburgers in Wenen opsporen

Weens Meubelmuseum

Van de reizende troon tot de Sisisalon: hier kun je zien hoe de Habsburgers leefden, woonden en inrichtten. Een kijkje achter de schermen van de keizerlijke wooncultuur.

Weens Meubelmuseum

Augustinuskerk

Maria Theresa, Marie Antoinette en Sisi legden hier hun geloften af – 54 harten rusten er in urnen. Deze plek verbond de Habsburgers in leven, liefde en dood.

Augustinuskerk

Hermesvilla

Een keizerlijk geschenk voor een keizerin die liever reisde - deze plek was bedoeld om Elisabeth aan Wenen te binden, maar werd zelden haar eigenlijke toevluchtsoord.

Hermesvilla

Keizerlijk Rijtuigmuseum

Kroningskoetsen en keizerlijke voertuigen tonen vier eeuwen Habsburgse pracht en persoonlijke verhalen.

Keizerlijk Rijtuigmuseum

Huis van Habsburg

Instrumenten, wapenrustingen en geschenken - vier eeuwen keizerlijke levensstijl, politieke invloed en wereldwijde uitwisseling zijn samengebald in de Neue Hofburg.

Huis van Habsburg

Crypte van kapucijnen

De lichamen van 12 keizers, 19 keizerinnen en 150 familieleden vonden hier hun laatste rustplaats in (prachtige) sarcofagen en vormden een stil teken van eeuwigheid.

Crypte van kapucijnen

Votiefkerk

Opgericht na een aanslag op Frans Jozef: een teken van dank, machtsvertoon en symbool van monarchie en eenheid in woelige tijden.

Votiefkerk

Time Travel Vienna

In keizerlijke stijl opgevoerd met virtuele paardenkoetsen en pratende vorsten - deze plek maakt van de Habsburgse geschiedenis een multimedia-avontuur.

Time Travel Vienna – Habsburgs Show

De Habsburgers in Innsbruck opsporen

Gouden dak

2.657 vergulde dakspanen, reliëfs en een keizerlijke kist - hier vierde keizer Maximiliaan I feest in stijl, in de geest van de eeuwwisseling rond 1500.

Gouden dak

Keizerlijk Paleis

Ooit de zetel van heersers, nu met staatsievertrekken, de Reuzenzaal vol portretten en Sisi’s flat – hier leeft de Habsburgse geschiedenis voort.

Keizerlijk Paleis

Keizerlijke Hofkerk

Keizer Maximiliaan I knielt hier in brons, omringd door bondgenoten en mythen – meer dan een graf, een Habsburgs verhaal in metaal gegoten.

Keizerlijke Hofkerk

De Habsburgers in Oostenrijk opsporen

Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (2.369m)

In 1856 wandelde Frans Jozef I samen met Sisi naar de rand van de gletsjer - het uitzichtpunt draagt sindsdien zijn naam, als herinnering aan hun tijd samen.

Kaiser-Franz-Josefs-Höhe

Klagenfurt

Na een brand droeg keizer Maximiliaan I de stad over aan de landgoederen - dit resulteerde in een centrum met aristocratische paleizen, vestingwerken en beroemde fontein.

Klagenfurt

Graz

Van Frederik III tot aartshertog Johann: met de Schlossberg en het wapenarsenaal werd het een Habsburgs militair bolwerk tegen de Ottomanen.

Graz

Hall-Wattens

Zout bracht macht, zilver bracht rijkdom: de Habsburgers verzekerden hun soevereiniteit hier door mijnbouw en lieten hun sporen na in steen, munten en geschiedenis.

Hall-Wattens

Baden bij Wenen

Van retraite naar controlecentrum: Karel I plande vrede in een paleis met een tuinpaviljoen - en ondertekende documenten die Europa zouden veranderen.

Baden bij Wenen

Wiener Neustadt

Keizer Maximiliaan I werd hier geboren en begraven, Frederik III regeerde en Maria Theresia stichtte een militaire academie die vandaag de dag nog steeds bestaat.

Wiener Neustadt

Tussen koren, groen podium en kroon: gesponsord door de Habsburgers, vormden kloosters en hun favoriete jachtgebieden dit culturele landschap.

Wienerwald

Habsburgse kastelen en abdijen

Kasteel Laxenburg

Een plek voor huwelijksreizen, jacht en pleziertuinen: barokke elegantie, het Blauwe Hof en het Engelse landschapspark weerspiegelen de aanspraak van de Habsburgers.

Kasteel Laxenburg

Kasteel Niederweiden

Maria Theresia kookte voor jachtpartijen en vierde feest met haar familie in het Heckentheater - een plek van barokke levensvreugde en keizerlijke representatie.

Kasteel Hof

Abdij Klosterneuburg

Rustplaats van de nationale kroon geschonken door Maximiliaan III - een toevluchtsoord in oorlogstijd, een symbool van loyaliteit en prestige in tijden van vrede.

Abdij Klosterneuburg

Kaiservilla

Eenvoudig van stijl, rijk aan betekenis: in het zomerverblijf dat het toneel van de Europese geschiedenis werd, schreef Frans Jozef I zowel geschiedenis als dagboek.

Kaiservilla

Karmel Mayerling

De retraite van kroonprins Rudolf werd omgebouwd tot een klooster. Tegenwoordig staat het altaar op de plek waar ooit het bed van het echtpaar stond.

Karmel Mayerling

Kasteel Linz

Van Romeins fort tot Habsburgse residentie: Met zijn bastions en Frederikspoort werd het onder Frederik III een Habsburgse residentie.

Kasteel Linz

Paleis Artstetten

Gepland als toevluchtsoord voor Franz Ferdinand, werd deze plek na Sarajevo de eeuwige rustplaats van het paar - tot op de dag van vandaag bewaard door hun nakomelingen.

Paleis Artstetten

Kasteel Tratzberg

Het landgoed, ooit het jachthuis van Maximiliaan I, werd een renaissancepaleis met sierlijke fresco's, versterkte erkers en de monumentale Habsburgzaal.

Kasteel Tratzberg

Paleis Halbturn

Maria Theresia schonk het aan Marie Christine; haar zoon Karl maakte het tot centrum van kunst, politiek en jacht.

Paleis Halbturn

Kasteel Eckartsau

Keizer Karel I wachtte op een wonder – tot zijn ballingschap in 1919. Hier eindigden 600 jaar Habsburg en een wereldrijk.

Kasteel Eckartsau

Schlosshof

Maria Theresia plande hier haar weduwenwoning, Jozef II breidde het uit – ooit familiepaleis, nu levende erfenis van barokke Habsburgse cultuur.

Schlosshof

FAQs

De Habsburgers waren een van de invloedrijkste heersende dynastieën van Europa. Meer dan 600 jaar lang bepaalden ze de geschiedenis van Oostenrijk als keizers, koningen en aartshertogen - onder andere als heersers over het Heilige Roomse Rijk, het Oostenrijkse Rijk en later Oostenrijk-Hongarije. Hun verhaal begint in de Middeleeuwen en eindigt met de val van de monarchie in 1918.

Ze staan bekend om hun vergaande huwelijksdiplomatie, hun prachtige residenties en hun centrale rol in de Europese politiek - van keizer Maximiliaan I tot Frans Jozef I en Elisabeth ("Sisi"). Hun nalatenschap leeft voort in grote paleizen en kloosters, maar ook in de belangrijkste keerpunten van de Europese geschiedenis.

Er waren in totaal 18 keizers van het Huis Habsburg. Vijftien regeerden over het Heilige Roomse Rijk en vier waren keizer van Oostenrijk. Omdat Frans I beide titels voerde, wordt hij vaak maar één keer geteld. De Habsburgse keizerlijke lijn loopt van Frederik III in 1452 tot Karel I, die in 1918 troonsafstand deed.

Het Habsburgse Rijk omvatte grote delen van Centraal- en Zuidoost-Europa, waaronder het huidige Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Kroatië, Bosnië en Herzegovina en delen van Polen, Oekraïne, Roemenië, Italië, Servië en Montenegro.

Voor korte tijd hadden ze zelfs een kolonie in China. De etnische, taalkundige en culturele diversiteit van het rijk weerspiegelde zijn immense reikwijdte.

De meeste leden van de Habsburgse dynastie liggen begraven in de keizerlijke crypte (Kapuzinergruft) in Wenen. Sinds 1633 zijn hier meer dan 140 Habsburgers begraven - waaronder Maria Theresia, keizer Frans I Stephan, Frans Jozef I, keizerin Elisabeth en kroonprins Rudolf.

Een unieke begrafenistraditie onderscheidde hen: lichamen werden bijgezet in de keizerlijke crypte, harten in de Herzgruft van de Augustijnenkerk en ingewanden in de crypte van de Stephansdom. Deze praktijk werd voortgezet tot 1878.

Uitzonderingen zijn keizer Karel I, die in ballingschap op Madeira werd begraven, met zijn hart in de abdij van Muri, Zwitserland. Aartshertog Franz Ferdinand en zijn vrouw Sophie werden begraven in Kasteel Artstetten.

In de loop der eeuwen verbleven de Habsburgers op vele plaatsen - afhankelijk van het politieke tijdperk, strategische behoeften en persoonlijke voorkeuren.

De familie kwam oorspronkelijk uit Kasteel Habsburg in wat nu het Zwitserse kanton Aargau is. Van daaruit breidden ze hun macht uit over een groot deel van Europa. Naarmate hun invloed groeide, werd Wenen het politieke en culturele hart van het Habsburgse rijk. Het Hofburg Paleis diende eeuwenlang als hun hoofdresidentie, terwijl het Schönbrunn Paleis hun zomerverblijf was.

Andere steden werden ook belangrijker, zoals Innsbruck onder hertog Frederik IV in de 15e eeuw en Praag, dat een keizerlijk centrum werd onder Rudolf II. Tijdens de Dubbelmonarchie dienden Boedapest en Pressburg (nu Bratislava) ook als koninklijke residenties.

Een van hun favoriete zomerverblijven was de Kaiservilla in Bad Ischl, waar keizer Frans Jozef I vele zomers doorbracht.

De Habsburgers leefden in een breed netwerk van kastelen en paleizen - van middeleeuwse forten tot barokke pracht en praal - die allemaal getuigen van hun nalatenschap.

Het einde van de Habsburgse monarchie werd ingeluid door de moord in Sarajevo op 28 juni 1914. De moord op de troonopvolger aartshertog Franz Ferdinand en zijn vrouw door een Servische nationalist leidde tot de oorlogsverklaring van Oostenrijk-Hongarije aan Servië - het begin van de Eerste Wereldoorlog.

De ondergang werd gedreven door militaire nederlagen, interne onrust en politieke onrust. Het multi-etnische rijk brokkelde van binnenuit af toen verschillende nationaliteiten onafhankelijkheid eisten en hun eigen staten vormden. Sociale ontberingen, stakingen, honger en onrust droegen bij aan de ineenstorting. Het leger viel uiteen en het rijk was uitgeput.

Op 3 november 1918 werd een wapenstilstand getekend. Keizer Karel I zag op 11 november af van deelname aan regeringszaken. Op 12 november 1918 werd de Republiek uitgeroepen - waarmee een einde kwam aan 640 jaar Habsburgse heerschappij.

Innsbruck was een belangrijke locatie voor de Habsburgers - strategisch, politiek en cultureel. De stad, gelegen aan vitale Alpenovergangen, werd een brug tussen de noordelijke erflanden en de zuidelijke gebieden onder keizer Maximiliaan I. De ligging aan belangrijke handels- en militaire routes maakte de stad essentieel voor controle en expansie.

Maximiliaan maakte van Innsbruck een koninklijke residentie en gaf opdracht voor symbolische gebouwen zoals het Gouden Dak en de Hofkerk met zijn monumentale cenotaaf en standbeelden van de "Zwarte Mannen". Hij had ook een persoonlijke band met de regio en genoot van het Tiroolse landschap tijdens jachtpartijen en toernooien.

Maria Theresia was officieel geen keizerin in de zin van het dragen van de titel van Heilige Roomse Keizer, omdat vrouwen van die rol waren uitgesloten. Vanaf 1745 werd ze echter "keizerin" genoemd als echtgenote van keizer Frans I Stephan.

In werkelijkheid was zij de dominante politieke figuur: als aartshertogin van Oostenrijk en koningin van Hongarije en Bohemen regeerde zij over de Habsburgse monarchie. Haar autoriteit, hervormingsdrang en blijvende invloed maakten haar tot een van de belangrijkste vrouwelijke heersers in de Europese geschiedenis.

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