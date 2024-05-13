Coolcation in Oostenrijk: De mooiste plekken om af te koelen
Introduction
Oostenrijk: dé bestemming voor een verfrissende zomer
De temperaturen stijgen, en terwijl sommigen genieten van de zon, zoeken anderen juist verkoeling. Gelukkig biedt Oostenrijk de perfecte coolcation! Van zwemmen in kristalheldere meren en relaxen in de bergen tot ijsgrotten en schaduwrijke bossen – hier ontsnap je aan de hitte zonder in te leveren op avontuur.
Met hoge bergtoppen, verfrissende watervallen en groene alpenweiden voelt elke dag als een frisse wind. In Oostenrijk beleef je een zomer vol ontspanning, natuur en koele verrassingen!
Coolcation tips: Waar moet je heen en wat moet je doen?
De voordelen van een coolcation: Goed voor lichaam en geestEen coolcation lijkt op het eerste gezicht misschien gewoon een manier om aan de hitte te ontsnappen. Maar er komt veel meer bij kijken: Ze zijn niet alleen leuk, maar hebben ook voordelen voor lichaam en geest - probeer het zelf!
Een oppepper voor lichaam en geest
Koelere temperaturen ontlasten je bloedsomloop, terwijl alle groene en blauwe tinten in de natuur je geest ontspannen, stress kunnen verminderen en je geestelijk welzijn in het algemeen ondersteunen.
Schone berglucht
Koele gebieden op grote hoogte, ver weg van smog en stedelijke hitte, hebben vaak een bijzonder goede luchtkwaliteit.
Avonturen in de buitenlucht
Paddleboarden in een gletsjermeer, zwemmen in een rivier en vele andere verfrissende buitenactiviteiten staan garant voor een vakantie boordevol plezier.
Heerlijk slapen
De frisse, koele berglucht draagt bij aan een goede nachtrust en diepe ontspanning.
Langzaam reizen
Minder stress, meer quality time: Natuurbelevenissen nodigen je uit om de tijd te nemen en diep in je omgeving op te gaan.
Natuurbelevenissen aan het water
Gletsjers, bergmeren en watervallen bieden spectaculaire ervaringen in de ongerepte natuur.
Minder insecten
Koele temperaturen betekenen vaak minder muggen en andere insecten - een aangenaam neveneffect voor outdoorfans.
In de bergen, op gletsjers en uitzichtplatforms
Als het in de zomer te warm wordt, trekken Oostenrijkers traditioneel naar de bergen. De koele wind en het adembenemende uitzicht verfrissen de geest snel. Of je nu kiest uit de vele wandelpaden of de kabelbaan neemt voor wat frisse berglucht, in de Oostenrijkse Alpen voelt de zomer licht - en aangenaam koel.
Verfrissende bergervaringen
Kristalhelder water, bossen en weiden
Als diepblauw en koelgroen elkaar ontmoeten: De Oostenrijkse zwemmeren, vaak midden in bossen en weiden, staan bekend om hun schone water. Ga zwemmen, pootjebaden of ontspan gewoon aan de oever. En als je liever wandelt, zijn de ijskoude alpenmeren perfect om snel af te koelen - dompel je tenen in het water of spring er meteen in!
Schoonste zwem- en bergmeren van Oostenrijk
De beste Alpengebieden
Ontspan en kom tot rust op 1.000 tot 1.500 m. Elk van de volgende regio's heeft de perfecte ingrediënten voor een coolcation: van bossen, alpenmeren en bergweiden tot gletsjerlucht, bergstromen en ijsgrotten.
De mooiste Alpengebieden op 1.000 m of hoger
Accommodatieopties hoog boven de vallei
Meren, bergen en Gemütlichkeit
Dag hete stad, hallo koele natuur! Doe nieuwe energie op en breng quality time door tijdens een gezinsvakantie in Oostenrijk. De "Sommerfrische" ("zomerfrisheid") is bijna een instituut in Oostenrijk. Het betekent licht nostalgische vakanties omringd door meren, bergen en natuur, de lichtheid van het verleden en een typisch Oostenrijkse levenshouding. In een meer springen, picknicken naast het water, wandelen op alpenweiden en tijd doorbrengen met geliefden - het is dit alles en nog veel meer dat de zomers in Oostenrijk zo bijzonder maakt.
De mooiste "Sommerfrische" plekjes
Blijf verfrist in de stad
In de zomer kan het in stedelijke gebieden vaak onaangenaam warm zijn. Maar het goede nieuws is: Veel Oostenrijkse steden slagen erin om de inwoners en bezoekers koel te houden, hetzij door hun ligging, hetzij omdat ze andere manieren hebben gevonden om voor aangename temperaturen te zorgen. Water zorgt voor verfrissing, terwijl parken en bomen een aangenaam klimaat ondersteunen - en in sommige steden kun je zelfs op een surfplank springen! Geniet van de frisse bries op grote hoogten of leun achterover en ontspan in slimme stedelijke zones die speciaal zijn ontworpen om je koel te houden. Beleef een zomer in de stad zonder weg te smelten!
Deze steden zijn perfect voor een verkoelende vakantie
Klagenfurt: Geniet optimaal van de Wörthersee
Het bekendste meer van Karinthië biedt talloze mogelijkheden om actief bezig te zijn of gewoon af te koelen en de stad ligt direct aan de oostelijke oever.
Innsbruck: De Alpen liggen op slechts 20 minuten afstand
De Innsbruck Nordkette kabelbanen brengen je vanuit het hart van de stad recht omhoog naar 2.300 m - maak een wandeling of geniet gewoon van de panorama's.
Bregenz: Afkoelen bij de Pfänderberg en het Bodenmeer
De plaatselijke berg van Bregenz is gemakkelijk bereikbaar met de kabelbaan en biedt wandelpaden en een panoramisch uitzicht op Bregenz en het Bodenmeer.
Salzburg: Verfrissende plekjes in de stad van Mozart
Geniet van de koele lucht in de bossen op de heuvels van de stad, beheers je vaardigheden op de surfgolf en ontdek de groene oases rondom Salzburg.
Coolcation: Milieuvriendelijke zomervakantie
Een coolcation is meer dan alleen een reis naar een koelere regio. Het kan ook een bewuste keuze zijn voor een duurzamere zomervakantie waarbij je de natuur uit de eerste hand ervaart. Buitenavonturen zoals wandelen, fietsen en kajakken zijn milieuvriendelijk en verminderen de behoefte aan airconditioning, waardoor de ecologische voetafdruk kleiner wordt.
Tips voor een milieuvriendelijke zomervakantie: