Dynastia, władza, mit: Habsburgowie kształtowali Austrię przez wieki. Do dziś zamki, muzea i place opowiadają o wzlach i upadkach tego arystokratycznego rodu.

Przez 645 lat Habsburgowie kształtowali historię Austrii – politycznie, kulturowo i architektonicznie. Burzliwe dzieje sięgające Rudolfa I i bitwy na Morawskim Polu z 1278 roku przekształciły ród w jedną z najpotężniejszych dynastii w Europie. Zamiast krwawych podbojów stawiali na strategiczne małżeństwa: słynne powiedzenie "Tu felix Austria nube", czyli „Szczęśliwa Austrio, weź ślub” stało się symbolem ich sprytnej polityki ekspansji. Szybko wpływy Habsburgów sięgały od Czech, przez Węgry, aż do Włoch i Hiszpanii.

W XV wieku Habsburgowie wstąpili na tron cesarzy Świętego Cesarstwa Rzymskiego – pozycję, którą zajmowali niemal nieprzerwanie aż do jego rozwiązania w 1806 roku. Po utworzeniu Cesarstwa Austriackiego monarchia wkroczyła na nowe tory, by w 1867 roku osiągnąć apogeum w postaci dualistycznej Monarchii Austro-Węgierskiej. Dwa państwa, jedna korona – to był niełatwy balans między władzą centralną a wielokulturowością.

Wraz z nadejściem Marii Teresy do monarchii wkroczył duch reform: wprowadzenie obowiązku szkolnego, reformy podatkowe, zniesienie tortur – jej działania położyły fundamenty nowoczesnej Austrii. Jej syn, Józef II, nadał ton centralizacji i unowocześnieniu administracji, co uznaje się za krok ku nowoczesności. Założenie Cesarstwa w 1804 roku i kompromis z Węgrami w 1867 roku stworzyły wielojęzyczną realną unię w sercu Europy.

Jednak im dalej rozszerzało się imperium, tym bardziej stawało się kruche. Nacjonalistyczne napięcia, polityczne przewroty i I wojna światowa doprowadziły do jego rozpadu. 11 listopada 1918 roku cesarz Karol I podpisał na zamku Schönbrunn akt abdykacji – przypieczętowując kres pewnej ery.

Monarchia przeszła do historii, lecz jej dziedzictwo pozostało. Dziś zamki, place i muzea w całej Austrii opowiadają o blasku i ambiwalencji panowania Habsburgów. W wystawnych salach, reformowanych instytucjach edukacyjnych i zróżnicowanej tożsamości narodowej odbija się historia, którą współczesna Austria opowiada na nowo – z nutą uśmiechu i refleksji.