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Habsburgowie w Austrii
Dynastia pisząca historię

Dynastia, władza, mit: Habsburgowie kształtowali Austrię przez wieki. Do dziś zamki, muzea i place opowiadają o wzlach i upadkach tego arystokratycznego rodu.

Przez 645 lat Habsburgowie kształtowali historię Austrii – politycznie, kulturowo i architektonicznie. Burzliwe dzieje sięgające Rudolfa I i bitwy na Morawskim Polu z 1278 roku przekształciły ród w jedną z najpotężniejszych dynastii w Europie. Zamiast krwawych podbojów stawiali na strategiczne małżeństwa: słynne powiedzenie "Tu felix Austria nube", czyli „Szczęśliwa Austrio, weź ślub” stało się symbolem ich sprytnej polityki ekspansji. Szybko wpływy Habsburgów sięgały od Czech, przez Węgry, aż do Włoch i Hiszpanii.

W XV wieku Habsburgowie wstąpili na tron cesarzy Świętego Cesarstwa Rzymskiego – pozycję, którą zajmowali niemal nieprzerwanie aż do jego rozwiązania w 1806 roku. Po utworzeniu Cesarstwa Austriackiego monarchia wkroczyła na nowe tory, by w 1867 roku osiągnąć apogeum w postaci dualistycznej Monarchii Austro-Węgierskiej. Dwa państwa, jedna korona – to był niełatwy balans między władzą centralną a wielokulturowością.

Wraz z nadejściem Marii Teresy do monarchii wkroczył duch reform: wprowadzenie obowiązku szkolnego, reformy podatkowe, zniesienie tortur – jej działania położyły fundamenty nowoczesnej Austrii. Jej syn, Józef II, nadał ton centralizacji i unowocześnieniu administracji, co uznaje się za krok ku nowoczesności. Założenie Cesarstwa w 1804 roku i kompromis z Węgrami w 1867 roku stworzyły wielojęzyczną realną unię w sercu Europy.

Jednak im dalej rozszerzało się imperium, tym bardziej stawało się kruche. Nacjonalistyczne napięcia, polityczne przewroty i I wojna światowa doprowadziły do jego rozpadu. 11 listopada 1918 roku cesarz Karol I podpisał na zamku Schönbrunn akt abdykacji – przypieczętowując kres pewnej ery.

Monarchia przeszła do historii, lecz jej dziedzictwo pozostało. Dziś zamki, place i muzea w całej Austrii opowiadają o blasku i ambiwalencji panowania Habsburgów. W wystawnych salach, reformowanych instytucjach edukacyjnych i zróżnicowanej tożsamości narodowej odbija się historia, którą współczesna Austria opowiada na nowo – z nutą uśmiechu i refleksji.

Fakty i liczby
Panowanie:od 1273 do 1918 r. – łącznie 645 lat
Święte Cesarstwo Rzymskie:od 1439 do 1806 Habsburgowie niemal nieprzerwanie sprawowali urząd cesarza rzymsko-niemieckiego.
Austro-Węgry:po 1806 roku utworzono Cesarstwo Austriackie, a w 1867 roku rozszerzono je do monarchii dualnej.
Dziedzictwo:zamek Schönbrunn, Uniwersytet Wiedeński, Hiszpańska Szkoła Jazdy, Wiedeńscy Filharmonicy i in.
Obowiązek szkolny:wprowadzony przez Marię Teresę

Polityka małżeńska: „Bella gerant alii, tu felix Austria nube“ – „Wojny niech sobie prowadzą inni, Ty, szczęśliwa Austrio, żeń się!“

Najsłynniejsi Habsburgowie

Maximilian I

„Ostatni rycerz” – miłośnik turniejów, dowódca 25 kampanii i twórca imperium dzięki małżeńskim sojuszom.

Maximilian I (1459-1519)

Maria Teresa

Wprowadziła obowiązek szkolny, stworzyła stałą armię i zreformowała państwo – władczyni łącząca realną władzę z duchem oświecenia.

Maria Teresa (1717-1780)

Maria Antonina

Między wiedeńskim dzieciństwem, rokokowym przepychem a gilotyną – jej życie wiodło z cesarskiego dworu do rewolucji francuskiej. Los na pograniczu dyplomacji i dramatu.

Maria Antonina (1755-1793)

Franciszek Józef I

Wstąpił na tron w wieku 18 lat, wprowadził Austrię w nowoczesność i rządził prawie 70 lat – monarcha łączący obowiązek, kontrolę i chłodną kalkulację.

Franciszek Józef I (1830-1916)

Arcyksiążę Rudolf

Między nauką, duchem reform a presją rodziny – jego życie tragicznie zakończyło się w Mayerling. Punkt zwrotny w dziejach monarchii.

Arcyksiążę Rudolf (1858-1889)

Franciszek Ferdynand

Opowiadał się za reformami i dążył do równowagi w wielonarodowym państwie – jego gwałtowna śmierć w Sarajewie uruchomiła lawinę wydarzeń prowadzącą do I wojny światowej.

Franciszek Ferdynand (1863-1914)

Karol I

Objął tron w 1916 roku, wprowadził reformy społeczne i bezskutecznie zabiegał o pokój separatystyczny w 1917 r. – w 1918 r. zrzekł się władzy.

Karol I (1887-1922)

Śladami Habsburgów w Wiedniu

Kościół Wotywny

Wzniesiony po zamachu na Franciszka Józefa był wyrazem wdzięczności, manifestacją władzy i symbolem monarchii szukającej jedności w burzliwych czasach.

Kościół Wotywny (j. niem.)

Krypta Kapucyńska

Ciała 12 cesarzy, 19 cesarzowych i 150 członków rodziny spoczęły tu w okazałych sarkofagach, pozostawiając na wieki milczącym dowodem ich obecności.

Krypta Kapucyńska

Hermesvilla

Cesarski dar dla cesarzowej, która wolała podróże – to miejsce miało związać Sisi z Wiedniem, ale rzadko było jej prawdziwą ostoją.

Hermesvilla

Cesarska Wozownia

Korowodne powozy koronacyjne, luksusowe karety i samochód ostatniego cesarza opowiadają o habsburskiej reprezentacji – od osobistych historii po cztery wieki mobilności.

Cesarska Wozownia

Muzeum Mebli

Od tronu podróżnego po salon Sisi – tu widać, jak żyli, mieszkali i urządzali się Habsburgowie. Zajrzyj za kulisy cesarskiej sztuki mieszkania.

Muzeum Mebli

Nowy Hofburg

Instrumenty, zbroje i dary – w Nowym Hofburgu łączą się cztery stulecia cesarskiego stylu życia, wpływów politycznych i globalnych kontaktów rodziny.

House of Habsburg

Kościół Augustianów

Tu przysięgały miłość Maria Teresa, Maria Antonina i Sisi, a 54 serca spoczywają w urnach – to miejsce łączyło Habsburgów w życiu, miłości i śmierci.

Kościół Augustianów (j. niem.)

Time Travel – Habsburgshow

Cesarska inscenizacja z wirtualnymi dorożkami i "ożywionymi" monarchami – to miejsce zamienia historię Habsburgów w multimedialną przygodę.

Time Travel – Habsburgshow

Śladami Habsburgów w Innsbrucku

Złoty Dach

2 657 pozłacanych gontów, reliefy i cesarska loża – to tu cesarz Maksymilian I przyjmował hołdy i kreował swój wizerunek w duchu przełomu około 1500 roku.

Złoty Dach

Cesarska Rezydencja Hofburg

Dawna siedziba władców dziś prezentuje sale paradne, portrety w Sali Gigantów i apartament Sisi – miejsce, w którym historia Habsburgów wciąż żyje.

Cesarska Rezydencja Hofburg

Cesarski Kościół Dworski

Cesarz Maksymilian I klęczy w brązie, otoczony sojusznikami i mitami – nie tylko grobowiec, lecz metalowy obraz habsburskiej historii.

Cesarski Kościół Dworski

Śladami Habsburgów w Austrii

Po pożarze cesarz Maksymilian I przekazał miasto stanom – tak powstało centrum z pałacami szlacheckimi, fortyfikacjami i słynną fontanną.

Od Fryderyka III po arcyksięcia Johanna – z zamkowym wzgórzem i arsenałem stało się bastionem przeciwko Osmanom, wojskowym centrum dla habsburskiej stabilności.

Między chórami, zieloną sceną a koroną – wspierane przez Habsburgów klasztory i ich ulubione tereny łowieckie ukształtowały ten krajobraz kulturowy.

Wienerwald

Punkt widokowy cesarza Franciszka Józefa (2369m)

W 1856 roku Franciszek Józef I wraz z Sisi wędrowali do krawędzi lodowca – miejsce z widokiem na Großglockner nosi od tamtej pory jego imię i upamiętnia wspólny czas.

Punkt widokowy Franciszka Józefa

Baden bei Wien

Od miejsca wyciszenia do centrum decyzji – w pałacu z ogrodowym pawilonem Karol I planował pokój i podpisywał dokumenty, które miały odmienić Europę.

Baden bei Wien

Hall-Wattens

Sól dawała władzę, srebro – bogactwo: dzięki górnictwu Habsburgowie umacniali swoją suwerenność, pozostawiając ślady w kamieniu, monecie i historii.

Hall-Wattens

Wiener Neustadt

Tu urodził się i został pochowany cesarz Maksymilian I, rządził Fryderyk III, a Maria Teresa założyła akademię wojskową, która działa do dziś.

Wiener Neustadt

Zamki i opactwa Habsburgów

Zamek Niederweiden

Maria Teresa urządzała na zamku uczty dla towarzystw myśliwskich i podziwiała przedstawienia teatralne w amfiteatrze – miejsce barokowej radości życia i splendoru.

Zamek Niederweiden

Cesarska willa

Prosta w formie, bogata w znaczenie – letnia rezydencja, w której Franciszek Józef I tworzył historię i zapiski dziejów rodziny.

Cesarska willa

Zamek Halbturn

Maria Teresa podarowała go Marii Krystynie w prezencie ślubnym. Jej przybrany syn, arcyksiążę Karol, uczynił z zamku centrum linii łączącej sztukę, politykę i myślistwo.

Zamek Halbturn

Zamek Tratzberg

Od myśliwskiej rezydencji do renesansowego zamku – dziedzictwo Maksymiliana I.

Zamek Tratzberg

Zamek Laxenburg

Miejsce podróży poślubnych, polowań i ogrodowych rozkoszy – barokowa elegancja i angielski park w służbie habsburskiego prestiżu.

Zamek Laxenburg (j. niem.)

Opactwo Klosterneuburg

Tu spoczywa korona kraju – dar Maksymiliana III, symbol wierności dynastii w czasie wojny i pokoju.

Opactwo Klosterneuburg (j. niem.)

Zamek Hof

Wdowi pałac Marii Teresy, rozbudowany przez Józefa II – dziś żywe barokowe dziedzictwo Habsburgów.

Zamek Hof

Myśliwski zamek Mayerling

Samotnia następcy tronu Rudolfa – dziś klasztor i miejsce ciszy, gdzie ołtarz zastąpił łoże kochanków.

Myśliwski zamek Mayerling (j.niem.)

Zamek Artstetten

Planowany jako schronienie dla Franciszka Ferdynanda, po Sarajewie stał się miejscem wiecznego spoczynku pary książęcej – strzeżonym do dziś przez ich potomków

Zamek Artstetten

Zamek Eckartsau

Cesarz Karol I czekał na cud – aż do wygnania w 1919 roku. Miejsce, w którym zamknęło się 600 lat historii Habsburgów i dobiegło końca światowe imperium.

Zamek Eckartsau

Zamek Linz

Od rzymskiego kasztelu do rezydencji Habsburgów – za panowania Fryderyka III budynek zyskał bastiony i Bramę Fryderyka.

Zamek Linz

Najczęściej zadawane pytania

Habsburgowie byli jednym z najważniejszych rodów panujących w Europie. Przez ponad 600 lat jako cesarze, królowie i arcyksiążęta kształtowali historię w tej części Europy – m.in. w Świętego Cesarstwa Rzymskiego, Austrii oraz później Austro-Węgier. Ich historia sięga średniowiecza i trwała aż do końca monarchii w 1918 roku. Znani są z szeroko zakrojonej polityki dynastycznej, wspaniałych rezydencji oraz kluczowej roli, jaką odegrali w polityce europejskiej – od cesarza Maksymiliana I po Franciszka Józefa I i Elżbietę Bawarską („Sisi”). Ich ślady widoczne są zarówno w pałacach i klasztorach, jak i w wydarzeniach politycznych, które do dziś wpływają na Europę.

Łącznie z rodu Habsburgów pochodziło 18 cesarzy. 15 z nich panowało nad Świętym Cesarstwem Rzymskim, a 4 było cesarzami Austrii. Ponieważ Franciszek I posiadał oba tytuły, często jest liczony tylko raz. Drzewo genealogiczne cesarzy habsburskich sięga od Fryderyka III z 1452 roku aż do Karola I, który abdykował w 1918 roku.

Do Imperium Habsburgów należały duże obszary Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej – między innymi obecne państwa: Austria, Węgry, Czechy, Słowacja, Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina oraz tereny Polski, Ukrainy, Rumunii, Włoch, Serbii i Czarnogóry.

Na krótko imperium posiadało także kolonię w Chinach. Różnorodność imperium odzwierciedlała się w jego etnicznym, językowym i kulturowym składzie.

Habsburgowie są przede wszystkim pochowani w Krypcie Kapucynów w Wiedniu. Od 1633 roku pochowano tam ponad 140 członków dynastii Habsburgów – w tym Marię Teresę, cesarza Franciszka I. Stefana, Franciszka Józefa I, cesarzową Elżbietę oraz księcia Rudolfa.

Szczególną cechą dynastii jest habsburski kult pogrzebowy: ciało zmarłego było składane w Krypcie Kapucynów, serce w Krypcie Serc w kościele augustiańskim, a wnętrzności w krypcie katedry św. Szczepana. Tradycja ta była kultywowana do 1878 roku.

Wyjątki stanowią m.in. cesarz Karol I, który został pochowany na wygnaniu na Maderze, a jego serce spoczywa w klasztorze w Muri w Szwajcarii. Arcyksiążę Franciszek Ferdynand i jego żona Zofia zostali pochowani w zamku Artstetten.

Habsburgowie mieszkali na przestrzeni swojej historii w wielu miejscach – w zależności od epoki, znaczenia politycznego i osobistych upodobań.

Nazwisko rodu wywodzi się od nazwy zamku Habsburg w dzisiejszym kantonie Aargau w Szwajcarii. Stamtąd w średniowieczu rozszerzyli swoją władzę na dużą część Europy. Wraz z awansem do roli czołowej dynastii Europy Środkowej, Wiedeń stał się politycznym i kulturalnym centrum imperium Habsburgów. Hofburg w Wiedniu był przez wieki główną rezydencją rodu, a zamek Schönbrunn służył jako letnia rezydencja.

Inne miejsca również zyskały znaczenie jako siedziby Habsburgów, np. Innsbruck w XV wieku za czasów księcia Fryderyka IV czy Praga, która pod rządami Rudolfa II stała się cesarskim centrum. W czasach dualizmu Austro-Węgierskiego ważne były też Budapeszt i Pressburg (dziś Bratysława).

Do ulubionych letnich rezydencji należała Cesarska Willa w Bad Ischl, gdzie cesarz Franciszek Józef I spędzał wiele lat swoich wakacji.

Habsburgowie zamieszkiwali wiele miejsc w swoim rozległym imperium – od średniowiecznych zamków po barokowe pałace, które dziś są częścią historii.

Koniec monarchii Habsburgów był wynikiem dramatycznych wydarzeń, które rozpoczęły się od zamachu w Sarajewie 28 czerwca 1914 roku. Zamordowanie następcy tronu Austro-Węgier, arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, i jego żony przez serbskiego nacjonalistę doprowadziło do wypowiedzenia wojny Serbii – co zapoczątkowało I wojnę światową.

Upadek monarchii był efektem połączenia klęski militarnej, napięć wewnętrznych i przemian politycznych. Wielonarodowe państwo rozpadło się od środka: liczne narody domagały się niepodległości i tworzyły własne państwa. Doszły do tego problemy społeczne, strajki, głód i niepokoje polityczne. Armia była wyczerpana, państwo podupadało. 3 listopada 1918 r. podpisano zawieszenie broni. Cesarz Karol I 11 listopada 1918 r. zrezygnował ze sprawowamia rządów. 12 listopada 1918 r. ogłoszono powstanie republiki – co oznaczało koniec ponad 640-letnich rządów Habsburgów.

Innsbruck był dla Habsburgów ważnym punktem strategicznym, politycznym i kulturalnym. Miasto leżało przy kluczowych przejściach alpejskich i za czasów cesarza Maksymiliana I stało się łącznikiem między północnymi dziedzicznymi ziemiami a południowymi posiadłościami. Jego położenie przy ważnych szlakach handlowych i wojskowych czyniło go niezastąpionym dla kontroli i ekspansji.

Maksymilian uczynił Innsbruck miastem rezydencyjnym. Reprezentacyjne budowle, takie jak Złoty Dach czy Kościół Dworski z monumentalnym kenotafem i „Czarnymi Mandrami” symbolizowały jego władzę. Innsbruck miał też dla Maksymiliana osobiste znaczenie – cenił on bowiem tyrolskie krajobrazy do polowań i turniejów.

Maria Teresa oficjalnie nie była cesarzową - mnie posiadała tytułu cesarza rzymsko-niemieckiego, ponieważ kobiety nie mogły tego urzędu piastować. Mimo to od 1745 roku nazywano ją „cesarzową” jako żonę cesarza Franciszka I Stefana. W rzeczywistości to ona była najpotężniejszą osobą w cesarstwie: jako arcyksiężna Austrii, królowa Węgier i Czech rządziła monarchią Habsburgów. Jej polityczna władza, siła reform i kluczowa rola uczyniły ją jedną z najważniejszych władczyń Europy.

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