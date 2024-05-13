Habsburgowie w Austrii
Dynastia pisząca historię
Introduction
Przez 645 lat Habsburgowie kształtowali historię Austrii – politycznie, kulturowo i architektonicznie. Burzliwe dzieje sięgające Rudolfa I i bitwy na Morawskim Polu z 1278 roku przekształciły ród w jedną z najpotężniejszych dynastii w Europie. Zamiast krwawych podbojów stawiali na strategiczne małżeństwa: słynne powiedzenie "Tu felix Austria nube", czyli „Szczęśliwa Austrio, weź ślub” stało się symbolem ich sprytnej polityki ekspansji. Szybko wpływy Habsburgów sięgały od Czech, przez Węgry, aż do Włoch i Hiszpanii.
W XV wieku Habsburgowie wstąpili na tron cesarzy Świętego Cesarstwa Rzymskiego – pozycję, którą zajmowali niemal nieprzerwanie aż do jego rozwiązania w 1806 roku. Po utworzeniu Cesarstwa Austriackiego monarchia wkroczyła na nowe tory, by w 1867 roku osiągnąć apogeum w postaci dualistycznej Monarchii Austro-Węgierskiej. Dwa państwa, jedna korona – to był niełatwy balans między władzą centralną a wielokulturowością.
Wraz z nadejściem Marii Teresy do monarchii wkroczył duch reform: wprowadzenie obowiązku szkolnego, reformy podatkowe, zniesienie tortur – jej działania położyły fundamenty nowoczesnej Austrii. Jej syn, Józef II, nadał ton centralizacji i unowocześnieniu administracji, co uznaje się za krok ku nowoczesności. Założenie Cesarstwa w 1804 roku i kompromis z Węgrami w 1867 roku stworzyły wielojęzyczną realną unię w sercu Europy.
Jednak im dalej rozszerzało się imperium, tym bardziej stawało się kruche. Nacjonalistyczne napięcia, polityczne przewroty i I wojna światowa doprowadziły do jego rozpadu. 11 listopada 1918 roku cesarz Karol I podpisał na zamku Schönbrunn akt abdykacji – przypieczętowując kres pewnej ery.
Monarchia przeszła do historii, lecz jej dziedzictwo pozostało. Dziś zamki, place i muzea w całej Austrii opowiadają o blasku i ambiwalencji panowania Habsburgów. W wystawnych salach, reformowanych instytucjach edukacyjnych i zróżnicowanej tożsamości narodowej odbija się historia, którą współczesna Austria opowiada na nowo – z nutą uśmiechu i refleksji.
Polityka małżeńska: „Bella gerant alii, tu felix Austria nube“ – „Wojny niech sobie prowadzą inni, Ty, szczęśliwa Austrio, żeń się!“
Najsłynniejsi Habsburgowie
Maximilian I
„Ostatni rycerz” – miłośnik turniejów, dowódca 25 kampanii i twórca imperium dzięki małżeńskim sojuszom.
Maria Teresa
Wprowadziła obowiązek szkolny, stworzyła stałą armię i zreformowała państwo – władczyni łącząca realną władzę z duchem oświecenia.
Maria Antonina
Między wiedeńskim dzieciństwem, rokokowym przepychem a gilotyną – jej życie wiodło z cesarskiego dworu do rewolucji francuskiej. Los na pograniczu dyplomacji i dramatu.
Franciszek Józef I
Wstąpił na tron w wieku 18 lat, wprowadził Austrię w nowoczesność i rządził prawie 70 lat – monarcha łączący obowiązek, kontrolę i chłodną kalkulację.
Arcyksiążę Rudolf
Między nauką, duchem reform a presją rodziny – jego życie tragicznie zakończyło się w Mayerling. Punkt zwrotny w dziejach monarchii.
Franciszek Ferdynand
Opowiadał się za reformami i dążył do równowagi w wielonarodowym państwie – jego gwałtowna śmierć w Sarajewie uruchomiła lawinę wydarzeń prowadzącą do I wojny światowej.
Karol I
Objął tron w 1916 roku, wprowadził reformy społeczne i bezskutecznie zabiegał o pokój separatystyczny w 1917 r. – w 1918 r. zrzekł się władzy.
Śladami Habsburgów w Wiedniu
Kościół Wotywny
Wzniesiony po zamachu na Franciszka Józefa był wyrazem wdzięczności, manifestacją władzy i symbolem monarchii szukającej jedności w burzliwych czasach.
Krypta Kapucyńska
Ciała 12 cesarzy, 19 cesarzowych i 150 członków rodziny spoczęły tu w okazałych sarkofagach, pozostawiając na wieki milczącym dowodem ich obecności.
Hermesvilla
Cesarski dar dla cesarzowej, która wolała podróże – to miejsce miało związać Sisi z Wiedniem, ale rzadko było jej prawdziwą ostoją.
Cesarska Wozownia
Korowodne powozy koronacyjne, luksusowe karety i samochód ostatniego cesarza opowiadają o habsburskiej reprezentacji – od osobistych historii po cztery wieki mobilności.
Muzeum Mebli
Od tronu podróżnego po salon Sisi – tu widać, jak żyli, mieszkali i urządzali się Habsburgowie. Zajrzyj za kulisy cesarskiej sztuki mieszkania.
Nowy Hofburg
Instrumenty, zbroje i dary – w Nowym Hofburgu łączą się cztery stulecia cesarskiego stylu życia, wpływów politycznych i globalnych kontaktów rodziny.
Kościół Augustianów
Tu przysięgały miłość Maria Teresa, Maria Antonina i Sisi, a 54 serca spoczywają w urnach – to miejsce łączyło Habsburgów w życiu, miłości i śmierci.
Śladami Habsburgów w Innsbrucku
Złoty Dach
2 657 pozłacanych gontów, reliefy i cesarska loża – to tu cesarz Maksymilian I przyjmował hołdy i kreował swój wizerunek w duchu przełomu około 1500 roku.
Cesarska Rezydencja Hofburg
Dawna siedziba władców dziś prezentuje sale paradne, portrety w Sali Gigantów i apartament Sisi – miejsce, w którym historia Habsburgów wciąż żyje.
Cesarski Kościół Dworski
Cesarz Maksymilian I klęczy w brązie, otoczony sojusznikami i mitami – nie tylko grobowiec, lecz metalowy obraz habsburskiej historii.
Śladami Habsburgów w Austrii
Po pożarze cesarz Maksymilian I przekazał miasto stanom – tak powstało centrum z pałacami szlacheckimi, fortyfikacjami i słynną fontanną.
Od Fryderyka III po arcyksięcia Johanna – z zamkowym wzgórzem i arsenałem stało się bastionem przeciwko Osmanom, wojskowym centrum dla habsburskiej stabilności.
Między chórami, zieloną sceną a koroną – wspierane przez Habsburgów klasztory i ich ulubione tereny łowieckie ukształtowały ten krajobraz kulturowy.
Punkt widokowy cesarza Franciszka Józefa (2369m)
W 1856 roku Franciszek Józef I wraz z Sisi wędrowali do krawędzi lodowca – miejsce z widokiem na Großglockner nosi od tamtej pory jego imię i upamiętnia wspólny czas.
Baden bei Wien
Od miejsca wyciszenia do centrum decyzji – w pałacu z ogrodowym pawilonem Karol I planował pokój i podpisywał dokumenty, które miały odmienić Europę.
Hall-Wattens
Sól dawała władzę, srebro – bogactwo: dzięki górnictwu Habsburgowie umacniali swoją suwerenność, pozostawiając ślady w kamieniu, monecie i historii.
Zamki i opactwa Habsburgów
Zamek Niederweiden
Maria Teresa urządzała na zamku uczty dla towarzystw myśliwskich i podziwiała przedstawienia teatralne w amfiteatrze – miejsce barokowej radości życia i splendoru.
Cesarska willa
Prosta w formie, bogata w znaczenie – letnia rezydencja, w której Franciszek Józef I tworzył historię i zapiski dziejów rodziny.
Zamek Halbturn
Maria Teresa podarowała go Marii Krystynie w prezencie ślubnym. Jej przybrany syn, arcyksiążę Karol, uczynił z zamku centrum linii łączącej sztukę, politykę i myślistwo.
Zamek Laxenburg
Miejsce podróży poślubnych, polowań i ogrodowych rozkoszy – barokowa elegancja i angielski park w służbie habsburskiego prestiżu.
Opactwo Klosterneuburg
Tu spoczywa korona kraju – dar Maksymiliana III, symbol wierności dynastii w czasie wojny i pokoju.
Zamek Hof
Wdowi pałac Marii Teresy, rozbudowany przez Józefa II – dziś żywe barokowe dziedzictwo Habsburgów.
Myśliwski zamek Mayerling
Samotnia następcy tronu Rudolfa – dziś klasztor i miejsce ciszy, gdzie ołtarz zastąpił łoże kochanków.
Zamek Artstetten
Planowany jako schronienie dla Franciszka Ferdynanda, po Sarajewie stał się miejscem wiecznego spoczynku pary książęcej – strzeżonym do dziś przez ich potomków
Zamek Eckartsau
Cesarz Karol I czekał na cud – aż do wygnania w 1919 roku. Miejsce, w którym zamknęło się 600 lat historii Habsburgów i dobiegło końca światowe imperium.
Zamek Linz
Od rzymskiego kasztelu do rezydencji Habsburgów – za panowania Fryderyka III budynek zyskał bastiony i Bramę Fryderyka.