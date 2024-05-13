Rețete din Austria

Gândirea neconvențională și rafinarea preparatelor regionale, extrem de delicioase, de altfel, este o pasiune pe care noi, austriecii, adorăm să o împărtășim.

Rețetele și specialități regionale sunt embleme ale țării lor de origine. Acestea pot spune multe despre sufletul unei țări, precum și despre deschiderea către alte culturi.

Combinația de influențe diferite din meniu, pe care acum le considerăm specialități austriece, nu ar fi apărut niciodată fără un dialog intercultural care s-a întins de-a lungul secolelor. Iar austriecii, în special, sunt maeștri în a aduce diferite influențe culturale în farfurie.