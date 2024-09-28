Munți și lacuri în Austria
Puterea magică pentru trup, minte și suflet
Experimentați munții și lacurile, uitați de viața de zi cu zi
În Austria, oamenii aleg adesea ritmul naturii. Proverbialul stil de viață alpin are aici o tradiție îndelungată, deoarece oamenii din Austria și-au iubit întotdeauna munții și lacurile. În majoritatea Regiuni această pasiune este o parte naturală a planificării timpului liber. Ceea ce natura a creat într-un capriciu minunat - și ceea ce oamenii din Austria îngrijesc în mod sustenabilpoate fi experimentat aici în multe activități: în drumeții, pe trasee de mare altitudine, via ferratas securizate și trasee extinse de mountain bike. Munții austrieci - un vis! Țara este caracterizată de Alpi alpi - lanțuri muntoase impunătoare care alternează cu văi, Păduri și pajiști, pășuni alpine și lacuri montane cristaline. În mijlocul acestor peisaje, satele și orașele sunt intercalate, conferind diferitelor regiuni un caracter propriu și o cultură bogată, strâns legată de mediul alpin.
Imersați-vă în regatul apelor din Austria
Munți și Apa sunt împreună în Austria. Acest element prețios poate fi experimentat în pârâurile de munte și în râurile puternice, Lacuri scăldate și cascade tunătoare. Limpede și pură, deoarece în Austria apa provine din izvoare și ape subterane - o bogăție în care țara, una dintre cele mai bogate în apă din lume, se îmbăiază la propriu.
Vacanțe la munte sau lângă apă
Unde puteți simți stilul de viață alpin?
Fericirea mișcării în natură
"A merge, a te mișca, a urca un munte și a coborî din nou - aceasta este o paralelă cu viața", spune cineva care ar trebui să știe - Peter Habeler, alpinist extremist austriac și pionier al muntelui. Și, într-adevăr, cunoaștem sentimentul: exercițiile în natură ne fac mai calmi, mai fericiți. Natura are un efect calmant, circulația este stimulată și mintea este eliberată.
Soarele strălucește, suflă o briză plăcută, iar giganții alpini din jur sunt impresionanți. La începutul drumeției, vă concentrați pe conversații sau pe propriile gânduri, apoi din ce în ce mai mult pe traseu și în cele din urmă doar pe natură. Dintr-o dată, viața de zi cu zi este departe și aici și acum este ceea ce contează. Munții au un efect magic, oamenii se regăsesc acolo fără să caute în mod activ: Onestitate, autenticitate și un loc unde totul este corect.
Țara munților (înalți) și a pășunilor alpine
Opt țări alpine au în comun cel mai înalt lanț muntos din Europa, uriașa masă de stâncă întinzându-se pe aproximativ 200 000 de kilometri pătrați.
Cu 29%, Austria deține cea mai mare parte din Alpi, cu numeroase pășuni de munte la care să vă opriți.
Pășunile alpine, habitate energizante
Lucrul meu preferat este să fiu în natură, să mă expun elementelor și să-mi găsesc liniștea interioară. Dintr-o dată poți vedea din nou lucrurile simple și frumoase.Guido Unterwurzacher, Ghid montan tirolez și alpinist extrem
Statele federale ale Austriei cu munți și lacuri
Sfaturi pentru protecția climei
Luați înapoi și aruncați tot ce aduceți pe munte - șervețele, ambalaje, sticle de băut etc.
Urmați întotdeauna traseele de drumeție semnalizate! În acest fel, animalele și pădurile tinere rămân neperturbate.
Fiți atenți la animalele sălbatice! Observați vacile, oile și animalele sălbatice doar de la distanță.
Rețeaua bine bine dezvoltată rețea de trenuri regionale și autobuze pentru drumeții.
Alegeți cabanele care sunt angajate față de sustenabilitate și protecția mediului.
Faceți-i pe copiii dvs. să fie încântați de natură! Ceea ce știu cei mici, vor aprecia și ei.
Protejați biodiversitatea protejați: Rangerii Rangeri din parcurile naționale arată cum se face.