Munți și lacuri în Austria

Combinația de munți și lacuri are un efect deosebit de magic asupra corpului, minții și sufletului. Este unic să simți acest stil de viață alpin și apropierea de natură.

Experimentați munții și lacurile, uitați de viața de zi cu zi

În Austria, oamenii aleg adesea ritmul naturii. Proverbialul stil de viață alpin are aici o tradiție îndelungată, deoarece oamenii din Austria și-au iubit întotdeauna munții și lacurile. În majoritatea Regiuni această pasiune este o parte naturală a planificării timpului liber. Ceea ce natura a creat într-un capriciu minunat - și ceea ce oamenii din Austria îngrijesc în mod sustenabilpoate fi experimentat aici în multe activități: în drumeții, pe trasee de mare altitudine, via ferratas securizate și trasee extinse de mountain bike. Munții austrieci - un vis! Țara este caracterizată de Alpi alpi - lanțuri muntoase impunătoare care alternează cu văi, Păduri și pajiști, pășuni alpine și lacuri montane cristaline. În mijlocul acestor peisaje, satele și orașele sunt intercalate, conferind diferitelor regiuni un caracter propriu și o cultură bogată, strâns legată de mediul alpin.

Imersați-vă în regatul apelor din Austria

Munți și Apa sunt împreună în Austria. Acest element prețios poate fi experimentat în pârâurile de munte și în râurile puternice, Lacuri scăldate și cascade tunătoare. Limpede și pură, deoarece în Austria apa provine din izvoare și ape subterane - o bogăție în care țara, una dintre cele mai bogate în apă din lume, se îmbăiază la propriu.