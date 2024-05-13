Coronițe de Paște
- Classics
- Sweet
- Vegetarian
- dessert
Cu doar câteva ingrediente și câțiva pași simpli, poți crea propria ta coroniță de Paște.
Mod de preparare
- Timp de preparare: 45 min
- 6 bucăți
Amestecă mierea și drojdia cu laptele până când drojdia se dizolvă complet. Lasă să se odihnească până când se formează bule mici.
Între timp, pune făina și un vârf de cuțit de sare într-un castron mare și amestecă. Adaugă amestecul de drojdie, untul și ouăle și frământă totul până obții un aluat omogen folosind cârligul de aluat al mixerului de mână. Alternativ, pudrează o suprafață de lucru cu puțină făină și frămânâtă aluatul cu mâna. Apoi pune aluatul într-un castron presărat cu puțină făină, acoperă-l cu un prosop de bucătărie și lasă-l să crească la temperatura camerei timp de 1 oră.
După faza de repaus, preîncălzește cuptorul la 180 °C.
Pudrează suprafața de lucru cu făină. Împarte aluatul în șase părți. Modelează bucățile de aluat în rulouri de aproximativ 25 cm lungime. Apoi taie de două ori pe lungime cu un cuțit ascuțit. Împletește cele trei fire de aluat. Închide capetele pentru a forma un cerc.
Unge coronițele cu puțin lapte înainte de coacere.
Coace la aceeași temperatură timp de aproximativ 25 - 30 de minute, până devin aurii.
După ce s-au copt, lasă-le să se răcească. Înainte de servire, pune un ou de Paște în centru și savurează cu unt și gem.