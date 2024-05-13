Regiunea care a dat naștere legendarului concept de „sommerfrische” își dezvăluie farmecul deosebit în Salzkammergut: descoper-o și tu.

Cu linii drepte, curbe, rotunde – și de o frumusețe deosebită: Austria Superioară își spune povestea prin forme. În liniile clare ale fermelor cu plan pătrat din regiunea deluroasă Mühlviertel, în spectaculosul cot al Dunării la Schlögen, unde Dunărea își găsește propriul ritm, și în Bad Ischl, din Salzkammergut, unde istoria culturală continuă să-și lase amprenta până în prezent. Această interacțiune creează un ansamblu armonios.

Linz, capitala progresistă a landului situată pe malul Dunării, s-a transformat dintr-un oraș al oțelului într-un laborator cultural plin de viață. În calitate de „Oraș al artelor media” al UNESCO și prin intermediul Ars Electronica, „Muzeul viitorului”, orașul continuă să dezvolte cultura digitală. Din punct de vedere culinar, tortul de Linz reprezintă un contrapunct dulce: cu gem de coacăze și modelul cu romburi al aluatului, aceasta simbolizează o plăcere cu tradiție – dovadă fiind cea mai veche rețetă de tort din lume, datând din anul 1653.

Vino, explorează, deconectează-te – în Salzkammergut, echilibrul dintre viața profesională și cea personală pare surprinzător de ușor de atins. Peste 70 de lacuri te invită să te plimbi cu SUP-ul, să pornești la drum cu caiacul, să ridici pânzele sau pur și simplu să te lași purtat de valuri. Prospețime de vară pură. Austria Superioară îmbină răsfățul cu activul: fie că este vorba de o drumeție relaxantă spre o cabană, fie de un traseu alpin solicitant, prin câmpii întinse și văi fluviale impunătoare. Pe două roți îți vei găsi ritmul – pe piste de biciclete liniștite, pe trasee solicitante și prin întâlniri cu peisaje și oameni care nu trebuie neapărat să fie zgomotoși. Găsește work-bike balance în Austria Superioară!