Panoramic view of Altmünster on Lake Traunsee
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Austria Superioară
Vacanță de vară între lacuri, munți și descoperiri culturale

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Regiunea care a dat naștere legendarului concept de „sommerfrische” își dezvăluie farmecul deosebit în Salzkammergut: descoper-o și tu.

Cu linii drepte, curbe, rotunde – și de o frumusețe deosebită: Austria Superioară își spune povestea prin forme. În liniile clare ale fermelor cu plan pătrat din regiunea deluroasă Mühlviertel, în spectaculosul cot al Dunării la Schlögen, unde Dunărea își găsește propriul ritm, și în Bad Ischl, din Salzkammergut, unde istoria culturală continuă să-și lase amprenta până în prezent. Această interacțiune creează un ansamblu armonios.

Linz, capitala progresistă a landului situată pe malul Dunării, s-a transformat dintr-un oraș al oțelului într-un laborator cultural plin de viață. În calitate de „Oraș al artelor media” al UNESCO și prin intermediul Ars Electronica, „Muzeul viitorului”, orașul continuă să dezvolte cultura digitală. Din punct de vedere culinar, tortul de Linz reprezintă un contrapunct dulce: cu gem de coacăze și modelul cu romburi al aluatului, aceasta simbolizează o plăcere cu tradiție – dovadă fiind cea mai veche rețetă de tort din lume, datând din anul 1653.

Vino, explorează, deconectează-te – în Salzkammergut, echilibrul dintre viața profesională și cea personală pare surprinzător de ușor de atins. Peste 70 de lacuri te invită să te plimbi cu SUP-ul, să pornești la drum cu caiacul, să ridici pânzele sau pur și simplu să te lași purtat de valuri. Prospețime de vară pură. Austria Superioară îmbină răsfățul cu activul: fie că este vorba de o drumeție relaxantă spre o cabană, fie de un traseu alpin solicitant, prin câmpii întinse și văi fluviale impunătoare. Pe două roți îți vei găsi ritmul – pe piste de biciclete liniștite, pe trasee solicitante și prin întâlniri cu peisaje și oameni care nu trebuie neapărat să fie zgomotoși. Găsește work-bike balance în Austria Superioară!

Câteva informații despre Austria Superioară
Capitala:Linz
Suprafață:11.982 km²
Număr de locuitori:aprox. 1,53 milioane (informație din 2025)
Parcuri naturale:4
Lacuri de scăldat:70
Cel mai adânc lac:Traunsee (191 m)
Cel mai înalt munte:Hoher Dachstein (2.995 m)

Cardurile din Austria Superioară sunt cheia către oferte speciale la experiențe. Poți folosi gratuit telecabinele, poți vizita obiectivele turistice la preț redus și poți face și croaziere la prețuri avantajoase pe lacuri și râuri.

Calendarul de evenimente este plin de evenimente tradiționale și moderne

Austria Superioară din toate perspectivele

Atracții de top

Regiunea Salzkammergut: prospețimea verii între Alpi&lacuri

Experiența în natură la lacurile Gosauseen

Observații astronomice: cele mai frumoase locuri

Landul berilor: experiențe cu bere în Austria Superioară

Geinberg: spa resort

Parcul Național Kalkalpen: descoperă natura sălbatică

Ars Electronica Center: Muzeul Viitorului

Traseul Donausteig: 450 km, 23 etape, 49 de runde

Cele mai frumoase centre vechi: Bad Ischl, Gmunden și Enna

Peștera de gheață Dachstein: aventură în stâncă și gheață

Activități în Austria Superioară

Destinații din Austria Superioară

Cele mai frumoase regiuni

Salzkammergut

67 de lacuri, 15 munți cu altitudini de peste 1500 metri: o perlă a naturii. Iar cultura de aici este cireașa de pe tort.

Salzkammergut

Regiunea Attersee-Attergau

Un paradis acvatic strălucitor, de un albastru-verde. Și, încă din Belle Époque, sursă de inspirație pentru artiști precum Gustav Klimt.

Regiunea Attersee-Attergau

Mondsee-Irrsee

Plăcerea absolută a scăldatului în cel mai cald lac din Salzkammergut, provocări sportive pe Drachenwand, monumente culturale și natură în stare pură.

Mondsee-Irrsee

Traunsee-Almtal

„Dunkelblaues Tintenfass”, cel mai adânc lac din Austria, vânturi puternice pentru navigatori. Mai la vest se află valea Almtal – ideală pentru drumeții și ciclism.

Traunsee-Almtal

Lacul Hallstätter See

Având vedere spre Dachstein, Bad Goisern și Hallstatt se află lângă lac – fiind parte din patrimoniul cultural mondial, acestea sunt un motiv fotografic popular.

Lacul Hallstätter See

Mühlviertel

Cel mai bine se poate explora platoul verde și deluros din granit din nord cu bicicleta sau călare. Minunat în primăvară: pomii fructiferi înfloriți! 

Mühlviertel

Zonă alpină 360°

Oamenii care se simt bine în natură iubesc această regiune: atracțiile montane sunt pădurile din Parcul Național Kalkalpen și munții Pyhrn-Priel.

Zonă alpină

Regiunea Dunării

Bucură-te de drumeții, ciclism și peisaje de vis pe „artera albastră” a Europei, precum și de priveliști fabuloase – în special de forța naturii de la cotul Schlögen.

Regiunea Dunării

Cele mai frumoase orașe și locuri

Enns

Cel mai vechi oraș din Austria este primul oraș Cittáslow: în Enns, încetinirea, diversitatea și regionalitatea au prioritate față de agitație și ritmul alert al vieții.

Enns

Steyr

Unul dintre cele mai vechi orașe din Austria: La confluența râurilor Enns și Steyr, în 980 a fost pusă piatra de temelie pentru construirea castelului Lamberg.

Steyr

Braunau am Inn

Cu centrul său istoric și piața gotică, inima regiunii Innviertel este un punct de întâlnire pentru cicliștii amatori.

Braunau am Inn

Wels

De la vremea romanilor și până astăzi, Wels an der Traun este un plin de activitate. Turnul Ledererturm, simbolul orașului, este poarta de acces către casele din centru.

Wels

Gmunden am Traunsee

Stațiune balneară cu istorie: Numeroasele vile somptuoase sunt mărturia epocii imperiale apuse. Ceramica din Gmunden este un simbol al orașului.

Gmunden am Traunsee
Evenimente speciale

Tradiții în Austria Superioară

  • Duminica Liebstatt: pe data de 15 martie 2026, la Gmunden, oamenii își fac cadouri reciproc sub forma unei inimioare din turtă dulce. Acest obicei datează din anul 1641 și face parte din „patrimoniul cultural imaterial”.

  • Paradele cu zurgălăi/Glöcklerläufe: pe 5 ianuarie, Glöcklerii traversează Salzkammergut cu creații strălucitoare, purtate pe cap. Conform tradiției ei alungă „spiritele rele”.

  • Carnavalul din Ebensee: din 1604, la mijlocul lunii februarie, străzile din Ebensee am Traunsee sunt împânzite de parade pline de culoare.

  • Tradiții & transhumanțala sfârșitul verii, vacile împodobite în culori vii sunt însoțite de la alpin.

  • Târgurile de Advent: în Steyr sau la castelul Weinberg, în Mühlviertel, în St. Wolfgang, târgurile de Crăciun și-au făcut un nume.

Arta și cultura în Austria Superioară, înconjurate de natură și tehnologie futuristă

Obiectivele din Austria Superioară

Evenimente speciale

Personalități faimoase

Chiar și la 125 de ani după moartea sa, fascinația pentru viața lui Sisi rămâne neschimbată. Descoperă locurile ei preferate.

Adalbert Stifter: scriitor al perioadei Biedermeier

Locurile din Böhmerwald care l-au inspirat pe scriitor au dăinuit: castele fortificate pe vârfuri de munte, câmpuri de pietre și blocuri de granit.

Adalbert Stifter (1805-1868)

Rețete

Linzer Torte

Particularitatea tortului Linz este așa-numita „masă Linzer”. Tortul Linz are la bază ceea ce se dovedește a fi cea mai veche rețetă de tort din lume. Recreează gustul!

Linzer Torte

Fursecuri Linzer

Fursecurile Linzer (de: Linzer Augen) sunt probabil una dintre cele mai cunoscute și mai tradiționale prăjituri de Crăciun din Austria.

Fursecuri Linzer

File de păstrăv cu ciuperci de pădure

Secretul? Ciupercile de pădure și plantele aromatice proaspete. Această rețetă pentru „connoisseuri” se prepară rapid și ușor.

File de păstrăv cu ciuperci de pădure

Gălușcuțe turtite cu brânză

Dacă vrei să te răsfeți cu un deliciu culinar, atunci îți recomandăm să încerci găluștile turtite cu brânză, o specialitate din localitatea Kössen.

Gălușcuțe turtite cu brânză

Kaiserschmarren

Această rețetă îți arată cum poți face Kaiserschmarren rapid și ușor. Secretul: presară zahăr tos peste Kaiserschmarren și lasă-l să se caramelizeze în cuptor.

Kaiserschmarren

Ștrudel cu mere

Această rețetă te ajută să faci cel mai bun ștrudel cu mere, ca la el de acasă, la Viena. Secretul constă în umplutură: mere, stafide, pesmet de nuci și scorțișoară.

Ștrudel cu mere

Cazări speciale

Hotel Weissen Rössl la Wolfgangsee: 4* superior

Das Traunsee din Traunkirchen: 4* superior

Boutiquehotel Aichinger am Attersee: 4*

Schlosshotel Mondsee in Mondsee: 4*

Hotel am Domplatz in Linz: 4*

Dilly Nationalpark Resort: wellness, 4* superior

Baumhotel Kopfing: cazare în căsuțe în copac

Mühltalhof în Neufelden: bucătărie & cazare de excepție

Hotel Aviva în Mühlviertel: Singlehotel, 4* superior

Best Western Parkhotel Hagenberg: 4* superior

Regiune cu biodiversitate

Parcuri naturale

Austria Inferioară încântă prin diversitatea sa: dealuri domoale, păduri, pajiști, lacuri și râuri cu apă cristalină. În mijlocul acesteia se află patru parcuri naturale, care se întind pe o suprafață de 212 km². Acestea te invită la excursii, experiențe în natură și descoperiri în liniște – fie că este vorba de drumeții, plimbări cu bicicleta sau observarea naturii. Pentru toți cei care caută ceva autentic.

Ce putem face pentru a proteja biodiversitatea?

  1. Respectă natura din SalzburgerLand este plin de evenimente tradiționale și moderne. Rămâi pe traseele marcate și nu lăsa gunoi în urmă, ci ia-l cu tine.

  2. Alege mobilitatea durabilă. Folosește transportul public sau bicicletele.

  3. Respectă animalele sălbatice. Observă animalele de la o distanță sigură.

  4. Bucură-te conștient de mâncare bio. Alege produse locale și sustenabile.

  5. Protejează biodiversitatea. Protejarea și conservarea biodiversității sunt esențiale pentru echilibrul ecologic.

Parcuri naturale în AustriaSuperioară
Construită cu pietre naturale

Ferma cu plan pătrat din Austria Superioară

Între Enns, Steyr, Wels și Linz, impunătoarele ferme cu plan pătrat populează peisajul deluros încă din Evul Mediu. Iar forma este cea care le conferă numele: Situate în mijlocul pădurilor și al câmpurilor, fermele alcătuiesc peisajul clasic de la poalele Alpilor. În funcție de regiune, clădirile cu plan pătrat au fost construite din gresie, calcar sau granit. Pereții, cu o grosime de până la un metru, rețin căldura iarna și țin răcoarea în zilele toride de vară.

La prima vedere, clădirea pătrată pare destinată exclusiv agriculturii. Cu toate acestea, în detalii se regăsesc elemente baroce și ornamente decorative în stil Art Nouveau. În unele locuri, și ușile și porțile prezintă ornamente bogate.

Ferma cu plan pătrat

FAQs

Landul Austria Superioară, cu amestecul său format din

  • lacuri cristaline (de exemplu Attersee, Traunsee, Mondsee, Irrsee, Wolfgangsee, Hallstätter See) și munți Hoher Dachstein (2.995 m), Torstein (2.948 m), Großer Priel (2.523 m), Traunstein (1.691 m), Hoher Nock (1.961 m), Schafberg (1.783 m) – înSalzkammergut,

  • capitala progresistă a landului,Linzde pe malul Dunării, cu emblema sa dulce, tortul Linz sau Linzer Torte,

  • ferme cu curți pătrate în regiunea deluroasăMühlviertel,

  • cu cele 50 de fabrici de bere și 100de sortimente de bere,

  • cotul unic al Dunării de laSchlögende pe Dunăre este bucurie pură pentru iubitorii de natură, precum și pentru cei de cultură șigastronomie.din SalzburgerLand este plin de evenimente tradiționale și moderne.

Austria Superioară este ideală pentrudrumeții,ciclismșisporturi nauticepe lacuri și râuri. La acestea se adaugă experiențe în natură, precumtrecători, chei și cascade,precum șievenimente culturale, muzee și alte activități; cu alte cuvinte, este locul ideal pentru zile active și momente de relaxare.

Opțiunile includ munții și lacurile dinSalzkammergut, din sudul Austriei Superioare.

Zona alpinădin jurul Pyhrn-Priel, precum șiParcul Național Kalkalpen/Alpii Calcaroșicu creste muntoase acoperite de păduri.

ValeaDunăriiDunării străbate landul de la vest la est, iar în mijlocul acesteia se aflăLinz, capitala landului.

La nord de aceasta se întind dealurile regiuniiMühlviertel .

Numele landului provine de la numele teritoriului predecesor,ArhiducatulAustriei de peste Enns, unul dintre teritoriile moștenitede Habsburgi.din SalzburgerLand este plin de evenimente tradiționale și moderne.

Austria Superioară și a sa capitală,Linz, este locul potrivit pentru oamenii care sunt în căutarea melanjului perfect dintre artă contemporană, tehnologie futuristă și experiențe deosebite în natură.

Aceasta este o selecție a celor mai frumoaseObiective turistice din Austria Superioară:

Ca de exemplu Ars Electronica Center, muzeul Lentos, Schlossmuseum, muntele Pöstlingberg din Linz, capitala culturii Bad Ischl Salzkammergut, precum și mănăstirile (Mănăstirea St. Florian, Mănăstirea Schlägl și Mănăstirea Schlierbach).

Cel mai înalt munte din Austria Superioară este Hohe Dachstein (2.995 m), cel mai înalt vârf al munților Dachstein.

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