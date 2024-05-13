Introduction
Cu linii drepte, curbe, rotunde – și de o frumusețe deosebită: Austria Superioară își spune povestea prin forme. În liniile clare ale fermelor cu plan pătrat din regiunea deluroasă Mühlviertel, în spectaculosul cot al Dunării la Schlögen, unde Dunărea își găsește propriul ritm, și în Bad Ischl, din Salzkammergut, unde istoria culturală continuă să-și lase amprenta până în prezent. Această interacțiune creează un ansamblu armonios.
Linz, capitala progresistă a landului situată pe malul Dunării, s-a transformat dintr-un oraș al oțelului într-un laborator cultural plin de viață. În calitate de „Oraș al artelor media” al UNESCO și prin intermediul Ars Electronica, „Muzeul viitorului”, orașul continuă să dezvolte cultura digitală. Din punct de vedere culinar, tortul de Linz reprezintă un contrapunct dulce: cu gem de coacăze și modelul cu romburi al aluatului, aceasta simbolizează o plăcere cu tradiție – dovadă fiind cea mai veche rețetă de tort din lume, datând din anul 1653.
Vino, explorează, deconectează-te – în Salzkammergut, echilibrul dintre viața profesională și cea personală pare surprinzător de ușor de atins. Peste 70 de lacuri te invită să te plimbi cu SUP-ul, să pornești la drum cu caiacul, să ridici pânzele sau pur și simplu să te lași purtat de valuri. Prospețime de vară pură. Austria Superioară îmbină răsfățul cu activul: fie că este vorba de o drumeție relaxantă spre o cabană, fie de un traseu alpin solicitant, prin câmpii întinse și văi fluviale impunătoare. Pe două roți îți vei găsi ritmul – pe piste de biciclete liniștite, pe trasee solicitante și prin întâlniri cu peisaje și oameni care nu trebuie neapărat să fie zgomotoși. Găsește work-bike balance în Austria Superioară!
Cardurile din Austria Superioară sunt cheia către oferte speciale la experiențe. Poți folosi gratuit telecabinele, poți vizita obiectivele turistice la preț redus și poți face și croaziere la prețuri avantajoase pe lacuri și râuri.
Austria Superioară din toate perspectivele
Atracții de top
Cele mai frumoase regiuni
Salzkammergut
67 de lacuri, 15 munți cu altitudini de peste 1500 metri: o perlă a naturii. Iar cultura de aici este cireașa de pe tort.
Regiunea Attersee-Attergau
Un paradis acvatic strălucitor, de un albastru-verde. Și, încă din Belle Époque, sursă de inspirație pentru artiști precum Gustav Klimt.
Mondsee-Irrsee
Plăcerea absolută a scăldatului în cel mai cald lac din Salzkammergut, provocări sportive pe Drachenwand, monumente culturale și natură în stare pură.
Traunsee-Almtal
„Dunkelblaues Tintenfass”, cel mai adânc lac din Austria, vânturi puternice pentru navigatori. Mai la vest se află valea Almtal – ideală pentru drumeții și ciclism.
Lacul Hallstätter See
Având vedere spre Dachstein, Bad Goisern și Hallstatt se află lângă lac – fiind parte din patrimoniul cultural mondial, acestea sunt un motiv fotografic popular.
Mühlviertel
Cel mai bine se poate explora platoul verde și deluros din granit din nord cu bicicleta sau călare. Minunat în primăvară: pomii fructiferi înfloriți!
Zonă alpină 360°
Oamenii care se simt bine în natură iubesc această regiune: atracțiile montane sunt pădurile din Parcul Național Kalkalpen și munții Pyhrn-Priel.
Cele mai frumoase orașe și locuri
Enns
Cel mai vechi oraș din Austria este primul oraș Cittáslow: în Enns, încetinirea, diversitatea și regionalitatea au prioritate față de agitație și ritmul alert al vieții.
Steyr
Unul dintre cele mai vechi orașe din Austria: La confluența râurilor Enns și Steyr, în 980 a fost pusă piatra de temelie pentru construirea castelului Lamberg.
Braunau am Inn
Cu centrul său istoric și piața gotică, inima regiunii Innviertel este un punct de întâlnire pentru cicliștii amatori.
Wels
De la vremea romanilor și până astăzi, Wels an der Traun este un plin de activitate. Turnul Ledererturm, simbolul orașului, este poarta de acces către casele din centru.
Tradiții în Austria Superioară
Duminica Liebstatt: pe data de 15 martie 2026, la Gmunden, oamenii își fac cadouri reciproc sub forma unei inimioare din turtă dulce. Acest obicei datează din anul 1641 și face parte din „patrimoniul cultural imaterial”.
Paradele cu zurgălăi/Glöcklerläufe: pe 5 ianuarie, Glöcklerii traversează Salzkammergut cu creații strălucitoare, purtate pe cap. Conform tradiției ei alungă „spiritele rele”.
Carnavalul din Ebensee: din 1604, la mijlocul lunii februarie, străzile din Ebensee am Traunsee sunt împânzite de parade pline de culoare.
Tradiții & transhumanțala sfârșitul verii, vacile împodobite în culori vii sunt însoțite de la alpin.
Târgurile de Advent: în Steyr sau la castelul Weinberg, în Mühlviertel, în St. Wolfgang, târgurile de Crăciun și-au făcut un nume.
Arta și cultura în Austria Superioară, înconjurate de natură și tehnologie futuristă
Evenimente speciale
Personalități faimoase
Chiar și la 125 de ani după moartea sa, fascinația pentru viața lui Sisi rămâne neschimbată. Descoperă locurile ei preferate.
Rețete
Linzer Torte
Particularitatea tortului Linz este așa-numita „masă Linzer”. Tortul Linz are la bază ceea ce se dovedește a fi cea mai veche rețetă de tort din lume. Recreează gustul!
Fursecuri Linzer
Fursecurile Linzer (de: Linzer Augen) sunt probabil una dintre cele mai cunoscute și mai tradiționale prăjituri de Crăciun din Austria.
File de păstrăv cu ciuperci de pădure
Secretul? Ciupercile de pădure și plantele aromatice proaspete. Această rețetă pentru „connoisseuri” se prepară rapid și ușor.
Gălușcuțe turtite cu brânză
Dacă vrei să te răsfeți cu un deliciu culinar, atunci îți recomandăm să încerci găluștile turtite cu brânză, o specialitate din localitatea Kössen.
Kaiserschmarren
Această rețetă îți arată cum poți face Kaiserschmarren rapid și ușor. Secretul: presară zahăr tos peste Kaiserschmarren și lasă-l să se caramelizeze în cuptor.
Cazări speciale
Parcuri naturale
Austria Inferioară încântă prin diversitatea sa: dealuri domoale, păduri, pajiști, lacuri și râuri cu apă cristalină. În mijlocul acesteia se află patru parcuri naturale, care se întind pe o suprafață de 212 km². Acestea te invită la excursii, experiențe în natură și descoperiri în liniște – fie că este vorba de drumeții, plimbări cu bicicleta sau observarea naturii. Pentru toți cei care caută ceva autentic.
Ce putem face pentru a proteja biodiversitatea?
Respectă natura din SalzburgerLand este plin de evenimente tradiționale și moderne. Rămâi pe traseele marcate și nu lăsa gunoi în urmă, ci ia-l cu tine.
Alege mobilitatea durabilă. Folosește transportul public sau bicicletele.
Respectă animalele sălbatice. Observă animalele de la o distanță sigură.
Bucură-te conștient de mâncare bio. Alege produse locale și sustenabile.
Protejează biodiversitatea. Protejarea și conservarea biodiversității sunt esențiale pentru echilibrul ecologic.
Ferma cu plan pătrat din Austria Superioară
Între Enns, Steyr, Wels și Linz, impunătoarele ferme cu plan pătrat populează peisajul deluros încă din Evul Mediu. Iar forma este cea care le conferă numele: Situate în mijlocul pădurilor și al câmpurilor, fermele alcătuiesc peisajul clasic de la poalele Alpilor. În funcție de regiune, clădirile cu plan pătrat au fost construite din gresie, calcar sau granit. Pereții, cu o grosime de până la un metru, rețin căldura iarna și țin răcoarea în zilele toride de vară.
La prima vedere, clădirea pătrată pare destinată exclusiv agriculturii. Cu toate acestea, în detalii se regăsesc elemente baroce și ornamente decorative în stil Art Nouveau. În unele locuri, și ușile și porțile prezintă ornamente bogate.