Woman in dirndl holding wildflower bouquet on blooming mountain meadow, coniferous forest in background.
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SalzburgerLand
Vara la munte, cu drumeții, ciclism, lacuri de înot și destinații de excursie pentru întreaga familie

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Lacuri și cascade cristaline, pajiști alpine, păduri și un peisaj montan încântător: regiunea SalzburgerLand oferă senzația de apropiere de natură și de ușurință.

O vacanță de vară în regiunea SalzburgerLand se simte… ca o zi răcoroasă și ușoară la lac, … ca o gustare consistentă la cabana de munte, … ca o briză de apă la cascadă. Pentru că în SalzburgerLand natura joacă rolul principal. Aici, cel mai cald anotimp are chiar un nume: vara la munte. Totul este aici despre activitate, sport și bucuria de a petrece timpul în natură – Lebensgefühl alpin în toată splendoarea sa! Locuitorii din regiunea SalzburgerLand adoră activitățile în aer liber, de la drumeții și ciclism până la mici aventuri pe pășunile alpine.

Aproximativ 1.740 de pășuni montane își deschid porțile în timpul verii. În cabanele montane confortabile se servesc specialități regionale, băuturi și, uneori, au loc petreceri montane pline de voie bună. În această regiune, familiile pot găsi trasee tematice de drumeție, locuri de joacă în natură și locuri de odihnă adaptate copiilor. Cei care utilizează cardul SalzburgerLand beneficiază de avantaje suplimentare la numeroase destinații turistice, de la telecabine și muzee până la parcuri de distracții.

Parcul Național Hohe Tauern este o atracție de neuitat pentru iubitorii naturii: Cascade, peisaje alpine și o bogată biodiversitate așteaptă să fie descoperite. Regiunea lacurilor din Salzburg atrage vizitatorii cu lacurile sale de înot cu apă cristalină, ideale pentru înot, stand-up paddle sau plajă. Regiunea Salzkammergut, care face parte din landul Salzburg, este considerată de aproape 200 de ani un refugiu estival și îmbină peisajele alpine line cu orașe istorice precum Salzburg. Fie că este vorba de drumeții fără bagaje, ture cu bicicleta de munte, drumeții ghidate la pășuni sau tratamente de wellness la munte – vara în regiunea SalzburgerLand oferă experiențe pentru familii, cupluri și toți cei care apreciază natura, activitatea fizică și deliciile regionale.  

Câteva informații despre SalzburgerLand
Capitala:Salzburg
Suprafață:7.156 km²
Număr de locuitori:aprox. 572.900 (informație din 2025)
Cel mai înalt munte:Großvenediger (3.674 metri)
Parcul național:Hohe Tauern
Băi termale:6

SalzburgerLand Card îți oferă posibilitatea de a petrece o vacanță de vară cu numeroase atracții și destinații turistice în regiunea SalzburgerLand și în orașul Salzburg.

Calendarul de evenimente din SalzburgerLand este plin de evenimente tradiționale și moderne.

SalzburgerLand din toate perspectivele

Atracții de top

Hohe Tauern: cea mai mare zonă protejată din Alpi

Vara la munte: experiența la munte, în natură și la cabane

Cascada Krimml: cea mai mare cascadă naturală din Europa

Bucătăria alpină: pasiune & regionalitate

Șoseaua alpină Großglockner: traseu panoramic istoric

180 de lacuri de scăldat: distracție pură în apă

Băi termale și wellness: oaze de răsfăț & relaxare

Cetăți, castele și palate: istorie îndeaproape

Lumea giganților de gheață: explorează peștera

Activități în SalzburgerLand

Natură protejată în SalzburgerLand

Parcul național Parcul Național Hohe Tauern

cel mai mare parc național din întregi Alpi îndeplinește chiar și cele mai îndrăznețe așteptări alpine: Regiunea are peste 250 de vârfuri de peste 3000 de metri și 342 de ghețari într-un cadru natural protejat. Inima regiunii este reprezentată de muntele Großglockner. Cu o înălțime de 3.798 metri, acesta este cel mai înalt vârf montan din Austria. Dar și cunoscuta șosea alpină Großglockner oferă o experiență de condus plină de serpentine până la cea mai înaltă platformă panoramică din Austria.

De altfel, patria vulturilor, caprelor negre și marmotelor poate fi explorată în natură alături de rangerii parcului național. Iar parcul național din Mittersill își prezintă atracțiile într-un stil creativ.

Parcul Național Hohe Tauern

Idei de excursii în SalzburgerLand 

Cele mai frumoase regiuni

Lungau

De la 1.000 de metri altitudine, vârfurile, pajiștile alpine și lacurile de munte sunt cel mai bine accesibile pe jos sau cu bicicleta.

Lungau

Tennengau

Drumeții între grupul montan Osterhorn, bogat în pășuni alpine, și masivul carstic al Munților Tennen.

Tennengau

Großarltal

Drumeții și ciclism montan până la cabanele de munte sau la piscina în aer liber și muzeul din vale. Toate variantele de aici sunt minunate.

Großarltal

Saalfelden-Leogang

Atmosferă de vară cu drumeții, ciclism, evenimente și cultură între Steinernem Meer și Leoganger Steinberge – cu o gamă variată de activități pentru familii și sportivi.

Saalfelden-Leogang

Wagrain-Kleinarl

230 km de trasee de drumeție, 150 km de trasee de ciclism & activități variate, de la footgolf până la drumeții cu alpaca – natură, sport & experiențe pentru familie.

Wagrain-Kleinarl

Cele mai frumoase orașe și locuri

St. Gilgen pe malul lacului Wolfgangsee

Cunoscut și sub numele de „satul lui Mozart” de la Wolfgangsee, acest loc pitoresc oferă sport, cultură și natură. Un paradis natural plin de romantism.

St. Gilgen

Zell am See

Ghețar, munte, lac: Încă o dată, acest mix ne încântă – tipic pentru regiunea SalzburgerLand.

Zell am See

Saalfelden-Leogang

Renumit pentru activități în aer liber pline de adrenalină, evenimente, atracții culturale și peisaje montane incomparabile.

Saalfelden-Leogang

Mauterndorf

Un mic sat liniștit din Lungau, bogat în tradiții și înconjurat de munții Hohen Tauern.

Mauterndorf

Bad Gastein

Stațiune balneară istorică cu izvoare termale, arhitectură Belle Époque și un peisaj alpin impresionant.

Bad Gastein

Wagrain-Kleinarl

Un loc cu apă, munți, natură, multe activități – și simț al durabilității.

Wagrain-Kleinarl

Maria Alm

Un sat idilic atât vara, cât și iarna, cu acces direct la munții din lanțul Hochkönig.

Maria Alm
2600 de ani de istorie

Lumea de Sare Salzburg

Zăcământul de sare din Dürrnberg, lângă Hallein, situat în apropierea orașului, i-a determinat pe celți să se stabilească acolo încă din secolul al VI-lea î.Hr. Numele „Salzburg” a fost însă menționat pentru prima dată în documente în jurul anului 755. Începând cu anul 1190, comerțul înfloritor cu sare a adus bogăție și influență arhiepiscopilor din Salzburg – clădirile somptuoase în stil baroc, construite după modelul italian, mărturisesc acest lucru și astăzi. Cea mai importantă cale de transport pe apă era râul Salzach.

Totuși, alipirea la Monarhia Habsburgică a pus capăt comerțului în 1816. Întrucât Habsburgii au susținut exclusiv minele de sare din Hallstatt și Bad Ischl. În 1989, salina din Hallein, din regiunea SalzburgerLand, a fost închisă. Chiar și astăzi, vizitatorii pot descoperi mina de sare în cadrul unui tur ghidat impresionant.

Lumea de Sare Salzburg

Arta și cultura în regiunea SalzburgerLand, înconjurate de natură și Lebensgefühl alpin

Obiectivele din SalzburgerLand

Evenimente speciale

Personalități faimoase

Franz Xaver Gruber

Profesorul a compus celebra melodie „Noapte liniștită, noapte sfântă”, simbol al păcii și al solidarității.

Franz Xaver Gruber

Preotul Joseph Mohr

În anul 1818, Mohr și Gruber au adus împreună pentru prima dată melodia și textul pentru „Stille Nacht Heilige Nacht! Un cântec care unește oamenii dincolo de granițe.

Joseph Mohr
O legendă a cinematografiei

„The Sound of Music"

Puține filme muzicale au lăsat o amprentă atât de profundă la nivel mondial precum „The Sound of Music”. Filmat în Salzburg și în regiunea SalzburgerLand, filmul îmbină muzica, peisajul și povestea reală a Mariei Augusta Trapp și a extraordinarei sale familii de coriști, oferind o experiență cinematografică atemporală. Ceea ce a început ca o amintire personală s-a transformat într-un succes mondial care a marcat generații întregi.

Până în prezent, aceste lumi cinematografice pot fi redescoperite la fața locului: la Castelul Hellbrunn, în Grădina Mirabell din orașul Salzburg, în Bazilica din Mondsee sau în St. Gilgen, pe malul lacului Wolfgangsee. Locuri în care scenele din filme se suprapun cu peisajul real – și în care muzica pare să răsune încă.

Rețete

File de păstrăv cu ciuperci de pădure

Secretul? Ciupercile de pădure și plantele aromatice proaspete. Această rețetă pentru „connoisseuri” se prepară rapid și ușor.

File de păstrăv cu ciuperci de pădure

Salzburger Nockerl

Bazele bucătăriei din Salzburg sunt rețete foarte simple, care pot fi rafinate și variate. Cea mai cunoscută specialitate culinară din Salzburg este Salzburger Nockerl.

Salzburger Nockerl

Guguluf marmorat

Guguluful este un desert clasic din bucătăria austriacă. Această rețetă îți arată cum poți face guguluf marmorat rapid și ușor.

Guguluf marmorat

Buhte sau bucte cu sos de vanilie

În „bastioanele tradiționale ale buctelor”, de la Salzburg la Viena, există întotdeauna o dezbatere aprinsă cu privire la scrierea micilor delicatese cu un B sau W la început. Și care este umplutura potrivită? Magiun de prune sau de caise? Ca de fiecare dată când vine vorba de gusturi, toată lumea are dreptate.

Buhte sau bucte cu sos de vanilie

Pinzgauer Schotten sau cheesecake reinventat

Bucătăria alpină austriacă îi încântă pe pasionații de gourmet. Andreas Döllerer, bucătarul laureat cu distincții toque, este unul din pionierii acestei mișcări

Pinzgauer Schotten sau cheesecake reinventat

Cazări speciale

Cortisen la Wolfgangsee: Boutique Hotel de 4* superior

Die Hochkönigin in Maria Alm: 4* superior

DAS.GOLDBERG: priveliște spre munți, arhitectură naturală

Wiesergut: hotel boutique modern cu rădăcini tradiționale

Forsthofalm: hotel cu centru de wellness&bucătărie regională

Puradies: Heaven Spa, cu o suprafață de 1.500 m²

Luxus Wellnesshotel Nesslerhof Großarl: 5*

Familienhotel Kesselgrub din Altenmarkt-Zauchensee: 4*

Hotel Sacher Salzburg: lux de de 5*

Oberforsthof în St. Johann: hotel superior de 4*

Naturhotel Forsthofgut din Leogang: 5* cu waldSPA

Informații privind protecția climei

De ce este economia alpină atât de importantă?

  • Economia alpină contribuie la conservarea peisajului cultural și la siguranța văilor. De fapt, pășunile de munte exploatate oferă protecție împotriva avalanșelor și alunecărilor de teren.

  • Economia pastorală împiedică înmugurirea tufișurilor și favorizează astfel biodiversitatea.

  • Pe pajiștile alpine cresc până la 70 de plante medicinale diferite pe metru pătrat (în vale, în medie, doar șapte). Această biodiversitate este importantă pentru natură.

  • Fermierii și fermierele de la pășuni, precum și îngrijitorii și îngrijitoarele de la pășuni produc produse lactate de calitate din lapte de vacă, oaie și capră.

  • Pășunile de munte reprezintă un spațiu de relaxare plin de energie, situat într-un peisaj montan frumos, caracterizat prin autenticitate și simplitate.

Călătorește într-un mod durabil

FAQs

Ciclism: pedalează de-a lungul râurilor sau mergi în munți cu bicicleta

Drumeții și trekking: către vârf, trecând prin pășuni alpine – cu priveliștea panoramică binemeritată asupra lacurilor și ghețarilor.

Golf: bucură-te de această activitate având în fundal munții sau lacurile impresionante.

Sporturi nautice: Vânt pentru surfing, ape repezi pentru rafting: în regiunea SalzburgerLand te poți iniția cu ușurință în orice tip de sport acvatic.

Saalbach Hinterglemm: Între aventură și relaxare: valea situată în mijlocul munților Pinzgauer Grasberge este un punct de întâlnire pentru pasionații de mountainbiking, familii și iubitorii de liniște.

Hochkönig: muntele regal și impunător, cu o înălțime de 2.181 metri, se pretează perfect pentru numeroase activități relaxante: drumeții, ciclism sau delicii culinare într-o cabană tradițională.

Gasteinertal: Magnificele clădiri în stil Art Nouveau din Belle Époque conferă văii un farmec aparte. un loc de întâlnire pentru designeri, practicanți de yoga și iubitori ai culturii cafelei de barista.

Zell am See-Kaprun: Ghețari, munți, lacuri – din nou acest mix minunat, tipic pentru regiunea SalzburgerLand.

Obertauern: aerul proaspăt de minte și priveliștile de la o altitudine de până la 2.500 de metri deasupra nivelului mării încântă turiștii care fac drumeții în minunata regiune alpină.

Tennengau: se pot alege trasee de drumeție între grupul montan Osterhorn, bogat în pășuni alpine, și masivul carstic al Munților Tennen. Și după aceea: relaxare într-o cabană.

Lungau: De la 1.000 de metri altitudine, vârfurile, pajiștile alpine și lacurile de munte sunt cel mai bine accesibile pe jos sau cu bicicleta. punctul culminant: oaza naturală a Parcului Biosferei.

Parcul Național Hohe Tauern: cel mai mare parc național din întregi Alpi îndeplinește chiar și cele mai îndrăznețe așteptări alpine: Regiunea are peste 250 de vârfuri de peste 3000 de metri și 342 de ghețari într-un cadru natural protejat. Inima regiunii este reprezentată de munteleGroßglockner.

  • Lacul Wolfgangsee: Un lac pitoresc dinSalzkammergut, înconjurat de munții din masivul Dachstein.

  • Zeller See:Un lac mare în apropiere de Zell am See, popular pentru sporturi nautice precum navigația, windsurfingul și înotul.

  • Fuschlsee: Un alt lac frumos din Salzkammergut, cunoscut pentru apa sa limpede și atmosfera sa liniștită. Lacul Fuschl este o destinație populară pentru înot, plimbări cu barca și plimbări de-a lungul promenadelor sale de pe mal.

  • Hintersee: Un lac montan pitoresc din munții Tennengebirge, înconjurat de formațiuni stâncoase impresionante.

  • Wallersee: Cunoscut pentru sporturile nautice precum navigația, surfingul și pescuitul.

  • Mattsee: Cunoscut pentru apa sa curată și împrejurimile sale încântătoare, lacul Mattsee este o destinație populară pentru sporturi nautice precum înotul, navigația și windsurfingul.

  • Lacul Obertrumer See:Parte a regiunii Trumer Seenland din Flachgau, lacul Obertrumer See este o destinație populară pentru sporturi nautice precum navigația, surfingul și stand-up paddleboardingul.

ÎnSalzburgerLand Cardeste un card all-inclusive care oferă acces gratuit la aproximativ 180 de experiențe și atracții din orașul și regiunea Salzburg, timp de 6 sau 12 zile. Multe oferte pot fi utilizate de mai multe ori, iar stațiunile termale, telecabinele și alte câteva atracții se pot vizita o dată în decursul celor 6 sau 12 zile. 

  • Bălăceală totală

  • Cetăți, castele, palate

  • Muzee și expoziții

  • Mine muzeu

  • Experiențe naturale

Printre reperele de top incluse pe card se numărăOrașul Salzburg(patrimoniu mondial UNESCO)Cascada Krimml,Parcul Național Hohe Tauern, palatulȘoseaua alpină Großglockner, precum și 180 de lacuri de înot și 6 stațiuni balneare.

Regiunea SalzburgerLand îmbină natura alpină cu cultura și plăcerile vieții:Parcul Național Hohe Tauern, orașele pline de viață, lacurile de înot și pășunile alpine autentice oferă experiențe de vacanță de neuitat pe tot parcursul anului. Poziția centrală, în inima Austriei (la granița cu Bavaria), face ca această regiune să fie ideală pentru excursii printre munți, lacuri și atracții culturale.

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