Lacuri și cascade cristaline, pajiști alpine, păduri și un peisaj montan încântător: regiunea SalzburgerLand oferă senzația de apropiere de natură și de ușurință.

O vacanță de vară în regiunea SalzburgerLand se simte… ca o zi răcoroasă și ușoară la lac, … ca o gustare consistentă la cabana de munte, … ca o briză de apă la cascadă. Pentru că în SalzburgerLand natura joacă rolul principal. Aici, cel mai cald anotimp are chiar un nume: vara la munte. Totul este aici despre activitate, sport și bucuria de a petrece timpul în natură – Lebensgefühl alpin în toată splendoarea sa! Locuitorii din regiunea SalzburgerLand adoră activitățile în aer liber, de la drumeții și ciclism până la mici aventuri pe pășunile alpine.

Aproximativ 1.740 de pășuni montane își deschid porțile în timpul verii. În cabanele montane confortabile se servesc specialități regionale, băuturi și, uneori, au loc petreceri montane pline de voie bună. În această regiune, familiile pot găsi trasee tematice de drumeție, locuri de joacă în natură și locuri de odihnă adaptate copiilor. Cei care utilizează cardul SalzburgerLand beneficiază de avantaje suplimentare la numeroase destinații turistice, de la telecabine și muzee până la parcuri de distracții.

Parcul Național Hohe Tauern este o atracție de neuitat pentru iubitorii naturii: Cascade, peisaje alpine și o bogată biodiversitate așteaptă să fie descoperite. Regiunea lacurilor din Salzburg atrage vizitatorii cu lacurile sale de înot cu apă cristalină, ideale pentru înot, stand-up paddle sau plajă. Regiunea Salzkammergut, care face parte din landul Salzburg, este considerată de aproape 200 de ani un refugiu estival și îmbină peisajele alpine line cu orașe istorice precum Salzburg. Fie că este vorba de drumeții fără bagaje, ture cu bicicleta de munte, drumeții ghidate la pășuni sau tratamente de wellness la munte – vara în regiunea SalzburgerLand oferă experiențe pentru familii, cupluri și toți cei care apreciază natura, activitatea fizică și deliciile regionale.