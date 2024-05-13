SalzburgerLand
Vara la munte, cu drumeții, ciclism, lacuri de înot și destinații de excursie pentru întreaga familie
Introduction
O vacanță de vară în regiunea SalzburgerLand se simte… ca o zi răcoroasă și ușoară la lac, … ca o gustare consistentă la cabana de munte, … ca o briză de apă la cascadă. Pentru că în SalzburgerLand natura joacă rolul principal. Aici, cel mai cald anotimp are chiar un nume: vara la munte. Totul este aici despre activitate, sport și bucuria de a petrece timpul în natură – Lebensgefühl alpin în toată splendoarea sa! Locuitorii din regiunea SalzburgerLand adoră activitățile în aer liber, de la drumeții și ciclism până la mici aventuri pe pășunile alpine.
Aproximativ 1.740 de pășuni montane își deschid porțile în timpul verii. În cabanele montane confortabile se servesc specialități regionale, băuturi și, uneori, au loc petreceri montane pline de voie bună. În această regiune, familiile pot găsi trasee tematice de drumeție, locuri de joacă în natură și locuri de odihnă adaptate copiilor. Cei care utilizează cardul SalzburgerLand beneficiază de avantaje suplimentare la numeroase destinații turistice, de la telecabine și muzee până la parcuri de distracții.
Parcul Național Hohe Tauern este o atracție de neuitat pentru iubitorii naturii: Cascade, peisaje alpine și o bogată biodiversitate așteaptă să fie descoperite. Regiunea lacurilor din Salzburg atrage vizitatorii cu lacurile sale de înot cu apă cristalină, ideale pentru înot, stand-up paddle sau plajă. Regiunea Salzkammergut, care face parte din landul Salzburg, este considerată de aproape 200 de ani un refugiu estival și îmbină peisajele alpine line cu orașe istorice precum Salzburg. Fie că este vorba de drumeții fără bagaje, ture cu bicicleta de munte, drumeții ghidate la pășuni sau tratamente de wellness la munte – vara în regiunea SalzburgerLand oferă experiențe pentru familii, cupluri și toți cei care apreciază natura, activitatea fizică și deliciile regionale.
SalzburgerLand Card îți oferă posibilitatea de a petrece o vacanță de vară cu numeroase atracții și destinații turistice în regiunea SalzburgerLand și în orașul Salzburg.
SalzburgerLand din toate perspectivele
Atracții de top
Parcul național Parcul Național Hohe Tauern
cel mai mare parc național din întregi Alpi îndeplinește chiar și cele mai îndrăznețe așteptări alpine: Regiunea are peste 250 de vârfuri de peste 3000 de metri și 342 de ghețari într-un cadru natural protejat. Inima regiunii este reprezentată de muntele Großglockner. Cu o înălțime de 3.798 metri, acesta este cel mai înalt vârf montan din Austria. Dar și cunoscuta șosea alpină Großglockner oferă o experiență de condus plină de serpentine până la cea mai înaltă platformă panoramică din Austria.
De altfel, patria vulturilor, caprelor negre și marmotelor poate fi explorată în natură alături de rangerii parcului național. Iar parcul național din Mittersill își prezintă atracțiile într-un stil creativ.
Cele mai frumoase regiuni
Lungau
De la 1.000 de metri altitudine, vârfurile, pajiștile alpine și lacurile de munte sunt cel mai bine accesibile pe jos sau cu bicicleta.
Tennengau
Drumeții între grupul montan Osterhorn, bogat în pășuni alpine, și masivul carstic al Munților Tennen.
Großarltal
Drumeții și ciclism montan până la cabanele de munte sau la piscina în aer liber și muzeul din vale. Toate variantele de aici sunt minunate.
Saalfelden-Leogang
Atmosferă de vară cu drumeții, ciclism, evenimente și cultură între Steinernem Meer și Leoganger Steinberge – cu o gamă variată de activități pentru familii și sportivi.
Cele mai frumoase orașe și locuri
St. Gilgen pe malul lacului Wolfgangsee
Cunoscut și sub numele de „satul lui Mozart” de la Wolfgangsee, acest loc pitoresc oferă sport, cultură și natură. Un paradis natural plin de romantism.
Zell am See
Ghețar, munte, lac: Încă o dată, acest mix ne încântă – tipic pentru regiunea SalzburgerLand.
Saalfelden-Leogang
Renumit pentru activități în aer liber pline de adrenalină, evenimente, atracții culturale și peisaje montane incomparabile.
Bad Gastein
Stațiune balneară istorică cu izvoare termale, arhitectură Belle Époque și un peisaj alpin impresionant.
Lumea de Sare Salzburg
Zăcământul de sare din Dürrnberg, lângă Hallein, situat în apropierea orașului, i-a determinat pe celți să se stabilească acolo încă din secolul al VI-lea î.Hr. Numele „Salzburg” a fost însă menționat pentru prima dată în documente în jurul anului 755. Începând cu anul 1190, comerțul înfloritor cu sare a adus bogăție și influență arhiepiscopilor din Salzburg – clădirile somptuoase în stil baroc, construite după modelul italian, mărturisesc acest lucru și astăzi. Cea mai importantă cale de transport pe apă era râul Salzach.
Totuși, alipirea la Monarhia Habsburgică a pus capăt comerțului în 1816. Întrucât Habsburgii au susținut exclusiv minele de sare din Hallstatt și Bad Ischl. În 1989, salina din Hallein, din regiunea SalzburgerLand, a fost închisă. Chiar și astăzi, vizitatorii pot descoperi mina de sare în cadrul unui tur ghidat impresionant.
Arta și cultura în regiunea SalzburgerLand, înconjurate de natură și Lebensgefühl alpin
Evenimente speciale
Personalități faimoase
Franz Xaver Gruber
Profesorul a compus celebra melodie „Noapte liniștită, noapte sfântă”, simbol al păcii și al solidarității.
„The Sound of Music"
Puține filme muzicale au lăsat o amprentă atât de profundă la nivel mondial precum „The Sound of Music”. Filmat în Salzburg și în regiunea SalzburgerLand, filmul îmbină muzica, peisajul și povestea reală a Mariei Augusta Trapp și a extraordinarei sale familii de coriști, oferind o experiență cinematografică atemporală. Ceea ce a început ca o amintire personală s-a transformat într-un succes mondial care a marcat generații întregi.
Până în prezent, aceste lumi cinematografice pot fi redescoperite la fața locului: la Castelul Hellbrunn, în Grădina Mirabell din orașul Salzburg, în Bazilica din Mondsee sau în St. Gilgen, pe malul lacului Wolfgangsee. Locuri în care scenele din filme se suprapun cu peisajul real – și în care muzica pare să răsune încă.
Rețete
File de păstrăv cu ciuperci de pădure
Secretul? Ciupercile de pădure și plantele aromatice proaspete. Această rețetă pentru „connoisseuri” se prepară rapid și ușor.
Salzburger Nockerl
Bazele bucătăriei din Salzburg sunt rețete foarte simple, care pot fi rafinate și variate. Cea mai cunoscută specialitate culinară din Salzburg este Salzburger Nockerl.
Guguluf marmorat
Guguluful este un desert clasic din bucătăria austriacă. Această rețetă îți arată cum poți face guguluf marmorat rapid și ușor.
Buhte sau bucte cu sos de vanilie
În „bastioanele tradiționale ale buctelor”, de la Salzburg la Viena, există întotdeauna o dezbatere aprinsă cu privire la scrierea micilor delicatese cu un B sau W la început. Și care este umplutura potrivită? Magiun de prune sau de caise? Ca de fiecare dată când vine vorba de gusturi, toată lumea are dreptate.
Cazări speciale
De ce este economia alpină atât de importantă?
Economia alpină contribuie la conservarea peisajului cultural și la siguranța văilor. De fapt, pășunile de munte exploatate oferă protecție împotriva avalanșelor și alunecărilor de teren.
Economia pastorală împiedică înmugurirea tufișurilor și favorizează astfel biodiversitatea.
Pe pajiștile alpine cresc până la 70 de plante medicinale diferite pe metru pătrat (în vale, în medie, doar șapte). Această biodiversitate este importantă pentru natură.
Fermierii și fermierele de la pășuni, precum și îngrijitorii și îngrijitoarele de la pășuni produc produse lactate de calitate din lapte de vacă, oaie și capră.
Pășunile de munte reprezintă un spațiu de relaxare plin de energie, situat într-un peisaj montan frumos, caracterizat prin autenticitate și simplitate.