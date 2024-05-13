Вдали от известных маршрутов по Австрии вас ждут по-настоящему полезные советы. Путешествие по местам, которые вас поразят.

Когда вы отправляетесь в самостоятельный тур по стране, вам открывается неизведанная Австрия. Между величественными альпийскими вершинами в Форарльберге и холмами Бургенланда путешественников, ищущих большего, чем обычные места для отдыха, ждут удивительные открытия.

Одиннадцать скрытых мест сохранили свою уникальную историю — подлинную и часто известную только местным жителям. Эти особые места являются настоящими секретами для тех, кто хочет их исследовать и познакомиться с ними самостоятельно.