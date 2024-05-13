Туры по Австрии: 11 самых воодушевляющих предложений
Когда вы отправляетесь в самостоятельный тур по стране, вам открывается неизведанная Австрия. Между величественными альпийскими вершинами в Форарльберге и холмами Бургенланда путешественников, ищущих большего, чем обычные места для отдыха, ждут удивительные открытия.
Одиннадцать скрытых мест сохранили свою уникальную историю — подлинную и часто известную только местным жителям. Эти особые места являются настоящими секретами для тех, кто хочет их исследовать и познакомиться с ними самостоятельно.
Вильгратенталь
Многие обожают Вильгратенталь в Восточном Тироле, так как он является одним из самых нетронутых природных культурных ландшафтов в Альпах. Великолепные деревянные дома возвышаются на крутых горных лугах, живописный ансамбль альпийских хижин идеально вписываются в пейзаж. Горные фермеры по-прежнему ведут здесь хозяйство, как и столетия назад, — с большим количеством ручного труда и в гармонии с природой.
Будучи одной из 21 австрийской альпинистской деревни, долина предлагает особые впечатления от природы: с вершин гор Вильгратер открывается вид на могучие гиганты Гроссглокнер и Гросвенедигер, а также на Доломитовые Альпы. Будь то пешие прогулки, альпинизм или катание на лыжах, здесь все еще можно найти спокойствие и оригинальность, которые в других местах давно утеряны.
Знаете ли вы, что ...
... вы можете попробовать региональные продукты прямо с горы в семейных гостиницах и у горных фермеров — от домашних пельменей до ароматного альпийского сыра.
Раттенберг: стеклянный город
Извилистые улочки, средневековый шарм, фантастические виды: Раттенберг в Тироле самый маленький городок Австрии с населением всего 460 человек — настоящая шкатулка с драгоценностями. Если вы пройдете мимо исторических фасадов, то попадете на Стекольный завод, благодаря которому Раттенберг получил прозвище "стеклянный город". Здесь искусные стеклодувы, стеклорезы, художники по стеклу и граверы изготавливают уникальные предметы — вы даже можете понаблюдать за их работой. Вечером вас ждет еще одно культурное развлечение: спектакль Шлоссбергшпиле, вот уже 60 лет предлагающий летом отличные любительские спектакли.
Знаете ли вы, что...
...название "Раттенберг" не имеет абсолютно никакого отношения к нахальным грызунам [die Ratte - крыса]? Оно происходит от имени баварского рода Рапотонов, которые правили здесь в раннем Средневековье.
Водопад Голлинг
Именно смесь прохладных брызг, свежего воздуха и великолепных лесов и растений делает альпийские водопады такими завораживающими. Возле них можно задержаться, вдохнуть свежий воздух и зарядиться энергией.
Если вы хотите посетить впечатляющий водопад, расположенный немного в стороне от проторенных дорог, мы рекомендуем вам Водопад Голлинг в Зальцбургерланде. Он является одним из самых высоких в Австрии. Стремительные воды ручья Шварценбах низвергаются в глубину на 76 метров, создавая впечатляющее зрелище. С лестницы, ведущей на вершину, можно наблюдать за этим с разных сторон. Если вы любите захватывающие походы, вам не захочется пропустить обширный лесной поход к истоку Шварценбаха.
Совет: с Радужного моста открывается великолепный вид на водопад Голлингер и фантастические природные окрестности.
Знаете ли вы, что ...
...водопады обладают лечебным эффектом? Исследования показывают, что время, проведенное рядом с водопадом, может облегчить аллергию и, в частности, астму.
Город художников Гмюнд
Небольшой городок, который всецело посвятил себя искусству: среди отреставрированных средневековых домах Гмюнда в Каринтии местные художники творят в своих студиях и галереях круглый год. Лучше всего сюда отправиться с гидом, который знает много интересного об истории и культуре города. Вы обязательно наткнетесь на Галерею городской башни, где регулярно проходят выставки признанных художников с мировым именем. Тернер и Матисс — вот лишь два из многих громких имен. Захватывающий контраст создает также сад скульптура Фрица Русса.
Знаете ли вы, что ...
... каждый август в Гмюнде 100 известных художников выставляют свои работы на двухдневном рынке декоративно-прикладного искусства? Экспертное жюри дает свое одобрение и гарантирует, что предлагаются только профессиональные ремесленные изделия собственного производства.
Липицианский конный завод Пибер
Пиаффе, пассаж, каприоль — те, кто хоть раз бывал на выступлении Испанской школы верховой езды в Вене, наверняка знают эти элементы Высшей школы классического искусства верховой езды, виртуозно исполненные благородными липицианскими жеребцами.
Однако прежде чем "императорские белые лошади" приступят к своим сложным тренировкам, они проводят первые несколько лет своей жизни в Западной Штирии. На Липицианском конном заводе Пибер, расположенном в самом сердце зелёных холмов, жеребята рождаются и проходят первую подготовку к будущим выступлениям в Испанской школе. Те, кто наблюдает за молодыми лошадьми, свободно резвящимися на холмистых летних пастбищах, могут удивиться: их шерсть, которая со временем станет снежно-белой, в юности бывает чёрной, серой или коричневой.
Кроме того, Пибер служит ещё и домом для отставных жеребцов, которые долгие годы восхищали тысячи зрителей в Венской школе своими выступлениями.
Знаете ли вы, что ...
... липицианеров из конюшни Пибер можно узнать по клейму? буква "P" на левом бедре означает "Piber".
Петля Шлёгенера
Настоящее природное зрелище представляет собой Дунай в Шлёгене в Верхней Австрии: река, веками уклонявшаяся от гранитного грунта, образовала здесь два больших мыса. Сегодня она течет вокруг них большой петлей, дважды меняя направление. Этот феномен очень хорошо наблюдать сверху: чудесный вид на Шлёгенер открывается после короткой пешей прогулки.
Знаете ли вы, что...
...Петля Шлёгенер проходит через туристическую тропу Донауштайг? Популярный маршрут проходит между Пассау и Грайном: разнообразные виды на Дунай просто восхитительны.
Городская башня Эннса
Эннс на Дунае в Верхней Австрии может похвастаться тем, что является старейшим городом Австрии — он получил городской устав еще в 1212 году. Его достопримечательностью является 60-метровая Городская башня, подъем на которую требует определенной выносливости, но вознаграждает вас захватывающим видом. С галереи сторожевой и пожарной башни, построенной в XVI веке, открывается живописный вид на исторический центр города: надёжно защищённые средневековой городской стеной, изящно отреставрированные дома эпохи Ренессанса и Барокко сверкают нарядными фасадами и просторными внутренними дворами.
По пути на вершину башни можно осмотреть старинный часовой механизм и колокольню. А тем, кто после первых 71 ступени захочет сделать более продолжительную передышку, предлагается особенное решение: в башне оборудован уникальный гостиничный номер с квадратной гигантской кроватью, создающий поистине необычную атмосферу для отдыха.
Знаете ли вы, что...
...смотритель городской башни должен был каждые четверть часа трижды кричать "Хо!" со всех четырех сторон башни? Так горожане узнавали, что пожара нигде не видно.
Аббатство Альтенбург
Жемчужиной Вальдфиртеля в стиле барокко является Бенедиктинское аббатство Альтенбург в Нижней Австрии. Неудивительно, ведь фантастический барочный фасад — настоящая жемчужина. Фрески на многочисленных стенах внутри здания выполнены знаменитым австрийским художником эпохи барокко Паулем Трогером. Если спуститься по каменным ступеням в подвал, посетителей ждет второй монастырский комплекс — на этот раз средневековый. Уникальная возможность напрямую сравнить два монастырских комплекса из разных эпох!
Знаете ли вы, что...
...аббатство Альтенбург возделывает виноградники в регионе Вайнфиртель уже более 250 лет? Здесь делают прекрасные вина из белых сортов Grüner Veltliner и Chardonnay, а также из красных сортов Blauer Zweigelt и Merlot.
Церковь Святого Михаила с усыпальницей
Одна из старейших церквей Вены, которая, хранит в себе множество тайн — Церковь Святого Михаила, построенная в позднероманском стиле и датируемая XIII веком, величественно возвышается на одноименной площади рядом с Дворцом Хофбург. Именно здесь, на месте древнего римского поселения, в 1791 году впервые прозвучало последнее произведение Моцарта — знаменитый Реквием, исполненный в рамках его траурной церемонии.
Но самое необычное скрыто под землей: в катакомбах церкви покоятся около 4 000 усопших, которые были погребены здесь в период с 1631 по 1784 год. И сегодня сотни разукрашенных гробов и мумифицированных трупов свидетельствуют о жизни и смерти в старой Вене.
Знаете ли вы, что...
... тела в усыпальнице церкви Святого Михаэля мумифицировались естественным образом? Постоянная температура и циркуляция воздуха в катакомбах привели к тому, что некоторые из усопших до сих пор сохранили свою оригинальную барочную одежду и даже парики — уникальное свидетельство моды XVII–XVIII веков.
Замок Лаксенбург
Чудесный охотничий домик, прекрасное место для отдыха и релаксации: недалеко от Вены в окружении обширных лугов и лесов находится замок Лаксенбург. Когда-то построенный как средневековая крепость, являлся любимым местом династии Габсбургов. Даже императрица Мария Терезия любила проводить время в Лаксенбурге в Нижней Австрии. Величественный дворцовый парк с вековыми деревьями — один из самых значительных пейзажных садов Европы. Стоит посетить и огромный дворцовый пруд, где зимой, когда температура опускается ниже нуля, резвятся конькобежцы.
Знаете ли вы, что ...
... Лаксенбургский замок был местом, где император Франц Иосиф и Сиси провели свой медовый месяц? Молодожены наслаждались совместными прогулками на лодке по дворцовому пруду и долгими прогулками по парку.
Природный парк Гешрибенштайн-Йроттко
На самой высокой точке Бургенланда на высоте 884 метра находится парк Гешрибенштайн, где встречаются две страны и две культуры. Природный парк Гешрибенштайн-Йроттко сочетает в себе австрийское и венгерское природное наследие, создавая уникальный рай для пеших прогулок. Обширные буковые леса, богатые видами горные луга и скрытые лесные болота характеризуют ландшафт, который превращается в яркое море красок, особенно осенью.
Достопримечательностью парка является потрясающая смотровая башня на горе Гешрибенштайн. С ее площадки открывается вид на холмы Бургенланда до Венгерской низменности. Если вы исследуете регион пешком, то сможете пройтись по хорошо размеченным тропинкам через культурный ландшафт с многовековыми традициями — мимо исторических винных погребов, традиционных фруктовых садов и идиллических виноградников.
Знаете ли вы, что ...
...Гешрибенштайн — это не только самая высокая гора в Бургенланде, но и одна из немногих гор в Европе, по вершине которой проходит государственная граница? Смотровая башня стоит точно на границе между Австрией и Венгрией — так что вы можете перейти из одной страны в другую в один шаг.