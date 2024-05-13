Вена — это сочетание архитектуры, музыки и теплого очарования. Город, который вдохновляет старым и новым авангардом и который лучше всего покорять вальсовым шагом.

Вена: один из самых удобных для жизни городов мира!

Если посмотреть с горы Каленберг на Дунай, то можно ощутить Вену всеми органами чувств. Видны виноградники, за ними сияет архитектурное наследие центрально-европейской столицы. Здесь было написано полтысячелетия мировой истории. Во всяком случае, истории искусства.

Исторический городской пейзаж Вены сохранился лучше, чем в любом другом крупном городе, и характеризуется великолепными зданиями эпохи барокко и грюндерства. Прогуливаясь по венской улице Рингштрассе, вы пройдете мимо Государственной оперы, Музея искусства и естественной истории, Парламента, Бургтеатра и Ратуши.

Прямо в центре города стоит готический собор Святого Стефана, отбрасывающий в своей тени кусочек Средневековья. Дворцы и парки эпохи Габсбургов — дворец Шёнбрунн с Глориеттой, Бельведер, гигантский комплекс зданий Хофбурга с императорскими апартаментами, музеем Сиси и коллекцией серебра — придают городу имперский облик, дополненный прекрасными зданиями эпохи модерна.

Качество жизни для ценителей

"Вена, Вена, только ты одна / Всегда будешь городом моей мечты". Известная венская песня выражает то, что официально подтвердило канадско-американское консалтинговое агентство: Вена — прекрасный город с особенно высоким качеством жизни. Вена является одним из самых удобных для жизни городов в мире.