Вена
Где сливаются воедино искусство, культура и радость жизни

Для зимнего отдыха
Вена — это сочетание архитектуры, музыки и теплого очарования. Город, который вдохновляет старым и новым авангардом и который лучше всего покорять вальсовым шагом.

Вена: один из самых удобных для жизни городов мира!

Если посмотреть с горы Каленберг на Дунай, то можно ощутить Вену всеми органами чувств. Видны виноградники, за ними сияет архитектурное наследие центрально-европейской столицы. Здесь было написано полтысячелетия мировой истории. Во всяком случае, истории искусства.

Исторический городской пейзаж Вены сохранился лучше, чем в любом другом крупном городе, и характеризуется великолепными зданиями эпохи барокко и грюндерства. Прогуливаясь по венской улице Рингштрассе, вы пройдете мимо Государственной оперы, Музея искусства и естественной истории, Парламента, Бургтеатра и Ратуши.

Прямо в центре города стоит готический собор Святого Стефана, отбрасывающий в своей тени кусочек Средневековья. Дворцы и парки эпохи Габсбургов дворец Шёнбрунн с Глориеттой, Бельведер, гигантский комплекс зданий Хофбурга с императорскими апартаментами, музеем Сиси и коллекцией серебра придают городу имперский облик, дополненный прекрасными зданиями эпохи модерна.

Качество жизни для ценителей

"Вена, Вена, только ты одна / Всегда будешь городом моей мечты". Известная венская песня выражает то, что официально подтвердило канадско-американское консалтинговое агентство: Вена прекрасный город с особенно высоким качеством жизни. Вена является одним из самых удобных для жизни городов в мире.

Факты о городе
Население:ок. 1,8 млн (самый большой город в Австрии)
Столица государства:Вена является одновременно федеральной землей и столицей провинции
Площадь:около 415 км2
Высота над уровнем моря:151 м (Лобау) — 542 м (Херманнскогель)
Обзорная площадка:Дунайская башня, собор Святого Стефана, Германскогель

Венское гигантское колесо обозрения одно из старейших в мире, с него открываются захватывающие виды на город. Это культовый символ Вены и изюминка Пратера.

Вена со всех ракурсов

Самые интересные места

Пратер

Испанская школа верховой езды

Бельведер

Музыкальное общество

Дворец Шёнбрунн

Государственный оперный театр

Собор Святого Стефана

Музей истории искусств

Мероприятия в Вене и её окрестностях

Туры

Лодочные экскурсии

Экскурсии по городу

Велосипедные туры с гидом

Вена за 3 дня

От модерна до модернизма

Экскурсии по городу с Vienna Sightseeing

Museen und Galerien

Museen und Galerien

Экскурсии по окрестностям

Музыка витает в воздухе

Вена: город музыки

Город музыки с Венским филармоническим оркестром. Даже среди величайших дирижеров считается честью перенять эстафету на ежегодном новогоднем концерте. Большой зал Венского Музикферайн, также известный как "золотой зал", считается настоящим чудом звуковой техники. Венский хор мальчиков вдохновляет меломанов всего мира своими великолепными голосами.

Для поклонников джаза Вена предлагает уникальные концерты в Джаз-клубе Porgy & Bess. Но и поклонники электронной музыки найдут свой ритм в необычных местах, например, на Дунайском канале или Пратерштерне.

Достопримечательности Вены

Достопримечательности Вены

Главные события

Ежегодный кинофестиваль Viennale

16.10.2025 – 28.10.2025
Wien

Особое внимание уделяется документальному кино, короткометражным фильмам и экспериментальным работам в жанре кроссовер.

Кинофестиваль Viennale

Венские фестивальные недели

16.05.2025 – 22.06.2025
Wien

Современный фестиваль предлагает не только собственные постановки, но и мировые премьеры и международные работы из области театра, музыки, танца и искусства.

Венские фестивальные недели

Кинофестиваль

28.06.2025 – 31.08.2025
Rathausplatz Wien Rathausplatz, 1005 Wien

Кинофестиваль на Ратхаусплац предлагает уникальное сочетание крупных музыкальных постановок и первоклассной гастрономии на открытом воздухе.

Кинофестиваль

Известные люди

Звуки Шуберта в Вене

Мелодии Шуберта — это вечная дань уважения его родному городу, хотя в музыке Шуберта всегда присутствует нотка грусти.

Франц Шуберт

Венский филармонический оркестр

Венский филармонический оркестр — одно это название уже звучит как музыка. Где бы ни играл всемирно известный оркестр, люди испытывают восторг и волнение.

Венский филармонический оркестр

Моцарт

Прогулка по Вене Моцарта — от дворца Шёнбрунн до кладбища Святого Маркса.

Вольфганг Амадей Моцарт

Бетховен

Выбрав Вену в качестве своего родного дома, Бетховен провел в ней большую часть своей жизни. Музыкальное путешествие в прошлое.

Людвиг ван Бетховен

Иоганн Штраус

Die beflügelten Melodien von Johann Strauss ließen die Wiener:innen ihre Sorgen vergessen. Im Jahr 2025 feiert der Walzerkönig seinen 200. Geburtstag.

Иоганн Штраус

Erlebt Kulinarik in Wien

Wiener Küche und Wiener Wein

Wiener Kaffeehäuser und ihre Kultur

Kaffeehäuser gehören zu Wien wie Mozart zu Salzburg. Zeit im Kaffeehaus zu verbringen ist vielmehr eine Kultur, in der es um entspanntes Sinnieren geht.

Kaffeehauskultur

В своем классе: лучшие рестораны Вены

Представляем подборку лучших кулинарных адресов в Вене: от эксклюзивных ресторанов мирового класса до первоклассных венских трактиров.

Рестораны в Вене

Уникальные гостиницы

Бутик-отель Harmonie

Отель Сан-Суси

Бутик-отель Штадтхалле

Отель Daniel

Зелено и экологично

Устойчивое развитие в Вене

Деревья

У "Венских городских садов" очень много забот. Ведь они ухаживают примерно за полумиллионом деревьев: 95 000 аллейных и уличных деревьев, 188 400 парковых деревьев, 1 900 деревьев на территории предприятий и около 200 000 лесных деревьев, например, в Венском Пратере.

Фермы в большом городе

В мегаполисе Вена насчитывается около 800 ферм. Здесь собирают больше огурцов, чем в остальной Австрии. Доля урожая баклажанов, петрушки, томатов и перца чили примерно одинакова.

Луга

Луга, парки, виноградники, леса, поля и сады: благодаря Венскому лесу и водно-болотным угодьям на Дунае почти половина общей площади Вены это луга. Кстати, район Хитцинг самый зеленый, здесь 70% зеленых насаждений.

Мягкая мобильность

В городе 162 линии общественного транспорта, которыми пользуются более 966 миллионов пассажиров в год. Венцы особенно рациональны в вопросах передвижения: 73 % жителей добираются на работу на общественном транспорте, 44 % ходят пешком, 13 % ездят на велосипеде и только 33 % водят машину.

Наслаждайтесь Веной мобильно

Карты преимуществ Вены

С первого же дня пребывания в городе туристы получают скидки, бесплатный вход, возможность пользоваться общественным транспортом и множество специальных предложений.

Венская городская карта

Венский проездной

Vienna Flexi Pass

Венская карта приветствия

Земельные и городские карты

Вопросы и ответы

  • Пратер

  • Испанская школа верховой езды

  • Бельведер

  • Музыкальное общество

  • Дворец Шёнбрунн

  • Государственный оперный театр

  • Собор Святого Стефана

  • Музей истории искусств

В Вене есть всё: от велосипедных и пеших прогулок до водных видов спорта, таких как гребля на каноэ, катание на водных велосипедах и парусный спорт.

На веб-сайте Венского совета по туризму вы найдете обширный Календарь событий.

Особенностью Вены является сочетание искусства, культуры, архитектуры, музыки и очаровательного шарма во многих местах традиции сохраняются и умело сочетаются с современностью.

5 причин, по которым Вена предлагает такое высокое качество жизни

  1. Зелень близко и повсюду!

    От центра города до ближайшей зоны отдыха можно добраться за 15 минут

  2. Общественный транспорт работает бесперебойно!

    Венцы обожают свой общественный транспорт трамваи, автобусы и метро. По выходным метро работает всю ночь.

  3. Питьевая вода поступает из водопровода!

    Питьевая вода поступает в город прямо из Нижних Австрийско-Штирийских Альп по высоко расположенным трубам.

  4. Город очень чистый!

    Улицы, парки и скверы радуют глаз в самом прямом смысле этого слова: уборка и вывоз мусора работают безупречно.

  5. Здесь царит тишина и покой!

    Возможно, кофейни и винные таверны всегда способствовали такому менталитету: здесь нет суматохи.

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Wiener Kaffeehäuser und ihre Kultur

Kaffeehäuser gehören zu Wien wie Mozart zu Salzburg. Zeit im Kaffeehaus zu verbringen ist vielmehr eine Kultur, in der es um entspanntes Sinnieren geht.

Kaffeehauskultur

Johann Strauss (Sohn)

Die beflügelten Melodien von Johann Strauss ließen die Wiener:innen ihre Sorgen vergessen. Im Jahr 2025 feiert der Walzerkönig seinen 200. Geburtstag.

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Musik in Österreich

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Österreich Städte

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Museen und Galerien

Museen und Galerien in Österreich: Oasen der Leichtigkeit, wo Gemälde, Skulpturen und moderne Werke die Seele berühren und inspirierende Erlebnisse schaffen.

Museen und Galerien